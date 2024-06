Procaccini: Ue a destra e confederale. Alcuni alleati sleali a casa nostra

La destra che cita Gramsci. E che difende l'Europa ma la immagina 'confederale' anziché 'federale'. Nicola Procaccini è il candidato di punta nell'Italia centrale. E manda un messaggio chiaro a Fazzone: prima del rimpasto in Regione c'è il tema delle sue alleanze da chiarire.

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Appuntamento alle 11, alle undici ci siamo tutti e due. Nicola Procaccini è il candidato di punta in Europa per Fratelli d’Italia ma questa per lui è una tappa della politica. È stato sindaco di Terracina e c’è arrivato dopo la militanza giovanile, l’esperienza con la politica della prassi e del contatto con la gente.

Viene dalla militanza, un viaggio lungo in politica… (Lo chiedo per via di quella cosa che lega le differenze delle generazioni nell’unico di una passione per la politica: lo scontro, la militanza). La domanda è inaspettata in una politica dell’istante presente e della polemica contingente.

La politica imparata al Liceo e le parole di Gramsci

Nicola Procaccini e Nicola Calandrini

“Ho iniziato a far politica a 14 anni al liceo classico Leonardo Da Vinci di Terracina. Beh, questo fa la differenza se hai parlato davanti ad una assemblea studentesca non hai paura di nulla neanche di parlare davanti ai rappresentanti di mezzo miliardo di europei a Bruxelles, davanti a capi dello Stato. Ti forma e ti forma anche al rispetto dell’avversario perché…”

Non ci crederete ma la prima citazione che fa il capogruppo dei conservatori europei, il leader emergente della destra italiana è Gramsci. Lo cita quando dice “i miei avversari non sono mai stati i ragazzi della sinistra ma gli indifferenti, come li definiva Antonio Gramsci, quelli che andavano al mare o sceglievano le moto”

Naturalmente aggiunge la visione comune con Giorgia Meloni dell’idea che la politica la fai se la inizi da scuola, dalle persone e il resto “dopo una assemblea studentesca tutto è in discesa, io mi sono emozionato al mio liceo a Terracina, ho avuto palpitazioni, poi mai più”.

Entriamo in Europa, anche se questa campagna elettorale è fatta di temi nazionali

Foto © Denis Lomme / EU

Però diciamolo: non è una prerogativa italiana. In tutta Europa il confronto è su temi nazionali. Tra Macron e Le Pen in Francia come da noi sul governo Meloni. Il nodo, e questo è il senso della cosa, è che le Patrie sono nazionali e l’Europa viene dopo, è sentita dopo. Per questo noi pensiamo ad una Europa confederale, con le sovranità alle nazioni che le sanno gestire meglio. E non ad una Europa federale, modello Ventotene, che fa male quello che non potrà mai fare bene

L’Europa nazione dei ragazzi di destra del secolo scorso…

Direi l’Europa dei popoli, capaci di essere dove serve. Penso alla Difesa, da sempre crediamo e ci battiamo per una Difesa comune, ma qui ci occupiamo di altro e male. Il mercato comune per 500 milioni di persone è una buona cosa ma deve poterci difendere dalla concorrenza sleale delle altre grandi economie non aprire strade a loro. Dobbiamo difendere il nostro sistema produttivo non legiferare sulla farina di verme, sulla carne sintetica.

Contestate il modello Ventotene che è una sorta di totem europeista

Si, abbiamo un’altra visione. Quel modello non è il modello dei conservatori, ribadisco la prospettiva confederale. L’Italia rispetto all’Europa non è l’Alabama rispetto agli Stati Uniti, o la Baviera rispetto alla Germania

Sì, ma in Europa o sei nei Popolari o sei nei Socialisti, fuori non conti

Nicola Procaccini (Foto: Christian Creutz © European Union / EP)

Fino ad ora era così, ma lunedì avremo il Parlamento Europeo più a destra della storia, tra i 27 Paesi membri la maggioranza sono di centrodestra, il consiglio d’Europa sta a destra. Gli scenari mutano e, ricordo, che in Parlamento europeo non ci sono “patti” di ma la maggioranza si forma di volta in volta. E noi già nella scorsa legislatura abbiamo inciso e non poco. Si apre una stagione nuova di cui noi siamo protagonisti.

Concretamente, in che modo?

Faccio l’esempio delle auto e del motore termico. Noi non ci sottraiamo ai temi dell’ambiente ma dobbiamo rivedere scelte vincolanti e folli come quella del solo motore elettrico nel 2035. E’ un errore perché apriamo la strada ai cinesi, poi perché non difendiamo le nostre eccellenze tecnologiche. Dobbiamo dare agli Stati l’obiettivo sulle emissioni di Co2, poi se lo raggiungono con il motore elettrico, con i biocarburanti o altrimenti è cosa loro, vogliamo e ci batteremo per la neutralità tecnologica. Rivedremo queste scelte. Perché alla fine queste scelte favoriscono i più ricchi escludendo chi non può accedere ai costi della tecnologia imposta e unica.

Sta sempre in Tv, è il leader che si affianca a Giorgia Meloni

Questa osservazione mi lusinga, ma la scena è in funzione del ruolo che ho svolto. Quando Fitto ha lasciato la guida del gruppo dei conservatori ne ho assunto la responsabilità e oggi continuo questo lavoro. Sono più visibile per questo e cerco di fare il meglio

Ammette che era grosso nel ruolo, sta diventando grande nella visibilità con ricadute importanti anche nel suo territorio di riferimento, il Lazio meridionale.

Nicola Procaccini

Cerco di rappresentare Fratelli d’Italia al meglio, sulle ricadute locali non ci ho neanche pensato ora siamo in Europa però certo da lunedì alcune cose vanno riviste. Io, noi, stiamo cercando di portare più destra in Europa e ovunque. Certo non è in questa linea la scelta di alcuni nostri alleati di governare con Coletta e il Pd in provincia. Noi gli abbiamo chiesto un accordo di centrodestra, naturalmente a nostra guida essendo il partito di gran lunga più forte, la risposta è stata altra. Questo è un problema, prima del rimpasto in Regione che viene chiesto a gran voce.

È un siluro sulla linea di galleggiamento di Forza Italia. Che reclama il rimpasto in Regione Lazio dove ha raddoppiato i suoi Consiglieri: prendendone due dal M5S e due dalla Lega. Nicola Procaccini, che in FdI non è affatto l’ultimo arrivato, risponde al leader di Forza Italia Claudio Fazzone che prima del rimpasto bisogna mettere in chiaro le alleanze che il suo Partito ha stretto. Ad esempio quella che in Provincia a Latina l’hanno portato a governare con il centrosinistra mettendo Lega e FdI i minoranza. Una rappresaglia per quanto Lega e FdI gli hanno fatto ad Acqualatina? Procaccini ribadisce la narrazione dei Fratelli d’Italia: è Fazzone ad avere rifiutato un onorevole accordo di centrodestra.

Poi ci sono anche problemi dentro il suo partito tra anime diverse, ex Msi, ex Forza Italia, ex Dc

Nicola Procaccini (Foto: Philippe Stirnweiss © EU / EP)

Di questo non mi stupisco. Guardi: al 2% puoi fare il Partito identitario al 30% devi essere plurale, con sensibilità diverse. Non siamo il Msi 2.0, o An 3.0. Forse il nostro modello è il tentativo che facemmo con il Popolo delle Libertà. Ma guardi che anche nel mio gruppo dei conservatori siamo differenti

Certo che quel gruppo è nato (ora non ci sono più) con gli uomini di Churchill antifascisti e antitotalitari

Siamo con anime diverse gli iperliberali, i nazionalisti, gli ambientalisti… il gruppo è nato dai tories inglesi certo

Beh, iperliberisti e destra sociale

Al 30% non puoi avere identità, ma pluralità che si confronta. Credo sia una ricchezza ma tutti abbiamo in testa valori comuni come la Patria, la famiglia, le libertà economiche. Lunedì ci sarà una Europa diversa.