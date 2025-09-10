Pontida vista dal Lazio: la Lega che non teme nessuno

A Pontida il 21 settembre la Lega Lazio porterà oltre settecento militanti. Una presenza massiccia che certifica coesione e autosufficienza del Carroccio regionale, capace di crescere senza timori dell’effetto Vannacci e già proiettato verso le prossime sfide elettorali.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

C’è un dettaglio che spiega meglio di mille analisi lo stato di salute della Lega nel Lazio: a Pontida, il prossimo 21 settembre, questa volta non andranno in treno. Saliranno in pullman: oltre settecento militanti. Non curiosi della domenica ma tesserati, amministratori, quadri di Partito.

Indipendentisti laziali? Mai. Ex forzisti, molti centristi, qualche fratello italiano perso durante la corsa a due cifre del Partito di Giorgia Meloni. Una folla organizzata, soprattutto strutturata sui territori, motivata da una Lega che da un anno a questa parte ha dato l’impressione di essere scalabile. Come dimostra la parabola ascendente di Claudio Durigon partito da Latina come semplice militante ed oggi nel gruppo dei vice di Matteo Salvini.

«Porteranno in dote entusiasmo, tradizione, cultura e capacità di ascolto» dice Mario Abbruzzese, responsabile organizzativo del Carroccio laziale. Parole che sanno di vecchio manuale di militanza ma che oggi tornano buone come oro.

Vannacci una risorsa

Roberto Vannacci (Foto: Laurie Dieffembacq © Imagoeconomica)

Perché? Perché la Lega del Lazio non ha paura. Né dei sondaggi ballerini, né del chiacchiericcio attorno al generale Roberto Vannacci. Anzi, rivendica con orgoglio la propria autosufficienza. Qui non servono badanti o paracadutati dall’alto: la macchina funziona da sola. Lo dimostra la campagna di tesseramento, con una crescita costante di iscritti, giovani e amministratori che tornano a bussare dopo anni di disincanto. Diecimila tessere entro l’anno, è la stima. Numeri che raccontano più di tante dichiarazioni. (Leggi qui: L’Opa di Vannacci sulla Lega, che non è a scoppio ritardato ma piace poco).

Claudio Durigon e Davide Bordoni hanno cucito un vestito che calza stretto ma tiene insieme le cinque province. La coesione non è solo uno slogan: nei Comuni laziali si vedono i frutti, tra pacchetti di voti, alleanze locali e una rete che resiste anche nei momenti più difficili. E ora che Pontida si annuncia come il grande rito identitario – con tanto di ospiti internazionali e big di Partito sul palco – i leghisti laziali si presentano come truppa d’assalto: compatta, ordinata, determinata.

Claudio Durigon con Davide Bordoni e Mario Abbruzzese

Salvini, da par suo, taglia corto: «Siamo troppo impegnati a lavorare per dedicare tempo a polemiche. Aumentano gli iscritti, aumentano gli eletti, aumentano i consensi». E chiosa sul generale: «Vannacci è un valore aggiunto». Ma la verità è che nel Lazio, se anche il generale fosse rimasto a casa, nessuno se ne sarebbe accorto. Perché qui la Lega si muove già come un esercito ben rodato, con il proprio armamento politico e un’avanzata che guarda alle prossime regionali senza timori .

Truppe d’elite

A dimostrarlo sono gli oltre 14mila voti ottenuti alle scorse regionali da Pasquale Ciacciarelli che è entrato di diritto nella Giunta Regionale del Lazio. Numeri che hanno consentito al Partito di alzare un bastione in sua difesa quando Forza Italia ha provato a puntarne lo scranno reclamando un riequilibrio.

Pasquale Ciacciarelli con Francesco Rocca ed Andrea Amata

Per non parlare dei 24.241 voti di Mario Abbruzzese alle Europee dello scorso anno nel Centro Italia, di cui 23.427 nelle sole urne del Lazio: se ci fosse stata un po’ più di squadra il passaporto per Bruxelles era già timbrato. Oggi è il primo dei non eletti nell’Italia Centrale ed organizza la struttura.

C’è il deputato Nicola Ottaviani, già sindaco di Frosinone e c’è Armando Cusani già presidente della provincia di Latina. Gente che è stata una delle colonne portanti nella Forza Italia, la prima e quella storica dalla quale sono usciti non per assenza di sovranismo ma per mancanza di dialettica interna. Quella che ora si sta affermando anche sul Carroccio. In che modo?

L’ora dei rinnovi

Mario Abbruzzese

Il Segretario Organizzativo del Lazio Mario Abbruzzese ed il Coordinatore regionale Davide Bordoni stanno studiando la via per arrivare ai rinnovi del gruppo dirigente in tutta la regione. “Il tesseramento in corso – spiega Abbruzzese – sta riscuotendo molto interesse con tanti giovani, donne e amministratori, compresi alcuni che avevano smesso di credere nella politica. Stanno dando con la loro sottoscrizione fiducia all’azione di Governo portata avanti da Claudio Durigon, Matteo Salvini e l’intera squadra di governo della Lega. Per questo, insieme al coordinatore regionale Davide Bordoni, stiamo già immaginando le migliori modalità per rinnovare i responsabili dei 368 comuni del Lazio, attraverso la diretta partecipazione della nostra classe dirigente e con il coinvolgimento attivo degli iscritti ”.

Pontida, allora, sarà una passerella? Sì, come sempre. Ma per il Lazio sarà soprattutto la cartolina di una Lega che, a differenza di altri territori, ha imparato a vivere di muscoli propri. E che da Pontida torna con la certezza di poter contare prima di tutto su se stessa.