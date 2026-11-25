Il Consiglio dei Ministri approva la delega per restituire ai cittadini il voto nelle Province. Prime elezioni nel 2028. Ma ora i presidenti chiedono i soldi per farle funzionare. Cosa succede a Frosinone.

Per un anno e mezzo era rimasto fermo in un cassetto. Oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri lo ha tirato fuori e lo ha fatto diventare un Disegno di Legge: i cittadini torneranno ad eleggere il loro presidente della Provincia. A Frosinone, dove Luca Di Stefano avrebbe dovuto lasciare la presidenza il mese prossimo ed era stato prorogato fino al 2028 in attesa della riforma di oggi, la notizia cambia i calcoli di tutti. Perché cambiano tutte le regole del gioco.

Un turno solo, niente ballottaggio

Luca Di Stefano

Il testo approvato delega il Governo alla revisione del Testo Unico sugli Enti Locali.

Il meccanismo scelto è quello della Regione: un turno unico, senza ballottaggio, in cui vince il candidato presidente con il maggior numero di voti validi. Alla coalizione che lo sostiene va assegnato almeno il 60% dei seggi del Consiglio provinciale.

Per eleggere i consiglieri sono previsti collegi plurinominali con voto di preferenza. Se ne potranno dare due e con un obbligo preciso: se si votano due Consiglieri bisogna indicare persone di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza viene annullata.

Ci sono poi soglie di accesso per i seggi, che potranno variare a seconda di come i gruppi si collegano tra loro in coalizione. Se il presidente eletto è sostenuto da un solo Gruppo, tutti i voti vanno a quello; se i Gruppi collegati sono più di uno, i seggi si dividono in proporzione ai voti raccolti da ciascun Gruppo nei rispettivi collegi.

La macchina amministrativa delle Province

Il mandato di presidente e Consiglio durerà cinque anni. Al presidente spettano la rappresentanza dell’ente, la nomina della Giunta e la sua presidenza, oltre alla supervisione di uffici, servizi ed esecuzione degli atti.

Per una provincia fino a 500.000 abitanti — la soglia in cui rientra Frosinone — gli assessori saranno quattro, uno dei quali vicepresidente. In Giunta nessuno dei due sessi potrà scendere sotto il 40%.

I Consiglieri eletti saranno venti. Tra il ruolo di assessore e quello di consigliere resta l’incompatibilità, ma è previsto un meccanismo di sospensione che permette di tornare in Consiglio se la nomina in Giunta viene revocata o si dimette.

Alla Provincia tornano anche competenze più ampie: pianificazione territoriale, servizi pubblici, trasporti, sviluppo economico, digitalizzazione, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, programmazione ed edilizia scolastica, pari opportunità, contrasto alle discriminazioni sul lavoro.

Il conto da pagare

I presidenti delle Province italiane

Resta il nodo dei costi. Nel 2023, quando una versione precedente del disegno di legge era stata congelata, le stime oscillavano tra i 300 milioni e un miliardo di euro l’anno, non tanto per il ritorno delle indennità a presidenti e assessori, i gettoni ai consiglieri. Il grosso della spesa è per le assunzioni del personale che dovrà tornare negli uffici a svolgere le funzioni che le Regioni dovrebbero restituire alle Province.

Il provvedimento non si esaurisce nel metodo elettorale. Tra i principi e i criteri direttivi generali compaiono la valorizzazione delle forme associative tra enti locali, l’aggiornamento dello status degli amministratori, la revisione delle norme su ineleggibilità e incompatibilità, il riordino della programmazione e della gestione finanziaria.

La delega riguarda le funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane, con il trasferimento a queste ultime due delle funzioni a esercizio sovracomunale e un’attenzione dichiarata alle zone montane. Lo svolgimento associato di funzioni e servizi diventa una facoltà sostenuta da incentivi statali, che terrà conto delle isole minori e delle aree montane.

Non solo Province, cambiano anche i Segretari

C’è poi un capitolo che pesa come un macigno nella storia recente degli enti locali italiani: il controllo sugli organi in presenza di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, con forme di supporto e monitoraggio dello Stato — anche tramite personale distaccato — e misure più rigorose verso gli enti colpiti da ripetuti scioglimenti.

Si rivede inoltre il regime dei segretari comunali e provinciali, di cui si vuole rafforzare l’indipendenza funzionale come garanzia di imparzialità , e si punta a un sistema di revisione economico-finanziaria fondato sulla prevenzione degli squilibri, attraverso indicatori e meccanismi di allerta.

Il disegno di legge ora passa alle Camere, con il Consiglio di Stato, la conferenza unificata e le commissioni parlamentari chiamati a dire la loro. Il governo avrà dodici mesi per i decreti attuativi, con l’obiettivo politico di chiudere tutto entro la fine della legislatura, il 13 ottobre 2027. Le prime elezioni dirette potrebbero tenersi nel 2028, oppure nel 2029 insieme alle Europee.

Cosa cambia per Frosinone

Antonello Iannarilli, ultimo presidente eletto dai cittadini

Un mese e mezzo fa il Parlamento aveva approvato un decreto legge sulla funzionalità della Pubblica Amministrazione e degli Enti Territoriali. Si basava su un emendamento su cui aveva lavorato molto l’Unione delle Province Italiane. L’effetto pratico, per la Provincia di Frosinone, era stato quello di prorogare Luca Di Stefano di un anno, spostando al giugno 2028 le urne per il suo rinnovo. Senza quel decreto, Di Stefano avrebbe lasciato l’incarico a dicembre 2026.

Ora, con il ritorno al voto diretto, quell’appuntamento del 2028 rischia di non essere più un rinnovo tra sindaci e consiglieri comunali. Sarà la prima vera elezione popolare del presidente della Provincia di Frosinone da anni, chiusa la stagione della legge Delrio.

Se invece l’iter parlamentare dovesse arenarsi, a restare in vigore sarebbe proprio la Delrio, con il sistema elettorale di secondo grado attuale.

Da Verona, lo stesso giorno

Gaetano Manfredi (Foto: Paolo Lo Debole / Imagoeconomica)

Mentre il governo varava la delega, a Verona si apriva la 43ª assemblea dell’Anci, davanti a circa ottomila sindaci e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di una «rinnovata restituzione» del ruolo degli enti locali.

Il presidente dell’associazione, Gaetano Manfredi, ha chiesto una riforma della finanza locale definita «indispensabile e non più rinviabile», segnalando che il saldo di parte corrente dei Comuni, positivo per 1,4 miliardi nel 2024, è atteso a meno 700 milioni nel 2027.

Dal governo è arrivato il plauso del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, promotore del provvedimento insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e alla ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Soddisfazione anche dal presidente dell’Upi Enzo Lattuca, che fissa l’obiettivo delle prime elezioni dirette nel 2029.

Il cassetto, insomma, si è riaperto. Resta da vedere se, nel 2028, la chiave a Frosinone la girerà ancora Di Stefano. O qualcun altro scelto direttamente dagli elettori.