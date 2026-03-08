Provinciali, via alla conta delle Rosse, al rush finale – IN AGGIORNAMENTO

Lo spoglio in Provincia. I piccoli comuni sono andati a destra.
ORE 22.30 – Via al rush finale. Inizia la conta delle schede Rosse, cioè quelle capaci di cambiare l’assetto.
|
Partito
|
Seggi
|
Consiglieri
|
Fratelli d’Italia
|
4 seggi
|
D’Amore
Cardinali
Paris
Velardo
|
Partito Democratico
|
2 seggi
|
Salera
Vittori
Fardelli
|
Provincia in Comune (Vacana)
|
1 seggi
|
Vacana
|
Forza Italia
|
2 seggio
|
Di Palma
Riccardi
|
Lega
|
1 seggio
|
Amata
|
Quadrini
|
1 seggio
|
Quadrini
ORE 22.15- Contata metà delle le schede grigie cioè quelle dei Comuni tra i 5mila ed i 10mila abitanti. Il quadro comincia a delinearsi in maniera più realistica e la conta inizia a spostarsi dai Partiti al loro interno. FdI scende a 4 seggi, il Pd sale a 3, a Forza Italia ne vanno 2, uno a tutti gli altri.
ORE 22.00 – Ultimato lo spoglio nei Comuni fra 3mila e 5mila abitanti (Fascia Arancio) mentre è al 30% lo spoglio in Fascia Azzurra (fino a 3mila abitanti). Non sono numeri determinanti ma sono utilissimi per registrare il vento politico, la tendenza dell’elettorato composto da sindaci e consiglieri. Cioè quelli che orientano poi i cittadini e ne riassumono il consenso.
I piccoli centro vanno verso destra (vedi ore 21:30). Il dato parziale al momento vede 5 seggi a Fdi, 2 a Pd ed alla civica di Vacana, 1 agli altri 3. Con lo spoglio delle altre schede, le proporzioni potranno cambiare ma la foto politica sulla quale riflettere è che in questa fascia i sindaci ed i consiglieri si sono spostati verso FdI.
|
Partito
|
Seggi
|
Fratelli d’Italia
|
5 seggi
|
Partito Democratico
|
2 seggi
|
Provincia in Comune (Vacana)
|
2 seggi
|
Forza Italia
|
1 seggio
|
Lega
|
1 seggio
|
Quadrini
|
1 seggio
ORE 21.30 – Alle 21.30 sono state scrutinate 92 schede su 541 dei Comuni fino a 3mila abitanti (Fascia Blu), siamo a circa il 20%. E 95 schede arancio (tra i 3mila e 5mila abitanti) su 185. Il dato inizia ad essere tendenziale nella fascia dei piccoli centri. E c’è un’indicazione politica precisa.
I piccoli centri hanno spesso un’amministrazione civica e trasversale, il loro voto si sposta in base all’andamento generale. Sono un’indicatore del vento elettorale generale. Ed il dato provvisorio sembra dire, finora, che i piccoli centro si sono spostati a destra.
Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia che al momento eleggerebbe 5 consiglieri provinciali, 2 ciascuno a Lega e Pd, 1 tutti gli altri 3 schiramenti.
ORE 21:00 – Via allo spoglio delle 1064 schede depositate nelle urne di Palazzo Iacobucci per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Frosinone. Alle 21, terminata la riunione dei rappresentanti di lista, sono stati rotti i sigilli alle urne con i voti Blu e quelli Arancio.
Nei Comuni fino a 3mila abitanti (fascia Blu) hanno votato 541 tra sindaci e consiglieri su 579 aventi diritto. In fascia Arancio (da 3mila a 5mila abitanti) hanno votato 185 su 195 elettori.
|
Fascia
|
Sindaci
Consiglieri
|
Indice
Ponder.
|
Città
|
VERDE
>30mila abitanti
|
2
56
|
319
|
Frosinone, Cassino
|
ROSSA
>10mila <30mila
|
10
160
|
210
|
Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli
|
GRIGIA
>5mila <10mila
|
9
108
|
120
|
Arce, Arpino, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant’Elia Fiumerapido
|
ARANCIO
>3mila <5mila
|
15
180
|
70
|
Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino e Torrice
|
BLU
<3mila
|
53
526
|
32
|
Acquafondata, Acuto, Alvito, Arnara, Ausonia, Belmonte, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Falvaterra, Filettino, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, Rocca d’Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Santopadre, Settefrati, Sgurgola, Strangolagalli, Terelle, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano e Viticuso
Alle 21:15 sono state spogliate 49 schede azzurre e 59 arancio, fino a questo momento eleggerebbero tutte le sei liste in gara: 5 seggi a FdI, 2 a Forza Italia e 2 al Pd, 1 a tutti gli altri. Ma è solo un dato di cronaca e non statistico.