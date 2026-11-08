Pro Loco, le espulsioni di Savone e Viti fanno esplodere la tensione politica

Ad Anagni l’assemblea vota a larga maggioranza l’allontanamento dei due soci. Il sindaco Natalia prende le distanze dalla dirigenza dell’associazione, si schiera con Idea Anagni e apre un nuovo fronte di fibrillazione nella maggioranza comunale

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un’assemblea attesa e carica di tensione, il cui esito ha provocato uno strappo destinato a creare pesanti imbarazzi all’interno della maggioranza comunale. Domenica mattina, nella sede della Pro Loco di Anagni, i soci hanno deliberato a larga maggioranza l’espulsione dei consiglieri Guglielmo Viti e Fabrizio Savone, quest’ultimo anche componente del direttivo.

Un passaggio formalmente netto nei numeri: l’espulsione di Savone è stata approvata con 45 voti favorevoli e 7 contrari, quella di Viti con 47 favorevoli e 5 contrari. Ma è destinato ad aprire un nuovo fronte di crisi nella maggioranza che sostiene il sindaco Daniele Natalia.

La vicenda

Fabrizio Savone

Per Viti l’allontanamento è stato motivato da dichiarazioni ritenute lesive dell’onorabilità dell’assemblea stessa. A Savone sono state invece contestate violazioni regolamentari e procedurali, tra cui le reiterate assenze alle sedute del direttivo e il ritardato pagamento della tessera associativa. Di fatto, tuttavia, la vicenda ha assunto (soprattutto per quanto riguarda Savone) una forte connotazione politica sin dalle prime battute.

Savone, infatti, non ha mai nascosto la propria vicinanza al gruppo politico Idea Anagni, rappresentato in Consiglio comunale da Guglielmo Vecchi, presente all’assemblea. Nel tempo si è fatto portavoce di posizioni fortemente critiche nei confronti dell’attuale dirigenza della Pro Loco, guidata dal presidente Augusto Terilli, figura ritenuta vicina all’assessore al Bilancio e alla Cultura Carlo Marino, considerato da molti il vero ispiratore dell’operazione. Sarebbero questi, secondo Savone, i reali motivi alla base della sua espulsione.

Nel corso di un dibattito particolarmente acceso, Savone ha respinto con fermezza gli addebiti, sostenendo che le proprie assenze fossero sempre giustificate e rivendicando di aver operato costantemente nell’interesse dell’associazione. Ha inoltre preannunciato possibili azioni legali a tutela della propria immagine.

La frattura arriva in Comune

L’assessore Carlo Marino

La crepa si trasferisce ora direttamente sul piano amministrativo. Idea Anagni, anche alla luce del trattamento riservato a Savone, potrebbe presto chiedere alla coalizione di centrodestra un chiarimento, arrivando a mettere in discussione la posizione dell’assessore Marino, considerato, come detto, l’ispiratore politico dell’operazione. Ma sul piano formale, il suo intervento in assemblea è rimasto improntato alla neutralità.

La nuova spaccatura s’inserisce su una querelle mai del tutto risolta all’interno della compagine di governo: quella legata alla gestione del cosiddetto patto di staffetta in giunta tra Idea Anagni e Forza Italia. L’accordo prevedeva l’alternanza, un anno ciascuno, tra le due componenti politiche nella rappresentanza in giunta, con l’obiettivo di preservare gli equilibri della coalizione.

Il patto, avviato nel 2024 con l’uscita di Idea Anagni dalla stanza dei bottoni e l’ingresso dell’assessore Chiara Stavole in quota Forza Italia, aveva successivamente subito una battuta d’arresto. Stavole era infatti rimasta al suo posto, creando le premesse per i dissapori emersi con forza nelle ultime ore. Una vicenda che rischia ora seriamente di esplodere tra le mani dell’amministrazione.

Il tentativo di mediazione

Il sindaco Daniele Natalia

Non a caso, già nelle settimane precedenti il sindaco Natalia aveva tentato una mediazione, auspicando una ricomposizione evitando uno scontro aperto. L’esito della votazione ha evidentemente segnato la sconfitta di quella linea diplomatica. E il primo cittadino ha scelto di schierarsi apertamente con Idea Anagni e con Savone.

«Di certo io sto dalla parte di Fabrizio Savone», ha dichiarato Natalia, aggiungendo che «lavorare con chi espelle in questo modo un membro storico della Pro Loco non rassicura sulla serenità attuale dell’associazione». Parole che mettono in discussione anche la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione, soprattutto nell’organizzazione dei grandi event i. «Vedremo – ha spiegato il sindaco – se per queste attività non ordinarie il presidente avrà la nostra fiducia».

Le dimissioni di De Lellis e le tensioni nel direttivo

Che il clima attorno alla dirigenza della Pro Loco sia particolarmente teso lo dimostra anche un altro episodio . Nel pomeriggio di oggi, poche ore dopo il voto dell’assemblea, Anna De Lellis ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del direttivo, motivandole con «il venir meno dei presupposti che hanno indotto la scrivente ad assumere la carica», una circostanza che «non consente il sereno raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’associazione».

La dimissionaria Anna De Lellis

Una presa di distanza che, se non rappresenta una vera e propria sconfessione delle decisioni del direttivo, poco ci manca .In serata era circolata anche la voce di possibili dimissioni da parte di altri componenti, indiscrezione che successivamente è rientrata. Tra questi, Marco Franceschetti ha confermato la volontà di restare al proprio posto: «Perché non sono un esponente politico e perché credo nei valori della Pro Loco».

Una matassa politica da sbrogliare

La Prolo Loco di Anagni

In ogni caso, l’affondo del sindaco modifica gli equilibri dell’intera vicenda. Schierandosi apertamente al fianco degli espulsi, Natalia prende atto della rottura con l’attuale dirigenza della Pro Loco e offre una chiara copertura politica a Idea Anagni.

Resta ora da capire quali decisioni assumerà la componente di maggioranza che si ritiene penalizzata dall’esito dell’assemblea e se le rivendicazioni legate agli equilibri della giunta troveranno nuova forza proprio in seguito a questa accelerazione.

Una matassa politica sempre più intricata, che la coalizione di centrodestra si trova a dover sbrogliare proprio mentre iniziano a scaldarsi i motori in vista della prossima campagna elettorale.