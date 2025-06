“Pubblica utilità”: la formula magica per il rilancio dell’ex polveriera

Ad Anagni approvata in consiglio comunale una delibera per favorire gli investimenti nell'area dello stabilimento militare dismesso ed acquisito dal Comune. In ballo 4 progetti, entusiasta il sindaco Natalia che parla di momento storico per la città. L'opposizione all'attacco: Santovincenzo lancia l'idea di un referendum tra i cittadini

Il punto centrale è il concetto di “pubblica utilità”. Un criterio che permetterà di far partire, all’interno di una zona che dal 2009 è rimasta sostanzialmente inalterata, una serie di progetti. Che, almeno nelle intenzioni, daranno una scossa positiva a tutto il territorio di Anagni.

Uno schema che – come ha sottolineato il sindaco Daniele Natalia – somiglia molto al criterio di “rilevanza strategica” che venne adottato dal Consiglio dei Ministri qualche mese fa. Accadde quando si trattò di favorire un altro investimento molto rilevante: gli oltre 2 miliardi di euro stanziati dal gruppo Novo Nordisk per rilevare e rilanciare lo stabilimento della Catalent. Anche in quel caso con una prospettiva di sviluppo economico ed occupazionale molto importante.

Un centro per una serie di maxi investimenti

L’area dell’ex Deposito Munizioni

Tutto ruota intorno al destino della ex polveriera di Anagni. O se preferite ex Deposito Munizioni Esercito Italiano Un’area di 187 ettari che nel 2009, all’epoca della giunta Noto, venne rilevata dall’amministrazione per evitare speculazioni private. E che lì potesse nascere una discarica provinciale.

La zona, da quel giorno, è rimasta di fatto abbandonata a sé stessa. I tanti progetti elaborati (Cinecittà ciociara, pista automobilistica, parco divertimenti…) sono rimasti lettera morta. Ed anzi, spesso (come nella campagna elettorale del 2014) il destino del sito ha generato furiose polemiche, come quando se ne è parlato per una possibile nuova discarica con cui sostituire quella provnciale di località Cerreto a Roccasecca.

All’epoca del sindaco Fausto Bassetta ci fu anche l’idea di venderla per evitare la palla al piede di un mutuo pesante. Ora, anche se siamo ancora alle prime battute, le cose sembrerebbero cambiate. E la zona potrebbe davvero diventare il centro di una serie di maxi investimenti che potrebbero ridisegnare l’identità del territorio. Anche se l’opposizione si dice pronta alle barricate, sotto forma di referendum cittadino per dare agli abitanti l’ultima parola.

Una delibera storica

Il rendering di come potrebbe diventare l’area

Se n’e ‘è parlato lunedì sera nel corso di un Consiglio comunale attesissimo: il sindaco Daniele Natalia lo ha definito senza mezzi termini “il consiglio più importante degli ultimi 50 anni anni”.

Un Consiglio in cui è stata varata (con il No del solo Santovincenzo di LiberAnagni) una delibera che adotta il criterio della pubblica utilità per valorizzare la struttura. In sostanza, si punta a favorire l’arrivo di progetti privati che cambieranno faccia a tutta la zona. Il Comune ha assicurato di voler mantenere alta l’attenzione per evitare sorprese, a partire dalla decisione di nominare un giudice del Tar proprio per controllare la legittimità delle procedure.

Quattro progetti

Il Consiglio comunale di Anagni

Al momento sono quattro le idee in campo per lo sviluppo della zona. Il primo progetto, l’unico effettivamente presentato nel dettaglio, è quello che punta a realizzare nell’area un impianto fotovoltaico di 130 ettari, con un investimento complessivo di 106 milioni di euro che frutteranno al comune circa 20 milioni di euro.

Gli altri progetti puntano alla realizzazione di un polo universitario/sanitario, di un data center per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di un impianto per il motocross con tanto di pista. (Leggi qui: L’ex Polveriera dei desideri: diventano 4 i progetti di riqualificazione).

Per ora si tratta di idee.

L’entusiasmo di Natalia, i dubbi di Santovincenzo

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Verrà poi la fase della gara per capire quali privati potranno aggiudicarsi l’opportunità di realizzare effettivamente questi, o magari anche altri progetti del genere.

Per il sindaco la decisione di procedere “consentirà investimenti importanti che valorizzeranno tutto il territorio”. L’opposizione, con la voce del solo Santovincenzo, ha messo l’accento su quello che non è chiaro del progetto. Rilevando come, al di là del fotovoltaico, non ci siano ancora elementi concreti. Cosa che dimostra “l’improvvisazione” con cui si muove l’amministrazione. Santovincenzo ha ribadito che i privati che arriveranno faranno i loro interessi e non quelli dei cittadini,

Luca Santovincenzo

Ed ha anche palesato la possibilità di un vero e proprio danno erariale, esortando i Consiglieri a riflettere bene prima di votare. Annunciando anche la possibilità di organizzare, sul tema, un referendum tra i cittadini di Anagni.

Tutto è comunque passato con i voti della coalizione di centrodestra con il sindaco Natalia, ha parlato di “un passo fondamentale per il futuro della nostra città”. Un passo che nasce “da lontano, da anni di lavoro, studio e promozione della nostra città”. Il sindaco ha ricordato le polemiche che colpirono la giunta Noto quando si decise di acquisire l’area. Ed ha rivendicato la pazienza nell’aspettare che, dopo le suggestioni , arrivassero idee e progetti concreti.

La visione dell’amministrazione

Ambrogio Spreafico con Jacopo Jago Cardillo

Una visione di rilancio del tessuto economico produttivo che, per Natalia, si lega anche ad un’altra grande direttrice, quella dello sviluppo del centro storico. Come dimostra il progetto, annunciato solo poche ore fa, di realizzare nella chiesa di Madonna del Popolo, il laboratorio artistico del grande scultore anagnino Jacopo Cardillo, conosciuto in tutto il mondo come Jago. (Leggi qui: Il ritorno a casa di Jago. E il vescovo che crede nell’arte come vangelo laico. E leggi anche “Come i musicisti sul Titanic”: L’arte che non fugge, resta e salva).

Un progetto a cui verrà collegato quello che punta alla riqualificazione del vicino Auditorium comunale, che diventerà il Museo di Jago. Per realizzare “una città che crede nelle proprie potenzialità, che non ha paura di scegliere la strada dello sviluppo, della visione e della trasparenza”.