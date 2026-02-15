Provinciali, la guerra dei pesi massimi: liste depositate, conti ancora aperti

Liste depositate per le Provinciali. Alle 9 di lunedì arrivano quelle di Pd e FdI. perchè hanno tardato. Strategie calibrate al voto ponderato: dalle mosse di Quadrini al risiko di FdI, passando per il Pd e la Lega, le Provinciali diventano una partita di numeri, correnti e regolamenti di conti interni.

Mancano solo le liste di Fratelli d’Italia e delPartito Democratico. Non per difficoltà nella composizione delle candidature. Ma per pretattica, nessuno vuole dare vantaggi agli avversari. La griglia di partenza delle Elezioni Provinciali che rinnoveranno l’Aula a disposizione del presidente Luca Di Stefano è praticamente pronta.

Non l’hanno definita le Segreterie di Partito ma i voti dei candidati: serve il consenso nei vari Comuni della propria area se si vuole centrare l’elezione a piazza Gramsci. Immaginare di paracadutare un nome nella lista equivale ad un suicidio politico. Che nessuno si può permettere.

Lo dimostrano proprio i nomi in lista, lo confermano quelli degli esclusi. Andiamo ad esaminare i dati certi, partendo dalle liste in ordine di avvenuta presentazione.

PROGETTO FUTURO

Gianluca Quadrini con Giuseppe Musto

La prima lista in ordine di tempo ad essere presentata è Progetto Futuro. È la lista concepita ed allestita da Gianluca Quadrini, presidente uscente dell’Aula Provinciale, dimessosi a seguito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Cassino sull’impiego di alcune assistenti pagate dalla Provincia. I magistrati sospettano che non si limitassero a tenere l’agenda del presidente ed a smistare le telefonate ma si occupassero anche della propaganda di Gianluca Quadrini durante le Campagne elettorali. Per il periodo delle indagini, il presidente ha ricevuto il divieto di dimora nei 91 Comuni della provincia di Frosinone, il che ha determinato la sua sostituzione in Aula poiché è impossibilitato a prendere parte ai lavori. Stessa cosa è avvenuta ad Arpino dove è Consigliere comunale.

Il che ha sollevato qualche perplessità nella Commissione Elettorale. Come può Gianluca Quadrini presentare la lista e soprattutto candidarsi? L’ex presidente è andato preparato. Ha esibito un parere pro veritate dal quale risulta che lui non è sottoposto alle limitazioni della Legge Severino: quella si applicherebbe nel caso in cui venisse condannato ma fino a quel momento no. È sottoposto ad una misura cautelare, cioè che dura per il periodo delle indagini. È sospeso, non ha elettorato attivo ma ha elettorato passivo. Cosa significa?

Che non può votare (perché è sospeso) ma può essere votato (per la stessa ragione). In caso di elezione, scatterebbe di nuovo la sospensione, fino alla cessazione delle esigenze di indagine. Poi tornerebbe pienamente in carica.

La vittoria di Napoleone a Sant’Elena

La lista di Quadrini è come una vittoria di Napoleone Bonaparte confinato a Sant’Elena. Non ha potuto mettere piede in provincia di Frosinone e nonostante questo ha raccolto 117 firme di amministratori comunali a sostegno della sua candidatura. Ne ha presentate 85. E tutto era pronto già dieci giorni prima del deposito.

Nella sua lista è schierato Marco Ferrara, consigliere comunale di Frosinone titolare di un voto con il massimo coefficiente ponderato (alle Provinciali i voti pesano in base alla popolazione che il Consigliere rappresenta).

Il target è la fascia dei piccoli Comuni, ai quali Quadrini ha sempre dato visibilità e rappresentanza. In lista c’è Giuseppe Musto, consigliere di Castelnuovo Parano ma per anni vicino al presidente Luca Di Stefano, al quale vuole dimostrare di avere un proprio peso elettorale specifico. A seguire la lista.

Nome e Cognome Comune Gianluca Quadrini Arpino Marco Borrelli Picinisco Mario Libero Borza Casalvieri Lara Capuano Arpino Marta Di Cocco Fontechiari Marco Ferrara Frosinone Ivana Grossi Terelle Paola Imperioli Paliano Pietro Antonio Macioce Castelnuovo Parano Giuseppe Musto Castelnuovo Parano Lorella Tatangelo Monte San Giovanni Campano

FORZA ITALIA

La lista di Forza Italia

La lista di Forza Italia presentata dall’avvocato Giammarco Florenzani con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli rappresenta uno spartiacque con il passato. Innanzitutto perché gli azzurri tornano a schierare una lista completa di 12 candidati, concepita con una mentalità del tutto diversa dal passato: non intorno ad uno o due nomi ma nella quale tutti i candidati hanno la possibilità di essere eletti. Una lista con cui dimostrare che Forza Italia può raggiungere il quorum anche senza avere Gianluca Quadrini in lista, che è ormai totalmente affrancata dal trauma dell’uscita di personaggi storici come Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli, Antonello Iannarilli.

L’obiettivo è la conferma del seggio centrato la volta scorsa grazie a Quadrini e mettersi in posizione tale da centrare anche il 12mo seggio che in genere si assegna grazie ai migliori resti elettorali una volta assegnati tutti quelli pieni.

Rossella Chiusaroli (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Ma questa lista servirà anche per definire la nuova mappa del consenso interno, sarà utile per disegnare i nuovi equilibri in vista delle Regionali. Il consigliere provinciale di Frosinone Pasquale Cirillo ci punta personalmente, il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi si conta su Nunzio Di Palma, il sindaco di San Giorgio a Liri Francesco Lavalle scommette in proprio. Peppe Sacco sindaco di Roccasecca e reduce dalle scorse Regionali si conta su Nando Riccardi. Pesantissima la candidatura di Valter Tersigni da Sora.

Partita aperta a tutti come dimostra l’attivismo del dottor Antonio Iaconelli di Atina. La lista presentata da Chiusaroli e Florenzani è stata bilanciata lasciando spazio per tutti: il Nord della provincia si conterà su Gino D’Alessandris di Sgurgola, espressione del sindaco Antonio Corsi.

L’elenco dei candidati.

Nome e Cognome Comune Pasquale Cirillo Frosinone Assunta Costa Terelle Gino D’Alessandris Sgurgola Nunzio Di Palma Piedimonte San Germano Rossana Evangelisti Fontana Liri Antonio Iaconelli Atina Francesco Lavalle San Giorgio a Liri Fernando Riccardi Roccasecca Cesira Salamena Pastena Eleonora Tavani Alatri Valter Tersigni Sora Angela Volpe Serrone

PROVINCIA IN COMUNE

Luigi Vacana schiera ancora una volta la sua civica Provincia in Comune. Il segnale importante non sta solo nei nomi dei candidati ma anche e soprattutto nei volti dei presentatori e cioè il filosofo Biagio Cacciola e la ceccanese Cristina Micheli con il vice segretario provinciale del Psi. Un altro segnale? La conferenza stampa di presentazione della lista sarà a Ceccano. Perché?

È lì che per Vacana si è aperta una prateria: con il malcontento legato alla mancata candidatura di Emanuela Piroli. La presenza ufficiale dei Socialisti alla presentazione della lista significa che il Partito sosterrà con tutti i suoi eletti quello schieramento. Semmai occorressero altri indizi sul pieno e totale coinvolgimento del Partito di Gian Franco Schietroma basta sfogliare l’elenco dei sottoscrittori: le prime due firme sono quelle dei Consiglieri comunali psi di Frosinone con i loro pesantissimi voti ponderati, Vincenzo Iacovissi ed Armando Papetti.

Luigi Vacana mentre presenta la lista

È una lista pensata per attrarre tutto quel mondo che ha cromosomi Progressisti ma sta fuori dal Pd. C’è l’ultimo Segretario provinciale di Sel Giuseppe Fortuna. C’è il presidente d’Aula di Aquino Pietro Ferone che è dirigente PdCI, mentre Gianfranco Barletta prende un pezzo di Pd.

Altri segnali: alla Conferenza di presentazione è annunciata la presenza del Numero 2 nazionale dei Socialisti Gian Franco Schietroma e dell’assessore del Comune di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio con il consigliere regionale Claudio Marotta.

Altro elemento da non sottovalutare: è una lista che schiera 12 candidati, ad indicare la capillarità raggiunta da Vacana. Ecco l’elenco completo.

Nome e Cognome Comune Luigi Vacana Gallinaro Gianfranco Barletta Supino Pietro Bianchini Trevi nel Lazio Claudia Crescenzi Morolo Giuseppe Fortuna Arpino Pietro Ferone Aquino Letizia Lagni Ausonia Pino Messore Vallemaio Pakita Monti Trivigliano Rosaria Murro Pignataro Angelo Palmieri Torrice Anna Petrucci Patrica

LEGA

Mario Abbruzzese presenta la lista della lega alle Provinciali

L’ultima lista presentata nella giornata di domenica è stata quella della Lega. Il Responsabile Regionale Organizzazione Mario Abbruzzese ha concepito uno schieramento che confermi il lavoro svolto dai due uscenti ma al tempo stesso lasci aperta la strada agli amministratori entrati in questi due anni nel Carroccio.

Va letta così la scelta di mettere in testa alla lista i Consiglieri uscenti Andrea Amata e Luca Zaccari. Ma alle loro spalle c’è una schiera molto più ampia e competitiva di quella vista in campo due anni fa. Come dimostrano i nomi di Umberto Santoro new entry da Alatri e di Lino Caschera catalizzatore del consenso su Sora. La decisione di schierare Rachele Ludovici di Fiuggi è un segnale per tutta l’area del Nord, mentre il nome di Celestina Arduini è il segnale per tutti gli amministratori dei comuni di dimensioni medio-piccole spari in tutta la provincia.

Sono tutti nomi che possono far scattare il quorum per il terzo seggio, puntando sulla roulette dei resti. Mario Abbruzzese non lo dice ma il gioco è quello di arrivare a quota tre. L’elenco dei candidati.

Nome e Cognome Comune Andrea Amata Vicalvi Luca Zaccari Ferentino Umberto Santoro Alatri Lino Caschera Sora Francesca Fioretti Strangolagalli Diego Violo Sant’Elia Rachele Ludovici Fiuggi Celestina Arduini Torrice Daniela Paolella Villa Latina Alessandro Sebastiani Villa Santo Stefano Rossana Antonucci Patrica Vittorio De Lellis Amaseno

PARTITO DEMOCRATICO

Emanuela Piroli

Il Partito Democratico presenta la lista lunedì mattina alle 9. In campo non c’è il nome della presidente d’Aula di Ceccano Emanuela Piroli: la strategia del voto Provinciale è chiara, avrebbe rappresentato più un problema che un valore aggiunto. Perché avrebbe sottratto consenso ad un’architettura consolidata. (Leggi qui: La cambiale del Nazareno e la notte nervosa del Pd di Ceccano. E leggi anche Provinciali Pd, l’assenza che fa rumore: se i conti valgono più delle candidature)

Il fatto è che il sindaco di Cassino Enzo Salera si porta praticamente da solo: i voti ponderati della sua città lo rendono autosufficiente, al netto di un paio di defezioni che ci saranno. Ad esempio, gli mancherà il voto del consigliere Luca Fardelli sul quale scommette la Consigliera regionale Sara Battisti (Rete Democratica), avvicendando così il sindaco di san Donato Valcomino Enrico Pittiglio vicepresidente uscente e giunto al termine del secondo mandato. Area Dem (Francesco De Angelis) si conta su Luigi Vittori di Ferentino e su Antonella Di Pucchio di Sora.

Chiaro, in questo scenario, che la presidente Piroli si sarebbe dovuta ‘portare’ da sola: ma alla sua componente (Parte da Noi) manca ancora quel radicamento territoriale indispensabile per centrare un’elezione.

FRATELLI D’ITALIA

Franco Carfagna (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Presenta la lista lunedì mattina anche Fratelli d’Italia. Sarà una lista tarata sul minimo: 8 candidati, 4 uomini FdI ed 1 donna di Noi Moderati più tre donne per bilanciare la norma sulla parità di genere ma destinate a prendere 0 voti. È un cambio di programma determinato all’ultimo istante dalle vicende del Comune di Frosinone, con la decisione del Coordinatore Regionale Paolo Trancassini di rinunciare al terzo assessorato, destinato all’area dell’onorevole Aldo Mattia.

Mattia è rimasto fedele alla linea del Partito, i due Consiglieri Marco Ferrara e Sergio Crescenzi hanno lasciato per protesta FdI. Il che ha mandato all’aria tutti i conti per le Provinciali poiché vengono a mancare due pesantissimi voti ponderati di Frosinone.

Erano voti destinati al Capogruppo Franco Carfagna, che in cambio avrebbe ceduto a Ferrara proprio la fascia di capitano d’Aula. Senza quei voti e la cancellazione degli equilibri raggiunti, Carfagna (Area Fabio Tagliaferri) ha ritirato la disponibilità alla candidatura. Ne ha approfittato subito la presidente della Commissione Sanità della regione Lazio Alessia Savo: schierando il fiuggino Simone Paris e scommettendo su una serie di operazioni.

La strategia di Alessia

Alessia Savo

Per comprenderne la portata, ripartiamo dall’assetto a 8 che dovrebbe essere schierato domani. Innanzitutto i 4 battistrada previsti: Franco Carfagna (area Fabio Tagliaferri), Stefano D’Amore (area Righini, spinto dal sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini), l’uscente Alessandro Cardinali di Anagni (area Fabio De Angelis), e l’uscente Andrea Velardo di Castrocielo (sul quale si pesano Massimo Ruspandini e Daniele Maura con l’ala storica di FdI).

Carfagna partiva fortissimo: con i 5 voti (in quel momento) del Gruppo consiliare di Frosinone, più quello del cassinate Arturo Buongiovanni. Voti pesantissimi, con il massimo coefficiente, capaci di condizionare l’esito finale.

Con la spaccatura del Gruppo e la fuoriuscita di Ferrara e Crescenzi, salta lo schema. La partita di Alessia Savo su Simone Paris allora riparte dai 3 voti del Gruppo consiliare di Frosinone superstiti. I rumors dicono che ci sia lei dietro all’improvvisa scomparsa della consigliera di Cassino Nora Noury che ad un certo punto doveva essere schierata per attestare il peso del Cassinate. Scomparendo la Noury, il suo voto torna a disposizione per Paris.

Il Cassinate e Pontecorvo

Antonio Cardillo

A questo punto resta da vedere che fine fa il voto dell’ex candidato sindaco di cassino Arturo Buongiovanni: aveva un vincolo personale su Nora Noury se si fosse candidata, in sua assenza aveva dato la sua parola a Franco Carfagna. ma anche lui è uscito dai giochi. Potrebbe finire su Paris e saremmo di nuovo a 5 voti ponderati di massima fascia. Da non mettere nel conto quello di Silvestro Petrarcone: in ogni caso andrà sull’area dell’assessore regionale Giancarlo Righini.

Diventano strategici a quel punto i voti della Valle dei Santi: il coordinatore Antonio Cardillo non ha interferito con la strategia di squadra ed ha rinunciato a porre la propria candidatura. Il che libera una buona serie di voti dal cassinate, strategici per l’elzione del quarto uomo in Provincia. Che la volta scorsa fu Velardo (Ruspandini – Maura), giunto alle spalle di Alessandro Cardinali (Fabio De Angelis) e Roberto Caligiore (decaduto a seguito dell’inchiesta che lo ha riguardato). Sergio Crescenzi (Tagliaferri – Savo) fu il primo dei non eletti, subentrato poi a Caligiore. Dove andranno i voti di Cardillo? Il coordinatore della Valle dei santi ora dovrà posizionarsi.

Emblematica la situazione di Pontecorvo: 2 consiglieri FdI (area Righini) stanno con il sindaco Anselmo Rotondo e due stanno all’opposizione. Ma la donna di Noi Moderati è la moglie dell’ex sindaco di Pontecorvo Riccardo Roscia: chiaro che alle Provinciali ci si schiererà anche per le imminenti Comunali.