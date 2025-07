Porti, politica e marineria: la strana rotta che porta un pisano a Civitavecchia

L'ingegnere Raffaele Latrofa è stato designato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale. Un pisano a Civitavecchia. Colpa di un gioco ad incastri tra FdI e Lega, con il Carroccio che ha dovuto barattare il Lazio per il sistema portuale di Genova

Il Ministero delle Infrastrutture ha sciolto il nodo: sarà l’ingegnere Raffaele Latrofa, vicesindaco di Pisa, a guidare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale. La notizia è ufficiale, la designazione è stata comunicata alla Regione Lazio che ora dovrà esprimere il suo parere: poco più di una formalità.

Da qui a pochi giorni il nome di Latrofa – esponente di Fratelli d’Italia, esperto di edilizia pubblica e gestione urbana – sarà legato ad uno dei nodi infrastrutturali più strategici del Paese: quello che governa i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Tuttavia, il profilo del designato non basta da solo a spiegare questa scelta. Per comprenderla davvero bisogna allargare lo sguardo. Bisogna fare un passo indietro ed osservare la tela in maniera più ampia: quella del risiko portuale nazionale, del riequilibrio tra alleati di Governo e delle dinamiche interne ai Partiti.

Il Risiko

Matteo Salvini e Pasquale Ciacciarelli

Partiamo da un dato: la competenza formale sulle nomine portuali è del ministro Matteo Salvini. Ma chi conosce i dossier sa bene che è il viceministro Edoardo Rixi – ligure, esperto di trasporti, uomo macchina della Lega – a tenere in mano la bussola. Proprio per proteggere la centralità dei porti liguri, il Carroccio ha ceduto la casella tirrenica. E Fratelli d’Italia, com’è naturale, l’ha capitalizzata. Con chi? Con un nome interno, sicuro, spendibile: appunto Latrofa, che a Pisa amministra come vicesindaco e guida il Dipartimento Grandi Infrastrutture del Partito.

Non si tratta, sia chiaro, di un’improvvisazione. La scelta è frutto di un compromesso, come accade spesso nei Governi di coalizione. Ma è proprio questo il punto: quanto c’entra il porto, e quanto la politica? La domanda è legittima, soprattutto se posta in una fase in cui i porti sono diventati snodi cruciali per la transizione economica del Paese: dalla decarbonizzazione alla logistica integrata, dalla ZLS agli investimenti privati, fino al potenziale rilancio della cantieristica e della mobilità delle merci.

Sono tutti punti sui quali il polo Formia – Gaeta in particolare è sensibile.

La manovra di Rocca

Marietta Tidei con Matteo Renzi

È su questo che ha insistito, con parole chiare e inequivocabili, la consigliera regionale Marietta Tidei (Italia Viva), che ha chiesto “visione strategica, non spartizioni”. Le sue parole non sono isolate. Sono il riflesso di un’inquietudine diffusa, che riguarda anche le aree industriali interessate al rilancio del porto di Civitavecchia. Il MIMIT ha recentemente registrato l’interesse di 28 operatori sullo scalo. Un segnale che merita attenzione. Ma soprattutto merita un interlocutore autorevole, dotato di competenze specifiche, visione e capacità decisionale.

E qui entra in gioco un’altra componente della partita: la Regione Lazio. Il presidente Francesco Rocca non ha potuto incidere sul nome del presidente in quanto è una prerogativa ministeriale. Ma avrà voce in capitolo su due altre leve chiave: il componente di nomina regionale nel CdA ed il Segretario generale. Proprio su quest’ultima figura si concentra l’interesse, perché è quella che gestisce, concretamente, la macchina amministrativa dell’ente. E il nome che circola con più insistenza è quello dell’ingegner Urbani, fratello dell’influente direttore della Sanità regionale del Lazio.

Francesco Rocca

Insomma, la casella del presidente è stata riempita ma la partita è tutt’altro che chiusa. È iniziata, semmai, la fase due: quella del “controllo operativo” e degli equilibri gestionali. In attesa che il nuovo presidente mostri di saper coniugare il pragmatismo toscano con la complessità di uno snodo logistico romano. Perché, come spesso accade in Italia, le nomine passano per logiche politiche, ma a fare la differenza – nel tempo – è la sostanza dei risultati. E oggi il porto di Civitavecchia non può permettersi il lusso di restare fermo in banchina mentre gli altri navigano.