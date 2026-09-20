Pontida, la resa dei conti nordista. E il Lazio applaude da lontano

Salvini spiazza tutti e convoca un congresso straordinario a ottobre, dopo mesi di pressing dei governatori del Nord. Da Roma, la Lega Lazio di Abbruzzese saluta la mossa come un segnale di unità, restando fuori dalla resa dei conti che l'ha originata.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

La Lega si allunga sul lettino dello psicanalista sistemato idealmente sul pratone di Pontida: si interroga sulla domanda che si porta dietro da mesi, la stessa che ha attraversato in questi anni buona parte della storia della Lega. E cioè: cos’è, oggi, questo Partito? Un movimento del Nord che ha prestato il cognome a un progetto nazionale, o un Partito nazionale che deve ancora fare i conti con la sua culla settentrionale? Oggi a Pontida Matteo Salvini ha provato a rispondere nell’unico modo che conosce: spiazzando tutti, nell’ultimo minuto del suo intervento, annunciando un Congresso straordinario convocato per ottobre.

Da Roma, la Lega del Lazio ha applaudito. Un applauso che arriva da fuori la stanza dove la partita si sta davvero giocando. Non da un gruppo di spettatori esclusi dal tavolo intorno al quale girano le carte. Il Lazio per la Lega è un pilastro essenziale come lo fu Bisanzio per Roma: un supporto fondamentale per tenere in piedi un impero che traballa.

Mezz’ora di applausi, poi la sorpresa

Matteo Salvini (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Il segretario ha parlato per mezzora, accolto da cori e bandiere, costretto a difendersi da consensi in caduta libera e critiche montanti. Poi, quando ormai il discorso sembrava chiuso, la mossa: «Torno al Congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò per alzata di mano». Nessuno l’aveva prevista, nemmeno i fedelissimi, neanche Claudio Durigon che è diventato una sorta di confessore laico. È il segno più netto che il pressing dei governatori “frondisti, quelli che da mesi chiedono una Lega più federale, distinta tra Nord, Centro e Sud, ha colto nel segno.

Il primo a reagire, a caldo, è stato Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda: diplomatico in apparenza («è un’occasione di confronto») ma tagliente nella sostanza, definendo la convocazione del Congresso «il sintomo che c’è la necessità di rilanciare il Partito e riguadagnare la fiducia degli elettori». Gli altri tre governatori della fronda — Attilio Fontana (Lombardia), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Maurizio Fugatti (Trentino) — sono arrivati insieme sul pratone e se ne sono andati in silenzio, lasciando filtrare solo la necessità di «riflettere» sulle contromosse.

Una fronda nata a un pranzo, il 21 novembre 2025

Luca Zaia

Per capire cosa sia successo a Pontida bisogna tornare indietro di dieci mesi, a un pranzo sulla terraferma veneziana. Il 21 novembre 2025, Luca Zaia, allora presidente uscente del Veneto, posta sui social una foto con i colleghi Fedriga, Fugatti e Fontana: «Grazie della visita ragazzi, ad maiora!». Quattro giorni dopo trascina la Lega al 36% alle Regionali venete, incoronando Alberto Stefani. È lì, simbolicamente, che nasce la «fronda dei governatori», anche se la convergenza era in atto da tempo: da quando Zaia era salito sullo stesso palco a parlare di «questione settentrionale» e a proporre una Lega federalista sul modello Cdu-Csu, il Partito bavarese gemello della Cdu tedesca.

A tenere insieme i quattro governatori, oltre al federalismo, c’era — e resta — l’insofferenza verso Roberto Vannacci, mai digerito dall’ala nordista fin da prima della sua candidatura. Fontana, un anno fa, lo aveva liquidato con una battuta che è rimasta appiccicata al dibattito interno: «Col cavolo che vannaccizziamo la Lega».

Il derby sul pratone

Il pratone di Pontida (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Che la tensione fosse arrivata al punto di rottura lo racconta un dettaglio che l’Ansa definisce «un derby mai visto sul pratone»: mentre parlava Romeo, i salviniani intonavano cori «Matteo Matteo», e i nordisti rispondevano «Romeo Romeo», fino a un breve scambio di insulti tra le due tifoserie.

L’intervento più duro è stato quello di Fontana: «Mi criticano per cose che non avrei dovuto dire ma andavano dette, per difendere la Lombardia» ha detto, rivendicando un’identità che va oltre gli steccati politici: «Quando sento i discorsi centralisti non sto zitto, io sono nato federalista e voglio il federalismo».

Più morbido Zaia, che si è preso gli applausi più convinti della giornata ricordando che «la Lega esiste per l’autonomia e il federalismo» e che «non siamo né di destra né di sinistra». Un passaggio che suona quasi come un programma, per chi in queste settimane osserva Zaia con l’idea che possa essere lui il nome del dopo-Salvini, o quantomeno l’architetto del compromesso.

Matteo Salvini ed i selfie sul pratone (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

A cercare di ricomporre gli animi ci hanno provato Giancarlo Giorgetti («i nemici non sono dentro la Lega ma fuori») e Roberto Calderoli, che ha rivolto una stoccata a chi «applaude Bossi qui mentre ieri a ricordarlo eravamo in quattro». Nemmeno l’omaggio al fondatore, con foto storiche e una targa col suo nome accanto al prato, è bastato a stemperare davvero il clima.

Salvini: «Si vince uniti», poi la sfida

Dal palco, prima della sorpresa finale, Salvini ha insistito sulla compattezza: «Si vince uniti e la Lega è e sarà più unita che mai», ha detto, ribadendo che «la Lega è il suo popolo, non le singole persone». Ha scelto due battaglie da intestarsi con gli alleati di governo: il potenziamento immediato dell’operazione Strade sicure a 10mila militari, e pensioni e flat tax in manovra. Poi lancia, sul finale, il guanto del congresso. E di chiudere con un avvertimento che suona anche come un monito ai frondisti: «La prima voce fuori posto non farà un torto a me, ma danneggia la voce dei militanti in tutta Italia, perché così facciamo solo un favore alla sinistra».

Matteo Salvini dopo l’annuncio del Congresso (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Ora la palla passa al Consiglio federale, convocato per domani alle 15: lì si deciderà se il Congresso sarà elettivo (con la scelta di un Segretario) che al momento nessuno, nemmeno tra i frondisti, si sente di sfidare apertamente. O solo programmatico, con eventuali ritocchi statutari sul modello di quello del 2025.

Chi mastica i numeri interni alla Lega sa che Salvini può contare su un tesoretto di delegati «suoi» molto ampio: uno scenario che rende un compromesso (una Lega federale sul modello Cdu-Csu evocata da Zaia) l‘ipotesi più concreta, più di un ribaltone al vertice.

Da Roma, un applauso che arriva da un altro pianeta

La delegazione della Lega del Lazio a Pontida

Ed è qui che la fotografia laziale racconta qualcosa di più della semplice solidarietà di partito. Mentre sul pratone di Bergamo si consumava lo showdown tra Salvini e i governatori del Nord sul federalismo interno, il responsabile organizzativo della Lega Lazio Mario Abbruzzese diffondeva una nota che parla la lingua opposta: quella dell’unità ritrovata, non della frattura.

«Pontida è molto più di un appuntamento politico: è il momento in cui la comunità della Lega si ritrova, si confronta e rilancia le proprie battaglie», scrive Abbruzzese, rivendicando «una risposta straordinaria» del Lazio, con «una presenza numerosa e qualificata di militanti, sostenitori, sindaci, assessori e consiglieri comunali arrivati da tutta la Regione».

Mario Abbruzzese con il senatore Andrea Paganella

Le priorità elencate — sicurezza, autonomia, meno tasse, sostegno a famiglie e imprese, difesa delle pensioni, infrastrutture, contrasto all’immigrazione clandestina — sono il vocabolario nazionale del Partito, lo stesso su cui Salvini ha costruito il suo intervento. Nessun accenno, nella nota laziale, alla «questione settentrionale» che ha incendiato il pratone. Perché la Lega del Lazio è la conferma che la scelta di trasformare il carroccio in un Partito nazionale è stata giusta. Qui la bandiera di Matteo Salvini conta Senatori, Deputati, assessori e consiglieri regionali e provinciali, sindaci di capoluogo.

La disciplina di Mario

Sul congresso, Abbruzzese sceglie le parole della disciplina: «Accolgo con grande soddisfazione la proposta annunciata oggi da Matteo Salvini di convocare un congresso straordinario della Lega nel mese di ottobre. Credo che sia una scelta importante e un segnale di grande responsabilità». E ancora: «Il confronto, quando serve, deve avvenire nelle sedi proprie del movimento».

Claudio Durigon (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

È la lettura di chi, a differenza di Romeo o Fontana, non ha nulla da rivendicare in questa partita: perché la Lega laziale, con Claudio Durigon e Davide Bordoni a guidarla sul territorio, non è mai stata protagonista dello scontro Nord-Salvini, semmai ne è la prova vivente che il progetto di nazionalizzazione del partito, negli ultimi anni, un pezzo di strada l’ha fatta davvero.

Il paradosso di un partito a due velocità

(Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

È questo, in fondo, il punto che Pontida 2026 consegna alla cronaca: un Partito che nasce dalla rivendicazione di un Nord con un’identità propria si trova oggi a dover discutere se restare unico o sdoppiarsi lungo linee geografiche, mentre nel resto d’Italia — Lazio compreso — la stessa sigla ha costruito radicamento e consenso proprio superando quella rivendicazione originaria. Il congresso di ottobre dovrà sciogliere questo nodo.

E lo farà con un paradosso di fondo: a deciderne l’esito, tra delegati fedeli al segretario e territori che ormai pesano quanto le culle storiche del Carroccio, potrebbe essere proprio quel Centro-Sud che a Pontida, sabato, si è limitato ad applaudire da lontano.