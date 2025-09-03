Quando Gramsci le dava a… Formigoni: il mesto tracollo delle Feste dell’Unità

L’inspiegabile (ma non troppo) declino dei momenti clou di un partito che (una volta) non rifuggiva il confronto

Tanto per dirne una: in provincia di Frosinone quest’anno se ne è tenuta solo una, quella di San Giorgio al Liri, paese d’origine di uno dei due contendenti alla convulsa Segreteria frusinate del Pd. Eppure una volta, quando essere comunisti era una bella missione e non una crasi stanca, quelle feste erano un must.

E soprattutto un impegno irrinunciabile per mettere in agenda la forza di un Partito che sapeva quel che andava fatto. I volontari attrezzavano palchi, pavesavano l’area, preparavano griglie efficientissime su cui finivano quintali di “costatelle” di pecora, salsicce e panini abbruciati come martiri.

Claudio Villa e la motocicletta

I big locali, provinciali, regionali e, in base alla location, anche nazionali, accorrevano a frotte, felici di quel momento di visibilità e di proclamazione di intenti. Sui palchi salivano cantanti ed artisti ben piazzati nella “teca mistica” del partito ed il solo scopo era riuscire ad ingaggiarne di più famosi di quelli assoldati dagli avversari del Biancofiore.

Memorabile fu una volta, a fine anni ‘70, quando un team di tesserati di San Vittore del Lazio si schiacciò in una Fiat 128 ed intercettò Claudio Villa in autostrada, di ritorno da un concerto in Campania. Poi lo implorò di esibirsi nel paese del Cassinate. Villa accettò, pare senza richiedere un cachet, ed arrivò a San Vittore in motocicletta, come uno skinhead.

Ecco, da quegli scampoli di estati già finite ma non ancora morte nascevano le rotte per le future tenzoni politiche dell’autunno, prime tra le quali la Manovra Finanziaria e le lotte sindacali alla ripresa del lavoro nelle fabbriche.

I vecchi dibattiti

Non accadeva sempre che venissero invitati esponenti di partiti diversi, soprattutto a livello locale, ma spesso, a livello nazionale, quelli arrivavano: ed in “casa tua” li potevi mettere in difficoltà e farli cadere in contraddizione. Poi la gente leggeva i giornali, guardava la tv e maturava una convinzione: dal fortilizio del Pci ci uscivi con le ossa rotte, poco da fare, perché essere poveri, avere basso censo e non essere di sinistra era come abitare a Roma ed essere dell’Inter (prerogativa, tanto per dire, di Ignazio La Russa e Paolo Bonolis).

Erano le Feste dell’Unità che oggi non sono più feste, ma convention di pochi eletti e che, sempre oggi, sono costrette ad abdicare – in quanto a prestigio ed indicazioni sulla “geografia politica” dell’Italia – perfino ad una cosucola elitaria e danareccia come il Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione.

Gramsci che le busca da Formigoni, a voler enunciare, con un filino di amarezza ed in iperbole, le due figure più iconiche di entrambe le kermesse. Già questo dà la cifra di dove sia finito l’attuale Partito Democratico nello score del prestigio che attraverso un momento official offre il check-up dei protagonisti della politica italiana. E attenzione, il Nazareno non è certo comprimario in questo contesto, quindi quel che accade e gli spazi che cede sono cosa molto più grave.

Rimini batte Reggio Emilia

L’altro giorno, ad esempio, in quel di Reggio Emilia è partita la Festa dell’Unità nazionale ma con il viraggio amaro degli eventi di nicchia, non dei grandi accadimenti pop. E quell’avvenimento arriva al suo start con il tono mogio di una cosa che paga pegno al valore del dibattito politico che a Rimini ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Lo scopo comune è sempre stato quello: riaprire il confronto politico dopo la pausa estiva a partire dalla manovra di bilancio nell’autunno. Solo che lì dove Rimini ha fatto centro “partigiano” Reggio Emilia rischia di fare centro partitivo.

Nel senso che questo Festival dell’Unità, come ormai accade da tempo, rischia di confermarsi un momento autoreferenziale in cui il Pd si accartoccia su se stesso e non invita esponenti di partiti differenti per dare ecumenicità e sicurezza alla sua mission.

Una cosa tra noi…

Una sorta di faccenda domestica che come solo scopo deve avere quello di accontentare ognuna delle decine di componenti. Frange di un partito che alla fine il “Biancofiore” se lo è fagocitato ma senza avere un orizzonte univoco.

Matteo Renzi (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Si arriva, ci si parla addosso perché non si invita nessuno a cui lisciare il pelo. Si proclamano cose belluine e “de sinistra” e poi si torna a casa sapendo benissimo che nulla di quel che è stato detto ha inciso. Né sulla serenità degli avversari, tanto meno sulle speranze dei tesserati. Ed il fenomeno è indigeno eh?

Prendiamo Atreju, tanto per citare la kermesse di polo diametralmente opposto. Lì, tanto per dire, sul palco sono arrivati Fausto Bertinotti, Matteo Renzi, Enrico Letta, non proprio gente destrocentrica.

Atreju? Più inclusivo

Oggi alle Feste dell’Unità arrivano solo i boiardi di partito, a volte con la “stanca” dell’assenza di prestigio degli eventi, e parlano. E poi parlano, parlano, ma lo fanno seguendo uno spartito inside. Un canovaccio che appartiene solo ai posti egotici. Luoghi in cui cazziare un avversario usando tutta la forza di un momento mistico e dialettico non è la priorità. La riprova? Ecco il diktat per la festa: “Niente spazio a rappresentanti di partiti di governo a livello nazionale, che non sono stati invitati”.

Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica

“Te la canti e te la suoni”, insomma, e contando che in Italia esistevano location iconiche in cui esserci equivaleva a contare. E soprattutto a far ballare alla politica italiana i passi che volevi tu. Il Festival dell’Unità di Bologna ad esempio era una di quella location.

Uno di quei posti dove, a partecipare ad un dibattito, fioccavano medaglie puntualmente riportate su L’Unità del giorno dopo. Quotidiano che aveva una redazione nella sede del partito e forti aggancia nella scuola politica emiliana più famosa, la “Marabini”.

La storia e la realtà

Ovviamente non può essere trascurato il dato storico per cui, con la morte delle ideologie polarizzate e con l’arrivo del sovranismo pop, persiste ancora un sottile confine. Sarebbe quello tra nostalgia canaglia e critica oggettiva, ma un dato resta.

Il guaio è quello per cui oggi i dem sembrano aver conservato la presunzione ormai immotivata. Quella per cui il potere di legittimare un evento con la loro presenza appartiene solo a loro. Non hanno ancora capito che oggi sono i levrieri che inseguono, non più la lepre che scappa avanti.

In un mondo dove Giorgia Meloni invece di riferire alla Camera riferisce alla telecamera del suo smartphone e dove Elly Schlein “diserta” il Meeting ciellino riminese solo per snobismo ideologico andrebbe ricoperto un valore. Quello delle idee militanti. Di quelle che ti fanno ritrovare mordente, identità… e magari qualche voto in più.