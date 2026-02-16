Provinciali, Pd e FdI chiudono i conti (ma non le partite)

Anche Pd e Fratelli d’Italia depositano le liste e completano il quadro delle Provinciali. Sono ridotte all’essenziale: meno candidati, più concentrazione di voti. Dietro le scelte, pesi interni, assenze che parlano e una battaglia tutta giocata sui numeri ponderati.

Il quadro ora è completo: questa mattina anche Fratelli d’Italia e Partito Democratico hanno presentato le liste con i loro candidati per le Elezioni provinciali di Frosinone. Ieri lo avevano già fatto tutti gli altri, chiudendo la pratica nel primo giorno utile (Leggi qui: Provinciali, la guerra dei pesi massimi: liste depositate, conti ancora aperti).

Il fatto che abbiano consegnato le candidature all’ultimo momento indica alcune cose ben precise. Innanzitutto: i due Partiti più strutturati nello scenario politico hanno difficoltà maggiori degli altri nel raggiungere un equilibrio: perchè sono formati da più sensibilità interne in competizione tra loro e la lista per le Provinciali impone la necessità di raggiungere un equilibrio che non è mai facile definire.

Lo dimostra la scelta fatta dai due Partiti: entrambi hanno presentato una lista tarata sul numero minimo di candidati che fosse possibile schierare: 8 per FdI e 7 per il Pd. Non perché gli mancassero i candidati. Ma perché in questo modo hanno concentrato le preferenze sui 4 nomi delle persone che hanno scelto di portare nell’Aula della Provincia: gli altri sono ‘riempilista’ con i quali garantire il rispetto della norma sulla ‘parità di genere‘. Una strategia che evita il rischio di imboscate interne: difficili ma sempre possibili.

PARTITO DEMOCRATICO

Sara Battisti, Francesco De Angelis, Mauro Buschini ed Achille Migliorelli

Un’immagine vale più di mille parole. Quella che accompagna la presentazione della lista Pd sembra presa da un Archivio Storico . Vedere seduti allo stesso tavolo il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis (Area Dem), la consigliera regionale Sara Battisti (Rete Democratica), il consigliere Saf ed ex presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini. Non accadeva da anni che fossero l’uno accanto all’altro. Segno che un dialogo tra le componenti maggioritarie è stato riallacciato.

Ma sono le assenze da quella foto a parlare più di ogni altra cosa. Non c’erano né il sindaco di Cassino Enzo Salera (che si è sentito escluso dall’accordo con il quale è stata messa fine a 13 mesi di liti nel Pd ed ha spianato la strada al Congresso provinciale in corso): la sua candidatura ha costretto a rivedere la lista. Perché con un nome così pesante è impensabile creare strategie spostando uno o due voti ponderati di fascia massima: scatenerebbero una crisi interna provinciale, capace di rompere le basi per qualsiasi equilibrio, Cassino è la seconda città della provincia e la prima tra quelle amministrate dalle forze progressiste.

Sara Battisti, Francesco De Angelis, Mauro Buschini, Elisa Ceccarelli e Achille Migliorelli, Antonella Di Pucchio e Luca Fardelli

Non c’era nemmeno Danilo Grossi, dirigente nazionale ed esponente dell’area Bonafoni Parte da Noi. Il che lascia intuire come non sia stata digerita l’assenza dalla lista del nome di Emanuela Piroli, presidente del Consiglio comunale di Ceccano. C’era un patto, raggiunto al Nazzareno quando Piroli accettò di ritirare la sua candidatura come sindaco per spianare la strada ad Andrea Querqui (Area Dem). Ma il lessico della politica ha la sua importanza: una cosa è la promessa della candidatura, cosa diversa è la promessa dell’elezione. Piroli ha capito che si sarebbe dovuta eleggere da sola e la componente non ha oggi la forza ed il raadicamento necessari.

Non deve sorprendere invece l’assenza di Antonio Pompeo (Riformisti di Lorenzo Guerini): era ampiamente annunciata a causa di un impegno nella Capitale preso da tempo.

Per il resto lo scenario è quello già annunciato ieri. E cioè i quattro sui quali avverrà la conta sono: il sindaco di Cassino Enzo Salera (i voti ponderati di Cassino blindano la sua elezione); lo storico vicesindaco di Ferentino Luigi Vittori sarà il portabandiera di Area Dem; il Consigliere cassinate Luca Fardelli è il volto nuovo nella scuderia di Sara Battisti (Rete Democratica); Antonella Di Pucchio è il punto di sintesi Dem con il presidente Luca Di Stefano. In totale 4 nomi per l’area De Angelis – Buschini, 3 nomi per l’area Battisti – Pompeo.

Nome e Cognome Comune Luigi Vittori Ferentino Enzo Salera Cassino Antonella Di Pucchio Isola Liri Roberto Roma Arnara Luca Fardelli Cassino Elisa Ceccarelli Falvaterra Laura Quaranta Pico

FRATELLI D’ITALIA

La delegazione di Fratelli d’Italia

Una strategia simile l’ha attuata Fratelli d’Italia. Il quartetto di prima fila è composto da Alessandro Cardinali (area Fabio De Angelis), Andrea Velardo (area storica Massimo Ruspandini – Daniele Maura), Stefano D’Amore (area Righini), Simone Paris (Area Savo – Tagliaferri) con il cambio di strategia imposto all’ultimo istante dalla spaccatura del gruppo Consiliare (Leggi qui: Provinciali, la guerra dei pesi massimi: liste depositate, conti ancora aperti).

Due gli elementi di difficile lettura. Il capogruppo comunale di Frosinone Franco Carfagna ha preferito cedere il posto a Simone Paris: è un segnale di debolezza per l’area alla quale Carfagna fa riferimento e di forza per la presidente della Commissione sanità Alessia Savo. Quella candidatura è in corsa per il seggio e Franco Carfagna avrebbe potuto concretamente essere eletto: non si comprende la scelta di rinunciare davanti ad una posizione dubbia e non più certa.

Come è tutta da decifrare la scelta di non candidarsi presa da Antonio Cardillo: il coordinatore della Valle dei Santi poteva condizionare il risultato finale ed ambire egli stesso alla quarta posizione eleggibile. Ci ha lavorato per due anni e gli sarebbe bastato reclamare la candidatura. O c’è un’intesa che tocca altri scenari o anche questa, come quella di Carfagna, è una scelta che sul piano politico resta poco comprensibile.

Nome e Cognome Comune Alessandro Cardinali Anagni Andrea Velardo Castrocielo Marianna Cacchi Anagni Rossana Carnevale Pico Jose Stefano D’Amore Isola del Liri Marilena Paliotta Esperia Simone Paris Fiuggi Marialisa Tomassi Piedimonte San Germano

Gli indici aggiornati

Il palazzo della Provincia di Frosinone (Foto © AG IchnusaPapers)

Ad eleggere il nuovo Consiglio Provinciale di Frosinone saranno Saranno 90 sindaci e 1.041 consiglieri comunali per un totale di 1.131 grandi elettori. Unico assente all’eppello è il Comune di Boville Enrica: l’amministrazione è caduta ed al suo posto gestisce l’ordinaria amministrazione un Commissario prefettizio.

I voti dei 1.131 Grandi elettori non sono tutti uguali: variano in base alla popolazione residente. Si chiama ‘voto ponderato‘. La fascia con il maggiore indice di ponderazione è quella Verde nella quale ci sono solo Frosinone e Cassino, cioè gli unici due centri con più di 30mila abitanti. Ogni voto di Frosinone e Cassino vale 315 voti ponderati.

La fascia strategica è quella Rossa con i 10 Comuni di popolazione compresa tra i 10mila ed i 30mila abitanti: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. Ogni loro voto vale 205 voti ponderati.

La fascia tra i 5mila ed i 10mila abitanti è quella grigia, la compongono 9 Comuni: Arce, Arpino, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant’Elia Fiumerapido. Ogni voto di quei sindaci e Consiglieri vale 135 voti ponderati.

Nella fascia Arancione ci sono i 16 Comuni con popolazione tra i 3mila ed i 5mila abitanti: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. Ognuno dei 207 voti dei 16 sindaci e dei rispettivi Consiglieri vale 68 voti ponderati.

I 53 Comuni più piccoli, quelli con poplazione sotto i 3mila abitanti, hanno un indice di ponderazione pari a 31.

I Consiglieri provinciali da eleggere sono 12 mentre il presidente della provincia Luca Di Stefano resta in carica un altro anno prima di dover affrontare le elezioni per il rinnovo della carica.

Ecco la tabella con indici di ponderazione (e i relativi totali):

Fascia (scheda) Popolazione Comuni Grandi elettori Indice di ponderazione Voti ponderati totali Verde da 30.000

a 100.000 2 58 315 18.270 Rossa da 10.000

a 30.000 10 170 205 34.850 Grigia da 5.000

a 10.000 9 117 135 15.795 Arancione da 3.000

a 5.000 16 207 68 14.076 Azzurra fino a 3.000 53 579 31 17.949

Totale grandi elettori: 1.131 (90 sindaci + 1.041 consiglieri)

Nota: Boville Ernica è commissariato e non vota.