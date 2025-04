Progetti di finanza-spiagge Gaeta, la fuga in avanti della maggioranza

Concessione ventennale demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare sul lungomare di Serapo. Gaeta continua per la sua strada. Nonostante l'Authority non condivisa quel percorso. I retroscena annessi

Per impedire quella fuga il presidente del consiglio comunale di Davide Speringo giovedì sera ha pensato di giocare a rugby. Ha pensato anche di avere la barba incolta e i capelli lunghi come l’ex azzurro Martin Castrogiovanni. Di fatto ha tentato di placcare nel corridoio antistante l’aula consiliare del comune di Gaeta chi l’ha preceduto in quel ruolo, Pina Rosato. Ma, nonostante la statura, non c’è stato verso. La risposta che ha ricevuto dalla ”Angela Merkel” della politica gaetana è stata eloquente: “Fate quello che volete ma io non voto. Ciao Davide”.

In votazione c’era l’approvazione del 14° Progetto di Finanza in grado di beneficiare della ventennale concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare sul lungomare di Serapo. Lo schema seguito è quello del contestato orientamento della maggioranza di centrodestra, che non convince tutti. Infatti, quella votazione ha lasciato sul campo – contrariamente alle previsioni – morti e feriti nella coalizione che (in silenzio) sostiene il sindaco Cristian Leccese.

Argomento serio

L’argomento è serio: secondo più di un Consigliere rischia di esporre il Comune ad una pioggia di contenziosi e ricorsi, soprattutto da parte dell’Authority per la Concorrenza ed il Mercato. Che ha un orientamento diverso dall’amministrazione di Gaeta e vuole licitazioni pubbliche vere e proprie per assegnare le Concessioni con cui gestire gli stabilimenti balneari. È uno degli effetti della Direttiva Bolkestein.

Quanto è avvenuto in Consiglio giovedì sera è stato molto di più di un campanello d’allarme. Ben quattro rappresentanti della maggioranza in sede di votazione hanno voltato fisicamente le spalle al sindaco Leccese. L’hanno fatto sul piano politico anche nei confronti dell’ex primo cittadino, il consigliere regionale di Forza Italia Cosimino Mitrano.

Che in occasione del Congresso comunale di Forza Italia di qualche settimana fa presso l’hotel Villa Irlanda aveva lanciato una fatwa politica nei confronti dei possibili consiglieri comunali di maggioranza. “Chi non vota in futuro secondo le indicazioni della maggioranza – aveva detto testualmente – non sarà candidato nelle nostre liste alle prossime elezioni amministrative”. O allineati o fuori.

Il “religioso silenzio”

Cosmo Mitrano e Christian Leccese

Il duro d’attacco di Mitrano in occasione del Congresso degli azzurri aveva avuto un solo preciso destinatario: il consigliere Pompeo Costabile – l’unico eletto alle amministrative del giugno 2022 nella lista “Lab 32” allestita a sua immagine e somiglianza dal futuro sindaco Leccese. È accusato di non aver timbrato il cartellino il 16 febbraio scorso: quando il Consiglio comunale di Gaeta approvò con i soli voti della maggioranza altri 8 project financing.

Giovedì sera il consigliere Costabile era in religioso silenzio in aula. Ha atteso che si aprisse la votazione è uscito alla chetichella dall’aula consiliare in compagnia della collega di maggioranza Paola Guglietta. Il comportamento politico dell’ex presidente dell’assemblea Pina Rosato e dell’ex sindaco di Forza Italia Massimo Magliozzi invece è stato ancora più duro ed efficace.

Hanno chiesto di parlare in sede di espressione di voto e, cadenzando le parole, hanno espresso la loro contrarietà all’approvazione del nuovo Progetto di Finanza, presentato dalla società “Up” contro uno dei lidi storici di Serapo, lo stabilimento “Cab”. Magliozzi si è detto contrario perché “se continuamo così andremo, tutti, a sbattere”.

Attimi di terrore

Davide Speringo

Quelli vissuti da Davide Castrogiovanni Speringo sono stati interminabili minuti di terrore misto ad imbarazzo. Sapeva che da lì a pochi minuti la frittata sarebbe stata completata. E così è stato.

Ai quattro fuggitivi si è aggiunto un altro voto, il quinto, di palese contrarietà: quello del capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Di Vasta che – com’è noto – è da tempo un separato in casa. Diserta la sedute consiliari sugli argomenti chiave come il Bilancio e quelle convocate su argomenti più politici. Ma anche impegnativi sul piano economico finanziario.

Se fosse stato dipeso da lui, anche Il presidente Speringo – di professione è un noleggiatore di attrezzature balneari – sarebbe andato via come i consiglieri Magliozzi, Rosato, Costabile e Guglietta: ma non…poteva… In alcun modo.

In quel momento nella tragica-comicità della seduta andare via per Speringo significava far sospendere un Consiglio comunale che, convocato inizialmente per la variazione di alcune delibere di bilancio e per l’integrazione del piano acustico, è diventato assai politico.

Il consiglio via smart-phone

Il motivo? Presto detto: in aula mancavano i suoi due vice-presidenti, Massimo Magliozzi per la maggioranza e l’ex candidata a sindaco Sabina Mitrano che, insieme al capogruppo consiliare del Partito Democratico Emiliano Scinicariello, sono risultati gli assenti nelle fila dell’opposizione.

Forse consigliato via cellulare, Speringo annunciava la sua nuova astensione sui Progetti di Finanza pensando che il peggio, forse, sarebbe passato. E invece il Presidente d’Aula ha fatto benissimo a fare due conti nel momento in cui l’unico consigliere comunale di opposizione presente Franco De Angelis, annunciava la sua uscita dall’Aula e la sistemazione tra il pubblico presente. Con sette voti la delibera d’approvazione non sarebbe stata ritenuta valida.

Il Progetto di Finanza alla fine passava grazie all’ottavo voto favorevole della consigliera Michela Di Maggio. Anche lei, come Speringo, in odore di incompatibilità e per questo – come il presidente d’Aula – intendeva astenersi: la famiglia è proprietaria dell’hotel Serapo con tanto di concessione demaniale marittima. Alla fine ha archiviato il suo iniziale proposito di astenersi.

Un esercito di toghe

Foto Sara Minelli © Imagoeconomica

Una situazione di confusione denunciata durante la discussione del Progetto di Finanza dal consigliere di minoranza De Angelis biasimando quello che ha definito, a più riprese, l’“atteggiamento irresponsabile ed arrogante” della Giunta del sindaco Cristian Leccese.

E l’ha fatto sottolineando come l’ente “debba essere ringraziato da un esercito di avvocati che, grazie alle scelte dell’amministrazione comunale sta ottenendo tanto ed insperato lavoro. Scelte che il sindaco Leccese ha definito “rivoluzionarie” e rifarebbe da zero ‘nonostante i controversi pronunciamenti in materia‘”.

De Angelis ha evidenziato come la fretta abbia partorito altri gattini ciechi. E censurando il contenuto di una lettera della società “Up” con cui ha diffidato giovedì mattina l’intero consiglio comunale ad “adempiere senza ulteriori indugi”, ha ricordato come penda davanti il Tar del Lazio un ricorso dell’Agcm contro i primi cinque Progetti di Finanza approvati, sempre tra le polemiche, dal Consiglio comunale lo scorso 24 agosto.

La pubblicazione in Albo

Non manca dunque il lavoro per gli stessi giudici amministrativi. Il sindaco Leccese ed il dirigente del settore Demanio del Comune di Gaeta Pietro D’Orazio, grazie alle procedure avviate per l’approvazione dei Progetti di Finanza invisi all’Antitrust, hanno sottoscritto un anomalo provvedimento con cui sono state prorogate le concessioni demaniali sino al 30 settembre 2027.

L’Agcm l’ha definito un “tentativo maldestro di aggirare la normativa in materia, determinando una sostanziale proroga generalizzata, per un periodo, tra l’altro, ingiustificatamente lungo”.

A suo dire le procedure di assegnazione delle concessioni, e quindi anche la procedura su “istanza semplice” (così definita nelle linee guida emanate dal Comune di Gaeta il 10 gennaio 2025), non possono esaurirsi con una semplice pubblicazione all’Albo comunale ma devono svolgersi con bandi di gara, unico procedimento che possa assicurare imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento.

La denuncia di Scipione

Oltre ai problemi politici dopo la seduta consiliare di giovedì se ne sono aggiunti degli altri. Il consigliere De Angelis nella veste di presidente della commissione Controllo e Garanzia ha chiesto l’audizione del dirigente D’Orazio: “Non ci capisce perché abbia sospeso il Progetto di Finanza presentato dallo stabilimento Cab (è pendente un ricorso davanti il Tar del Lazio) e poi ne autorizza un altro con cui un’altra società tenta la scalata ai suoi danni”.

Sul conto del dirigente D’Orazio pende una denuncia dell’avvocato Luca Scipione alla Procura di Cassino con le ipotesi di falso ideologico commesso da un privato e di turbata libertà degli incanti.

L’interrogativo di D’Angelis aveva gettato altra benzina sul fuoco: “Destinatario di un esposto penale, in base al nuovo regolamento sull’anti corruzione, D’Orazio avrebbe potuto esprimere un parere positivo su una delibera a causa della quale è stato denunciato alla magistratura”.

“A noi non risulta – hanno replicato il sindaco Leccese e la segretaria generale Patrizia Cinquanta – Non abbiamo il tempo di leggere quello che scrivono i giornalisti”. E hanno pienamente ragione.