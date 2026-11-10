Province, il voto diretto può tornare: e questa potrebbe essere la volta buona

Lo schema di disegno di legge delega di 12 articoli, che dovrebbe arrivare a breve in Consiglio dei Ministri, prevede il superamento della legge Delrio e il ritorno dell’elezione diretta di presidente e Consiglio provinciale

Nell’agenda politica italiana ci sono temi che ritornano con la puntualità dello Shinkansen, universalmente riconosciuto come il treno più puntuale del mondo, con un ritardo medio che oscilla tra i 5 e i 20 secondi. Non proprio come il Regionale che parte da Cassino per Roma Termini.

Due su tutti sono gli argomenti ricorrenti: il Ponte sullo Stretto di Messina e la riforma delle Province. Sono temi come il colore bianco: stanno bene su tutto. Cambiano i governi, cambiano le maggioranze, cambiano gli slogan, ma alla fine ritornano sempre sul tavolo.

Mentre il Ponte sullo Stretto è tornato a occupare le cronache, tra autorizzazioni, verifiche, ricorsi e i rilievi della Corte dei Conti, sul fronte delle Province invece in queste ore si parla di un nuovo schema di disegno di legge recante «delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» che dovrebbe arrivare a breve in Consiglio dei Ministri.

Dalla Delrio al voto diretto

Foto © AG IchnusaPapers

Il testo di 12 articoli contiene una novità politica tutt’altro che secondaria: il superamento dell’impianto introdotto dalla legge Delrio del 2014 e il ritorno all’elezione diretta degli organi provinciali. Come detto: non è la prima volta che si parla del ritorno delle province, nella configurazione politica tradizionale, ma poi puntualmente non se ne fa nulla. Questa volta però potrebbe essere diverso.

L’articolo 3 del disegno di legge prevede il ritorno della Provincia come ente politico vero e proprio, con organi eletti direttamente dai cittadini.

Tornerebbero infatti: il presidente della Provincia, eletto direttamente dai cittadini e in carica per cinque anni; la Giunta provinciale, che era stata cancellata dalla riforma Delrio; il Consiglio provinciale, anch’esso eletto direttamente per cinque anni. E tornerebbero anche, dettaglio per nulla trascurabile, le indennità di carica. Pecunia non olet.

Il grande caos del 2014

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Per capire la portata della proposta bisogna ricordare cosa è successo nel 2014.

Con la legge Delrio, dal nome dell’allora ministro Graziano, le Province non sono state formalmente cancellate, ma profondamente ridimensionate. È stato introdotto un sistema di elezione indiretta: niente più voto dei cittadini, con presidenti e Consigli provinciali scelti dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio. Una riforma nata con l’obiettivo dichiarato di ridurre i costi della politica e semplificare l’architettura istituzionale. Il referendum costituzionale del 2016, che avrebbe dovuto modificare anche il quadro delle Province, venne bocciato dagli elettori.

Ma il modello Delrio rimase in piedi, lasciando questi enti in una condizione che negli anni ha alimentato molte critiche: responsabilità amministrative importanti, risorse spesso insufficienti e una rappresentanza politica sottratta al voto diretto.

Con la riforma normativa in esame, invece, si tornerebbe alle urne e alle province verrebbe restituita la dignità politica e amministrativa di un tempo. Il presidente verrebbe eletto al primo turno, se raggiungesse almeno il 40% dei voti validi. Alla coalizione vincente sarebbe garantito un premio di maggioranza pari ad almeno il 60% dei seggi in Consiglio provinciale. Sono inoltre previste preferenze di genere, soglie di sbarramento e regole per garantire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne.

Cambio totale di direzione

Un altro aspetto importante riguarda le incompatibilità: il legislatore punta a evitare che dentro lo stesso territorio si accumulino contemporaneamente cariche comunali e provinciali, salvo specifiche eccezioni che saranno disciplinate nei decreti attuativi.

Questo non significa che sia tutto fatto, si tratta infatti di una delega al Governo, che dovrà essere tradotta in decreti legislativi. Ma la direzione indicata è inequivocabile e la sensazione è che questa volta il Governo Meloni possa prendere in esame a breve il disegno di legge.

La riforma delle province con l’elezione diretta, però, non è solo un tema legislativo, ma è anche un tema straordinariamente politico. Ovviamente anche per Frosinone. Perché la discussione sulle Province viene spesso rappresentata come un problema di organizzazione amministrativa: chi gestisce le scuole superiori, chi si occupa delle strade, chi coordina il territorio. Tutto vero, tutto giusto: ma la politica, come insegnava Giulio Andreotti, è fatta anche di equilibri. E gli equilibri hanno bisogno di luoghi nei quali prendere forma e sostanza.

Le Province potrebbero tornare a essere proprio questo: una grande stanza di compensazione. Utile per tutti i partiti, e in senso assolutamente trasversale.

Lo spiegone

Foto: Simone Ramella

I posti strategici, quelli che contano veramente, sono pochi. Le candidature alla Camera, al Senato e alla Regione non si decidono a Frosinone ma a Roma sui tavoli regionali e nazionali. I posti «al sole» disponibili sono infinitamente inferiori alle richieste. È la legge spietata della politica: la domanda supera sempre l’offerta.

Ogni giorno sindaci, assessori, consiglieri comunali e dirigenti di Partito bussano alle segreterie provinciali chiedendo spazio, riconoscimento, visibilità, prospettive. In sintesi: una crescita politica che vada oltre quella comunale. Vale sia per il centrodestra che per il centrosinistra. Ma quegli spazi di agibilità sono ridottissimi. Il ritorno di una Provincia dotata di presidente, Giunta, assessori, consiglieri, strutture di segreteria e relative indennità rappresenterebbe molto di più di una semplice modifica normativa.

Rappresenterebbe un nuovo gradino della carriera politica sul territorio. Una tappa intermedia. Un luogo nel quale costruire consenso, maturare esperienza amministrativa e consolidare gruppi dirigenti territoriali.

Non solo una poltrona

Non si tratta soltanto di distribuire incarichi. Si tratta di creare un ulteriore livello di rappresentanza e di responsabilità politica, nel quale far crescere amministratori, valorizzare correnti, riconoscere il peso dei territori e, soprattutto, soddisfare anche qualche legittima ambizione personale. Un «posto» in Provincia, che consenta ai vari amministratori desiderosi di crescere, di consolidare la propria posizione, acquisire visibilità e costruire consenso, in attesa del grande salto verso la Regione o il Parlamento. Salto che, nella maggioranza dei casi, probabilmente non arriverà mai.

Ma intanto le Segreterie provinciali guadagnerebbero tempo (almeno 5 anni) e anche qualche possibilità in più per tenere insieme il gruppo dirigente, senza correre il rischio di veder andare via qualcuno e trovarselo contro alle prossime elezioni. E anche gli amministratori locali avrebbero un orizzonte politico più ampio, rispetto alla sola esperienza comunale.

Una prospettiva che interessa trasversalmente tutti i Partiti. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico e le altre forze politiche, infatti, hanno un’esigenza comune: mantenere un rapporto forte con gli amministratori e non disperdere il consenso costruito sui territori.

La revisione del Tuel

Si aggiunga che in questo nuovo disegno di legge il ritorno del voto diretto viene inserito in un progetto più ampio di revisione del Testo unico degli enti locali, con una delega che punta a riscrivere organicamente le regole di funzionamento delle amministrazioni locali .

Per questo, la sensazione è che questa volta la convergenza d’interessi tra tutte le forze politiche dell’arco costituzionale sia così forte da superare ogni ostacolo. Quando la necessità chiama, la politica risponde sempre presente.

Machiavelli, nel Principe, scriveva che «non è cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire, che introdurre nuovi ordinamenti». Per le Province non è necessario prevederne di nuovi, basta riproporre il vecchio.