Provinciali, via alla conta delle Rosse, al rush finale – IN AGGIORNAMENTO

Lo spoglio in Provincia. I piccoli comuni sono andati a destra.

ORE 22.30 – Via al rush finale. Inizia la conta delle schede Rosse, cioè quelle capaci di cambiare l’assetto.

Partito Seggi Consiglieri Fratelli d’Italia 4 seggi D’Amore Cardinali Paris Velardo Partito Democratico 2 seggi Salera Vittori Fardelli Provincia in Comune (Vacana) 1 seggi Vacana Forza Italia 2 seggio Di Palma Riccardi Lega 1 seggio Amata Quadrini 1 seggio Quadrini

ORE 22.15- Contata metà delle le schede grigie cioè quelle dei Comuni tra i 5mila ed i 10mila abitanti. Il quadro comincia a delinearsi in maniera più realistica e la conta inizia a spostarsi dai Partiti al loro interno. FdI scende a 4 seggi, il Pd sale a 3, a Forza Italia ne vanno 2, uno a tutti gli altri.

ORE 22.00 – Ultimato lo spoglio nei Comuni fra 3mila e 5mila abitanti (Fascia Arancio) mentre è al 30% lo spoglio in Fascia Azzurra (fino a 3mila abitanti). Non sono numeri determinanti ma sono utilissimi per registrare il vento politico, la tendenza dell’elettorato composto da sindaci e consiglieri. Cioè quelli che orientano poi i cittadini e ne riassumono il consenso.

I piccoli centro vanno verso destra (vedi ore 21:30). Il dato parziale al momento vede 5 seggi a Fdi, 2 a Pd ed alla civica di Vacana, 1 agli altri 3. Con lo spoglio delle altre schede, le proporzioni potranno cambiare ma la foto politica sulla quale riflettere è che in questa fascia i sindaci ed i consiglieri si sono spostati verso FdI.

Partito Seggi Fratelli d’Italia 5 seggi Partito Democratico 2 seggi Provincia in Comune (Vacana) 2 seggi Forza Italia 1 seggio Lega 1 seggio Quadrini 1 seggio

ORE 21.30 – Alle 21.30 sono state scrutinate 92 schede su 541 dei Comuni fino a 3mila abitanti (Fascia Blu), siamo a circa il 20%. E 95 schede arancio (tra i 3mila e 5mila abitanti) su 185. Il dato inizia ad essere tendenziale nella fascia dei piccoli centri. E c’è un’indicazione politica precisa.

I piccoli centri hanno spesso un’amministrazione civica e trasversale, il loro voto si sposta in base all’andamento generale. Sono un’indicatore del vento elettorale generale. Ed il dato provvisorio sembra dire, finora, che i piccoli centro si sono spostati a destra.

Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia che al momento eleggerebbe 5 consiglieri provinciali, 2 ciascuno a Lega e Pd, 1 tutti gli altri 3 schiramenti.

ORE 21:00 – Via allo spoglio delle 1064 schede depositate nelle urne di Palazzo Iacobucci per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Frosinone. Alle 21, terminata la riunione dei rappresentanti di lista, sono stati rotti i sigilli alle urne con i voti Blu e quelli Arancio.

Nei Comuni fino a 3mila abitanti (fascia Blu) hanno votato 541 tra sindaci e consiglieri su 579 aventi diritto. In fascia Arancio (da 3mila a 5mila abitanti) hanno votato 185 su 195 elettori.

Fascia Sindaci Consiglieri Indice Ponder. Città VERDE >30mila abitanti 2 56 319 Frosinone, Cassino ROSSA >10mila <30mila 10 160 210 Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli GRIGIA >5mila <10mila 9 108 120 Arce, Arpino, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant’Elia Fiumerapido ARANCIO >3mila <5mila 15 180 70 Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino e Torrice BLU <3mila 53 526 32 Acquafondata, Acuto, Alvito, Arnara, Ausonia, Belmonte, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Falvaterra, Filettino, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, Rocca d’Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Santopadre, Settefrati, Sgurgola, Strangolagalli, Terelle, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano e Viticuso

Alle 21:15 sono state spogliate 49 schede azzurre e 59 arancio, fino a questo momento eleggerebbero tutte le sei liste in gara: 5 seggi a FdI, 2 a Forza Italia e 2 al Pd, 1 a tutti gli altri. Ma è solo un dato di cronaca e non statistico.

