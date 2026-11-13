Prove di Terzo Polo: Iniziativa per Formia guarda al centro e alla Lega

Dopo il mancato accordo con il fronte progressista, l’associazione guidata da Luca Scipione rilancia l’ipotesi di una coalizione moderata ed equidistante da centrodestra e campo largo. Alla riunione alla Casa del Sole anche Antonio Di Rocco del Carroccio. Intanto Taddeo prepara la campagna elettorale per il 2027 e apre il primo point

Il matrimonio elettorale con il fronte Progressista non si farà. Almeno per il momento. Dopo aver incassato la chiusura sulla possibilità di partecipare alla scelta del candidato sindaco (con la motivazione che «lo scelgono i giocatori che sono in campo dal primo minuto») l’associazione Iniziativa per Formia ha deciso di cambiare prospettiva e guardare verso il centro,«dove da sempre pulsa il cuore politico della città». (Leggi qui: Formia, cala il gelo sul campo largo).

Il nuovo scenario ha preso forma giovedì sera nella sala riunioni della clinica privata Casa del Sole, a Vindicio, tornata a ospitare un vertice politico a distanza di quasi cinque anni dall’appuntamento elettorale del 2021. Questa volta, però, l’obiettivo è diverso: costruire un polo moderato e centrista capace di ritagliarsi uno spazio autonomo nel panorama politico cittadino, collocandosi a metà strada tra la coalizione di governo Forza Italia – Fratelli d’Italia e il Campo Largo Progressista.

Un progetto ancora in fase embrionale ma con ambizioni precise. L’intenzione è quella di dar vita a un terzo polo che possa rappresentare un’alternativa ai due schieramenti tradizionali, facendo leva su quelle componenti civiche e politiche che non si riconoscono pienamente negli attuali blocchi contrapposti.

Un Terzo Polo tra centrodestra e campo largo

Giuseppe Masiello

La riunione alla Casa del Sole ha avuto un carattere volutamente ristretto. Poche presenze ma considerate significative dai promotori, intenzionati a verificare subito la possibilità di costruire un percorso comune. Oltre all’imprenditore Maurizio Costa, padrone di casa, erano presenti il presidente di Iniziativa per Formia Luca Scipione, Giuseppe Masiello l’ex assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Taddeo, Eleonora Scipione e Antonio Di Rocco, rispettivamente Capogruppo consiliare della Lega e vicepresidente regionale di Anci Lazio.

Proprio quest’ultima presenza rappresenta uno degli elementi politicamente più interessanti dell’incontro. La Lega formiana, dopo aver preso atto delle limitate possibilità di ampliare il proprio Gruppo consiliare all’interno della maggioranza, sembra intenzionata a superare la fase di isolamento, avviando una collaborazione con realtà civiche e forze di estrazione moderata.

Un’operazione che potrebbe rivelarsi meno complicata del previsto. La struttura politica e consiliare del Carroccio a Formia è infatti storicamente legata all’esperienza dell’Udc, il Partito che nella città e nel resto della provincia di Latina ha avuto in Michele Forte, più volte sindaco e senatore, uno dei suoi principali riferimenti politici.

Il nuovo soggetto elettorale dovrà ora affrontare tre passaggi fondamentali: allargare la coalizione attraverso l’adesione di altre forze politiche e civiche, definire un programma condiviso e, soltanto in ultima battuta, individuare il candidato alla carica di sindaco.

La sfida dell’astensionismo e il nodo delle alleanze

La missione affidata al nascente schieramento non è semplice. L’obiettivo è intercettare soprattutto quella consistente fetta di elettorato che alle amministrative del 2021 scelse di non recarsi alle urne, non riconoscendosi nell’offerta politica dei due candidati arrivati al ballottaggio: l’attuale sindaco Gianluca Taddeo e Amato La Mura.

Sandro Bartolomeo

La riunione di giovedì ha anche richiamato, almeno in parte, l’ossatura dello schieramento trasversale che cinque anni fa sostenne la candidatura di La Mura. All’appello manca, tra le altre componenti, quella parte del Partito Democratico vicina all’ex sindaco Sandro Bartolomeo, oggi collocata nel fronte progressista, ma non del tutto soddisfatta del trattamento riservato all’associazione di Luca Scipione.

Il campo largo, dal canto suo, ha già fatto sapere che il perimetro della coalizione non può prescindere dalle forze che ne costituiscono l’attuale riferimento: Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento Cinque Stelle e la lista Un’Altra Città dell’ex sindaco Paola Villa. Una posizione che ha contribuito ad allontanare Iniziativa per Formia dal progetto progressista, spingendola a cercare una collocazione alternativa. Il confronto tra i promotori del nuovo polo proseguirà già nel fine settimana, quando ciascuna componente sarà chiamata a discutere internamente i contenuti e le prospettive dell’operazione.

A caccia dei grandi bacini elettorali di Forza Italia

Eleonora Zangrillo

Il nuovo schieramento dovrà necessariamente costruire le proprie fondamenta recuperando consensi e protagonisti che in passato hanno contribuito al successo elettorale di Gianluca Taddeo. Tra i nomi che potrebbero entrare nella partita c’è quello dell’ex assessora ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo, dimessasi il 2 giugno 2024 e mai sostituita dal sindaco.

Ma l’attenzione è rivolta soprattutto ai cosiddetti «Mister Preferenze» che negli ultimi vent’anni hanno rappresentato una componente importante del consenso di Forza Italia. Tra questi figura l’ex consigliere comunale azzurro Pietro De Meo, già ufficiale dei carabinieri e tra i candidati più votati alle amministrative del 2021. In quella competizione il suo contributo elettorale fu particolarmente significativo, pur nella consapevolezza che non sarebbe rientrato in Consiglio comunale a causa di un contenzioso della sua famiglia davanti al Tar del Lazio.

Rosita Nervino, già assessore ai Servizi Sociali del Comune di Formia

Il suo sostegno venne successivamente premiato con la nomina di un’assessora di riferimento, Rosita Nervino. La sua esperienza amministrativa, tuttavia, si interruppe alla fine del 2021, quando il sindaco le revocò la delega alle Politiche Sociali. Alla base della rottura ci fu il dissenso dell’assessora sulla decisione di non rinnovare le convenzioni con le associazioni che da anni gestivano a Formia i centri diurni per le persone con disabilità. La revoca fu accompagnata dall’accusa di intrattenere rapporti politici con le minoranze. (Leggi qui: Quel segnale che Rosita manda andando in Aula).

Da allora De Meo è rimasto libero da vincoli politici diretti e il suo patrimonio elettorale potrebbe fare gola al nuovo progetto centrista. Una cosa, comunque, appare evidente: il principale bacino dal quale il nascente Terzo Polo potrebbe attingere consensi è quello di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Una prospettiva che rende l’operazione particolarmente delicata per gli equilibri della maggioranza uscente.

Taddeo non resta a guardare: pronto il primo point

Il sindaco Gianluca Taddeo

Mentre il fronte centrista cerca di organizzarsi, il sindaco Gianluca Taddeo ha già iniziato a muovere le proprie pedine in vista delle amministrative del maggio 2027. A confermarlo è stato un messaggio pubblicato sui social da Pasquale Cardillo Cupo, presidente del Consiglio comunale ed esponente di Fratelli d’Italia, poche ore prima della riunione politica alla Casa del Sole.

Cardillo Cupo ha scelto un’immagine emblematica per ribadire la propria vicinanza al primo cittadino. Un messaggio politico che sembra anche una conferma delle posizioni ribadite qualche sera fa ad Alessioporcu.it dal consigliere regionale Enrico Tiero: le indiscrezioni su un approdo alla Lega «sono un film». (leggi qui: Tiero rompe il silenzio: «Io alla Lega? È un film»).

Cardillo Cupo non ha lasciato spazio a interpretazioni: sostiene con convinzione Taddeo ed il progetto amministrativo della maggioranza. Ma il dettaglio più significativo del suo intervento riguarda l’individuazione del primo point elettorale del sindaco. La sede si trova nella parte iniziale di via Vitruvio. Nella foto, Cardillo Cupo eTaddeo si stringono la mano davanti allo slogan scelto per la prossima sfida elettorale: «Formia 2027-2032. È già futuro».

Il commento del presidente del Consiglio comunale è altrettanto esplicito: «Ancora non è la sede ufficiale, ma ha già l’anima giusta. Prima di inaugurare i nostri spazi definitivi per la campagna elettorale, abbiamo voluto dare un primo, forte segnale a questo luogo. Perché prima delle bandiere e dei programmi, le fondamenta di tutto ciò che facciamo sono l’amicizia e la fratellanza politica. Avanti insieme, al fianco del nostro sindaco Gianluca Taddeo».

La partita per il 2027 è già cominciata

Il Municipio di Formia

A quasi sei mesi dall’avvio della fase più intensa della campagna elettorale, Formia comincia dunque a disegnare i propri schieramenti. Da una parte il centrodestra di Taddeo, intenzionato a consolidare la maggioranza e a blindare le proprie alleanze; dall’altra il campo progressista, deciso a difendere il proprio perimetro politico; nel mezzo, un nuovo progetto centrista che punta a sottrarre consensi soprattutto all’area moderata.

La vera incognita sarà la capacità di questo terzo polo di trasformare le prime interlocuzioni in un’alleanza strutturata, capace di aggregare personalità, liste civiche e portatori di consenso. La riunione alla Casa del Sole ha rappresentato soltanto il primo passo. Ma il messaggio politico è arrivato forte e chiaro: la corsa per Palazzo Comunale è già entrata nel vivo.