Provinciali, Torrice accende il Pd: Palmieri cambia lista e il caso urta Roma

Dopo Ceccano, esplode il caso Torrice: la candidatura di Enzo Salera scompagina gli equilibri e spinge Angelo Palmieri verso la lista civica di Luigi Vacana. Ora il nodo è politico: lo scontro arriva ai vertici regionali.

Non c’è solo il fronte di Ceccano. A bollire, dentro le file del Partito Democratico, è anche il fronte di Torrice. Il problema è sempre lo stesso: le candidature messe in campo per le elezioni che tra poco rinnoveranno il Consiglio Provinciale di Frosinone. La causa è sempre la stessa, in entrambi i casi: la decisione presa all’ultimo momento dal sindaco di Cassino Enzo Salera di candidarsi, mandando all’aria tutto il lavoro che era stato fatto fino a quel momento. Perché lo schieramento di un peso massimo come il sindaco della città più importante amministrata dal Pd impone di rivedere gli equilibri e gli altri nomi che erano già pronti per candidarsi. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 19 febbraio 2026. Ed anche qui: Salera rompe l’equilibrio: dietro le Provinciali la resa dei conti nel Pd).

Achille Migliorelli con Emanuela Piroli

A Ceccano, a farne le spese è stata la candidatura che era stata promessa alla presidente d’Aula Emanuela Piroli. Se si candida il sindaco, tutti i voti disponibili a Cassino devono sostenerlo: con la sola eccezione di Luca Fardelli sul quale si riverseranno i voti delle aree di Sara Battisti (Rete Democratica) ed Antonio Pompeo (Riformisti di Guerini). Quindi, mancano quei pochi voti ponderati che uniti al voto compatto di Ceccano avrebbe reso possibile l’elezione. (Leggi qui: Il patto, il peso e il passo indietro: la partita (non chiusa) di Emanuela Piroli).

Il caso Palmieri

A Torrice è saltata la candidatura di Angelo Palmieri, assessore ai Servizi Sociali e Tutela della salute, Rapporti con la Regione, Lavori pubblici, Protezione Civile. E Segretario del circolo Pd. Anche per lui c’è la stessa motivazione: la discesa in campo di Salera ha costretto a rivedere in corsa le candidature.

Luigi Vacana presenta la lista

Ma Palmieri non si è dato per vinto: aveva già preparato la sua rete di contatti e di consenso per attrarre voti sul suo nome. Ha scelto di continuare la corsa. Cambiando scuderia: si è candidato nella lista civica di Luigi Vacana.

Il che apre ora un problema interno al Partito Democratico: se un suo iscritto si candida contro la lista del Partito, rischia il deferimento ai Probi Viri e la sospensione fino a due anni.

Un problema tutto interno alla componente del Segretario Regionale e del Presidente Regionale del Pd: Daniele Leodori e Francesco De Angelis. Perché Angelo Palmieri fa riferimento alla loro componente ed anche Enzo Salera fa parte di Area Dem. O forse no.

Letture romane

Enzo Salera

Lo scontro frontale innescato nei giorni scorsi dalla maggioranza che amministra Cassino, con una nota pubblica, dicono che abbia indispettito non poco il vertice regionale e non solo dalle parti di Area Dem. Perché attaccare la composizione della lista significa attaccare il Segretario Regionale ed anche il Responsabile regionale Enti Locali (Claudio Mancini, dominus di Rete Democratica): sono loro ad avere preso atto della volontà di Saleera ed avere modificato di conseguenza la lista per le Provinciali.

Il Comunicato dei Capigruppo di Cassino pare sia stato analizzato e giudicato con il pragmatismo tipico dei palazzi romani: Enzo Salera a questo punto non sta con Area Dem, non sta con Rete Democratica. Se non arriva primo alle Provinciali ha finito la corsa. A meno di volerla proseguire con l’Area Bonafoni del suo ex assessore Danilo Grossi.