Via libera del Governo alla delega per rivedere il Testo Unico degli Enti Locali: torna l'elezione diretta di presidente e Consiglio Provinciale, con Giunta e assessori. Servono Parlamento e decreti attuativi, voto forse nel 2028.

«Ahiò, Fanelli, sto da Dio qui!»

Quando nel 2016 Checco Zalone disse questa battuta in «Quo Vado?», probabilmente aveva capito prima di tanti politici, editorialisti, costituzionalisti e riformatori professionisti, come sarebbe andata a finire la storia delle Province. Le Province italiane, a dispetto di tutti coloro che nel 2014 ne celebravano l‘abolizione, in realtà non sono mai scomparse. Hanno continuato ad esistere e lavorare, magari con pochi soldi rispetto a prima ed anche senza il voto dei cittadini. Ma con il passare degli anni hanno dimostrato la loro insostituibilità.

Come la serva di Totò (“La serva serve, si fidi”) le Province servono: a tutti. Cittadini, enti, istituzioni e politica. La verità è che quella delle Province è stata una delle grandi incompiute della politica italiana. Di fatto, un vero e proprio bluff.

Il bluff della Delrio

Matteo Renzi (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

La legge Delrio del 2014, voluta dal Governo Renzi, sull’onda della emotività di fare per forza qualcosa contro «la casta», avrebbe dovuto rappresentare il primo passo verso il loro superamento costituzionale.

Una riforma a metà: da una parte il ridimensionamento degli enti, dall’altra l’attesa di una modifica della Costituzione che ne avrebbe cancellato il riferimento tra gli enti costitutivi della Repubblica. Poi arrivò il referendum: una matita copiativa, una croce, il 4 dicembre 2016 la riforma costituzionale venne bocciata e le Province rimasero esattamente dove erano: nella Costituzione. Ma in un assetto istituzionale profondamente ridimensionato.

Nella cabina elettorale è andato in scena un paradosso minuscolo: chi voleva liquidare le Province le ha, di fatto, lasciate in piedi. Nel 2014 le Province erano il bersaglio ideale della rabbia contro la casta e la loro abolizione fu presentata come il primo mattone di una demolizione più grande. Due anni dopo, davanti alla riforma costituzionale che le cancellava dalla Carta, una parte di chi aveva applaudito l’abolizione trovò un simbolo di casta assai più ingombrante: Matteo Renzi, che si era esposto in prima persona. Il No vinse con il 59,1%.

Tanto peggio, tanto meglio

Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica

Il proverbio racconta di un marito che, per fare un dispetto alla moglie, si evirò. Il voto espressivo funziona allo stesso modo: non si sceglie un esito, si punisce qualcuno, e a pagare è chi con la lite non c’entrava nulla. Le Province, appunto.

Ma l’ipotesi ha dei limiti. Il quesito era un pacchetto: superamento del bicameralismo, riduzione dei parlamentari, contenimento dei costi. E il No era in buona parte già schierato: un’analisi di Astrid trova che sommando i voti del 2013 ai Partiti che sostenevano il No si arriva al 59,7%, quasi identico al risultato del 2016. Quindi non serve un travaso di elettori ex favorevoli all’abolizione per spiegare la vittoria. I Partiti che lo sostenevano avevano preso nel 2013 quasi la stessa percentuale.

Un segno indelebile

Foto © Stefano Strani

Da allora il paradosso è stato di una evidenza solare. Le Province hanno continuato ad amministrare strade, scuole, edilizia scolastica, trasporti, ambiente e assistenza ai Comuni. Hanno inoltre conservato uffici, personale, bilanci e responsabilità.

Ma a scegliere il presidente e il Consiglio Provinciale non sono stati più i cittadini, bensì sindaci e consiglieri comunali. Una situazione che George Orwell avrebbe probabilmente definito perfetta per uno dei suoi paradossi. Un corto circuito politico/amministrativo che non poteva reggere all’infinito.

Per questo, dodici anni dopo la riforma Delrio, il Governo Meloni ha deciso di prendere atto della realtà e di ripristinare la completa funzionalità delle province, riconoscendone ruolo e rango, approvando il disegno di legge delega per la revisione del Testo Unico degli Enti Locali, con la reintroduzione dell’elezione diretta del presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, oltre al ritorno della Giunta e degli assessori.

Attenzione: per ora è una legge delega, non una riforma già operativa. Il Parlamento dovrà approvarla e il Governo dovrà poi tradurne i principi in decreti attuativi. L’orizzonte indicato è quello delle prime elezioni del nuovo corso forse nel 2028, ma il calendario dipenderà dall’iter legislativo.

La logica

Giorgia Meloni

La scelta del Governo ha una sua evidente logica amministrativa. Se un ente deve occuparsi della manutenzione delle strade provinciali, degli edifici scolastici, della programmazione territoriale e del coordinamento dei Comuni, tanto vale metterlo nelle condizioni di lavorare con organi pienamente legittimati, risorse adeguate e deleghe chiare. Il pragmatismo di Giorgia Meloni sta alla politica, come il cacciavite alla ferramenta: non è l’attrezzo più costoso, ma è quello che risolve sempre i problemi.

Ma c’è anche un’altra ragione, meno amministrativa e decisamente più politica, per cui il ritorno delle Province piace a tutti i partiti dell’arco costituzionale. La politica vive e ha bisogno di spazi, incarichi e occasioni di crescita per mantenere gli equilibri. Le Province, con una Giunta e assessori con una indennità di carica, tornano ad essere la preziosa camera di compensazione per le ambizioni dei tanti amministratori locali, desiderosi di fare il salto ulteriore, rispetto a quello del Comune.

Il ragionamento vale ovviamente, e a fortiori, anche per Frosinone, dove i segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e in generale di tutte le altre forze politiche, fanno i salti mortali carpiati all’indietro per gestire amministratori che aspirano a crescere, sindaci che chiedono una candidatura alla Regione o al Parlamento, consiglieri che chiedono occasioni di visibilità. Gli spazi però sono troppo pochi rispetto alla domanda. Le candidature al Parlamento e alla Regione, poi, non si decidono certo a Frosinone, ma sui tavoli nazionali e nelle segreterie di Roma.

Con il rischio che qualcuno dalla Ciociaria, stanco di aspettare o di non avere risposte, imbocchi l’autostrada per la Capitale e decida di andare a perorare la propria causa, direttamente con i vertici del Partito, scavalcando il capobastone locale. Un affronto inaccettabile per qualsiasi segretario provinciale di qualsiasi partito. Chi ci ha provato in passato il più delle volte c’è rimasto sotto.

Il Seggio delle Elezioni Provinciali

La politica ha delle liturgie e dei codici di comportamento propri, che non si trovano nemmeno nella Legione straniera. Chi le viola ha il destino segnato. Per questo, l’ente Provincia, nuovamente dotato di una Giunta (vera) e quindi di assessori, rappresenta una risposta, almeno temporanea, a molte aspettative sul territorio. Una sorta di ammortizzatore delle ambizioni politiche locali.

Ecco perché il ritorno delle Province viene salutato con interesse trasversale, da tutti i partiti, perché crea nuovi spazi di agibilità e nuove opportunità di crescita. Una vecchia regola non scritta della politica sostiene che le istituzioni funzionano meglio quando riescono contemporaneamente a produrre governo e rappresentanza. Le Province che tornano a eleggere presidenti, consiglieri e assessori rispondono esattamente a questa logica.

I tempi della riforma

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

La tempistica poi è perfetta. L’iter della riforma richiederà, come detto, ulteriori passaggi parlamentari e decreti attuativi. Si dovrebbe votare quindi per le Province con il nuovo sistema, nel 2028 o forse nel 2029, una volta completato tutto il percorso normativo.

In soldoni: certamente dopo le prossime elezioni politiche e a ridosso, o dopo, le regionali del Lazio. Un tempo lunghissimo. Sufficiente perché i vari capibastone dei partiti possano preparare il terreno e sistemare le carte delle candidature importanti (al Parlamento e alla Regione) nel modo «migliore».

E per rispondere a tutti quelli che chiedono genericamente una candidatura: «Aspetta, vediamo. Intanto ti mando alla Provincia…» La politica vera, avrebbe detto Zalone, la sanno fare solo quelli che «sono del mestiere».