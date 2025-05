Primo Direttivo comunale di Fratelli d’Italia a Frosinone: la pace è già finita

Accuse di cene "carbonare", richieste di rimpasto e duelli interni: il debutto agitato del Direttivo comunale di Fratelli d’Italia. L’ombra lunga della candidatura a sindaco e il tentativo di trovare una sintesi dopo il 2 giugno.

Doveva essere il battesimo del fuoco, si è trasformato in una prova di resistenza. Il primo Direttivo comunale di Fratelli d’Italia a Frosinone, atteso come una riunione strategica per lanciare il Partito verso le ultime curve della consiliatura, si è rivelato un campo minato. Nessun lancio di piatti, ma nemmeno mani protese. E sullo sfondo, una domanda che taglia come lama: Fratelli sì, ma fino a quando?

Le tensioni si sono presentate ben prima dell’apertura dei lavori. La convocazione del direttivo non è nata da un accordo condiviso, ma da una forzatura precisa: richiesta formale, Ordine del Giorno depositato, un pressing interno che dicono abbia irritato – e non poco – la coordinatrice cittadina Alessia Turriziani. L’impressione? Che l’incontro sia stato imposto, più che concordato. E che i nodi irrisolti siano venuti a galla come tappi di Moet Chandon sotto pressione.

Due anime, stesso simbolo

Fabio Tagliaferri ed Alessandro Giuli

FdI a Frosinone è la forza di maggioranza relativa in Consiglio comunale, conta il maggior numero di Consiglieri nello schieramento di Centrodestra al governo del capoluogo. Eppure fatica a trovare una linea politica univoca per il futuro. Il Congresso cittadino di fine marzo aveva illuso sulla possibilità di una pax interna, suggellata dall’intesa tra le due anime storiche del Partito. Una è quella legata a Fabio Tagliaferri (ex vicesindaco, precedente Segretario cittadino FdI, oggi ai vertici di ALeS S.p.A., società in house e braccio operativo del Ministero della Cultura). L’altra è quella che fa riferimento al deputato e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini, elemento storico del Partito in Ciociaria. Ed al deputato frusinate Aldo Mattia, una vita trascorsa ai vertici nazionali di Coldiretti per poi tuffarsi in politica una volta arrivata la pensione.

A nemmeno due mesi da quella tregua è già tempo di distinguo. Sul ruolo del direttivo, sulla sede del partito, sulle priorità politiche, fino alle frizioni per una cena “carbonara” – definizione non casuale – tra Fabio Tagliaferri, il capogruppo consiliare Franco Carfagna ed il vicesindaco Antonio Scaccia, quest’ultimo coordinatore regionale del movimento “Noi con Vannacci“. Ed aspirante sindaco della città con il suo storico movimento civico Per Frosinone alla guida di una coalizione trasversale.

La cena, ritenuta non opportuna e soprattutto non condivisa, ha irritato più di una figura del Direttivo. L’argomento? Il futuro sindaco. Fratelli d’Italia è pronta a rivendicare la leadership nella coalizione nel tavolo del Centrodestra provinciale e regionale. Ma il vero punto è: chi candidare? E soprattutto, come arrivarci?

Basta decisioni in solitaria

Antonio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

Il mantra dei malpancisti interni è semplice: fine dell’uomo solo al comando. Le scelte vanno discusse in Direttivo, basta incursioni non concordate oltre le linee, basta strette di mano in cene riservate. L’altro fronte di tensione è quello dell’amministrazione comunale: si chiede una “verifica politica” vera, non solo un tagliando retorico. Si chiede di valutare ciò che è stato fatto – o non fatto – su dossier cruciali come BRT (il Bus Rapid Transit, la circolare elettrica su corsia preferenziale), Selva Piana, il forno crematorio, la rotatoria finanziata ma ancora fantasma. Punti sui quali nelle settimane scorse Franco Carfagna ha mandato un preciso avvertimento al sindaco Riccardo Mastrangeli. Facendogli capire che FdI sarà leale ma vuole incidere sulla linea amministrativa.

E soprattutto, si chiede un cambio di passo sul piano amministrativo. Il nodo delle deleghe in Giunta è diventato una frattura: c’è chi pretende più peso, chi vuole un rimpasto, chi non si accontenta più di ruoli marginali. Il Partito vuole governare e dimostrarlo. E per farlo, chiede postazioni strategiche.

L’avviso (non tanto) ai naviganti

Riccardo Mastrangeli

Un messaggio, quello lanciato nel Direttivo, che ha un destinatario chiaro: Riccardo Mastrangeli, sindaco uscente civico in quota Lega. A lui viene segnalato, con garbo ma senza equivoci, che in FdI non c’è una sola voce, ma almeno due. Due visioni, due pesi, due bacini di consensi. Ignorarne una sarebbe un errore. Non dialogare con entrambe, una leggerezza imperdonabile.

Perché dietro la cortina delle frasi ufficiali, il messaggio è politico e netto: se FdI non riceverà il giusto riconoscimento nel governo della città, potrebbe non garantire un sostegno compatto alla prossima candidatura a sindaco. Mastrangeli è avvisato. E anche gli alleati.

Dopo la Festa, la resa dei conti?

Aldo Mattia

I margini per ricucire non mancano, ma si restringono. L’unità ritrovata a marzo rischia di diventare un ricordo da album di Partito. Tuttavia, qualcosa si muove. Dopo la cerimonia del 2 giugno – Festa della Repubblica – potrebbe esserci un primo vero tentativo di ricomposizione: un pranzo o una cena tra il deputato Aldo Mattia e Fabio Tagliaferri. Prove tecniche di dialogo.

C’è chi spera che da lì possa partire una nuova sintesi. Ma c’è anche chi, sotto traccia, inizia già a preparare il terreno per un confronto interno più marcato. Le prossime settimane saranno decisive.

Per ora, l’unica certezza è che il Debutto del direttivo non ha prodotto il risultato atteso: l’unità. Anzi. Ha solo certificato che in Fratelli d’Italia a Frosinone la pace è, almeno per ora, una tregua armata. E che i fratelli, come spesso accade, possono essere anche i rivali più duri.