Post-Cianfrocca, centrodestra diviso: Addesse si candida e lancia le primarie

Ad Alatri il vice-sindaco della Lega ufficializza la propria disponibilità a guidare la città. Dopo l’annuncio di Iannarilli per FdI, Forza Italia lavora a un’ipotesi femminile. Patto Civico attacca: «Centrodestra spaccato e autoreferenziale»

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Tutto in una settimana: ad Alatri il centrodestra aveva chiesto al sindaco uscente Maurizio Cianfrocca di ripensarci, ha avuto un no definitivo e tre nomi sui quali dividersi in meno di quarantott’ore. Tre candidature e un’opinione sola su cosa farne: nessuna.

Addesse si candida, e propone le primarie

Roberto Addesse

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, della Lega, Roberto Addesse ha scelto la via dell’autocandidatura. «Dopo l’annuncio del sindaco Cianfrocca di non ricandidarsi, ho ricevuto decine di telefonate, messaggi e parole di incoraggiamento da cittadini, amici, giovani, famiglie e professionisti», ha scritto oggi pomeriggio sulla sua bacheca Facebook. «Dopo un’attenta riflessione, comunico quindi la mia disponibilità a candidarmi alla carica di Sindaco della nostra città».

Ma la mossa più interessante non è la candidatura, è quello che la accompagna: Addesse non rivendica la propria appartenenza alla Lega e mette sul tavolo l’ipotesi delle primarie, affiancandola a un confronto diretto o a dei sondaggi. Alla luce della candidatura del deputato Antonello Iannarilli e della volontà di Forza Italia di proporre un nome femminile , dice, «ritengo fondamentale favorire un confronto serio e costruttivo all’interno della coalizione», per «arrivare alle elezioni uniti e coesi, individuando un candidato condiviso e autorevole». (Leggi qui: Alatri, Cianfrocca conferma il no al bis e Iannarilli lancia la sfida. E qui: Centrodestra in “pellegrinaggio” da Cianfrocca: caro sindaco ripensaci).

Forza Italia aspetta, e lavora a un nome

Bruno Addesse

Il coordinatore di Forza Italia Bruno Addesse tiene la porta aperta: il Partito è «pronto a valutare tutte le candidature».

Ma dietro la disponibilità di facciata il Partito lavora a un’ipotesi propria, un nome al femminile che, secondo le voci raccolte in queste ore, sarebbe destinato a far discutere non poco al tavolo delle trattative. Un terzo nome su un tavolo che già ne aveva due non semplifica la ricerca della sintesi, la complica.

Il dato di fondo: decide Frosinone, forse

Maurizio Cianfrocca

Il nodo che nessuno, in città, può sciogliere da solo è il collegamento con Frosinone, che andrà al voto nella stessa tornata. Se lì il candidato resterà della Lega, con la conferma di Riccardo Mastrangeli, ad Alatri alcuni osservatori si attendono un riequilibrio a favore di Fratelli d’Italia, secondo il consueto gioco delle caselle. Perché? Sia Mastrangeli che Cianfrocca sono civici che cinque anni fa vennero proposti dalla Lega ed entrambi si rivelarono una scelta vincente.

È prassi che il sindaco uscente venga riproposto per un secondo mandato: non farlo significa sfiduciare se stessi, l’alleanza alla quale si è partecipato per un’intera consiliatura. Ma ad Alatri è il sindaco ad avere deciso di non voler fare il secondo mandato: il che lascia aperta la porta ad una discussione interna.

Nicola Ottaviani (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

La Lega, in provincia di Frosinone ha un evidente peso specifico su Roma e su via Bellerio a Milano. Perché esprime un deputato (che spesso è il frontman del Carroccio nei dibattiti televisivi nazionali), un sindaco di Capoluogo, un assessore regionale forte di 14mila preferenze personali, un Segretario Organizzativo Regionale del Partito che è anche il primo nella lista per entrare al Parlamento di Bruxelles qualora uno del Centro Italia dovesse spostarsi. Difendere le due caselle è impegnativo, considerate le attuali proporzioni: ma la soluzione delle Primarie avanzata da Roberto Addesse è difficilmente contestabile. (Leggi qui: Il bambino e l’acqua sporca nel futuro di Riccardo Mastrangeli).

Patto Civico, l’accusa dall’ex alleato

A infilare il dito nella piaga è l’ex alleato Patto Civico, con il coordinatore Dario Ceci. La sua ricostruzione è impietosa: «Appena Cianfrocca ha confermato il suo no alla ricandidatura, è partita la corsa alla successione: Iannarilli, l’autocandidatura di Roberto Addesse, che non richiama neppure la propria appartenenza alla Lega, e Forza Italia che annuncia una propria proposta femminile».

Dario Ceci tra Martina Gatta ed Umberto Santoro

Da qui la domanda che pesa più di un’accusa: «Viene allora spontaneo chiedersi quanto fosse realmente convinto il precedente appello a Cianfrocca affinché si ricandidasse». Per Ceci è la prova di un centrodestra «profondamente diviso, che si basa sull’autoreferenzialità e ambizioni dei singoli», al quale, prima della corsa ai nomi, servirebbero «una visione della città e una vera capacità di sintesi».

Mentre il centrodestra si frantuma in candidature, l’opposizione osserva senza muoversi. Nessuna mossa, nessuna dichiarazione: per ora, a Alatri, chi dovrebbe approfittare delle divisioni altrui si limita a guardare. Per ora.