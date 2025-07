Quando la lettera è una resa dei conti: Bruni mette il centrodestra all’angolo

Massimiliano Bruni, con una lettera aperta ai consiglieri del centrodestra di Sora, lancia un ultimatum per superare divisioni e fragilità, chiedendo coesione e un'identità chiara. "La cittadinanza merita un'alternativa forte” e "la frammentazione deve finire".

In politica, come in guerra, la mossa più rivelatrice è quella che costringe l’avversario – o l’alleato – a schierarsi. È quello che ha fatto Massimiliano Bruni, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, storico riferimento del Partito sull’area di Sora. Lo ha fatto con la sua lettera aperta indirizzata ai Consiglieri comunali del centrodestra sorano. Ma non è un appello. È un ultimatum mascherato da riunione di famiglia.

Nel tono, la lettera sembra un invito cordiale. Nei contenuti, è una mazzata. Bruni non parla da commissario politico ma da militante del Partito che porta ancora le ferite aperte delle scorse Comunali. Fece di tutto per costruire una coalizione di centrodestra, allestendo la lista di FdI, prestando proprio uomini alla lista di Forza Italia ed alla civica del Sindaco. Con la conseguenza di allungare troppo il fronte del suo consenso, indebolendolo.

Ora Bruni, senza troppi giri di parole mette i Consiglieri comunali di fronte a una verità che da mesi serpeggia sottovoce tra i banchi della minoranza: non c’è un’opposizione, ma un arcipelago disordinato di individualismi, timidezze, furbizie tattiche. Un centrodestra che “in alcune circostanze” – dice Bruni – è stato “poco incisivo”. Traduzione: non ci siete stati.

Il peso di Bruni

Federico Altobelli e Massimiliano Bruni

Lo sa bene. Perché Bruni, a Sora, non è un nome neutro. È l’uomo che nella passata consiliatura ha spinto il pulsante dell’autodistruzione civica per il progetto del sindaco Roberto De Donatis, sventolando il vessillo di Fratelli d’Italia. Quella scelta provocò il collasso della maggioranza civica e spalancò le porte ad un cambio di governo cittadino. Oggi, ironia della sorte, Bruni si trova a predicare coesione proprio a chi – secondo molti osservatori – considera un disgregatore seriale.

Quelli di Bruni sono tre squilli di tromba con i quali svegliare la truppa. Ha capito che il tempo della divisione è finito. E lancia la sfida due anni prima delle elezioni comunali, quando la memoria collettiva è ancora labile e la ricostruzione di un’identità credibile può ancora avere successo. “Non possiamo permetterci di apparire nuovamente frammentati o deboli. A due anni dalle prossime elezioni amministrative è imperativo che il nostro schieramento ritrovi la sua identità, riaffermi i suoi valori fondanti e dimostri la sua reale forza politica”.

Dove vuole arrivare?

Per Bruni “La cittadinanza merita un’alternativa chiara e credibile all’attuale amministrazione civica (!) e questo può avvenire solo se siamo uniti e propositivi”. In quel punto esclamativo tra parentesi sta tutta la spiegazione: per Bruni, l’amministrazione Comunale di Sora è civica come quelle di Veroli e Ferentino. Cioè, solo sulla carta. Per nascondere il fatto che pezzi di centrosinistra e di centrodestra governino insieme nel nome di un progetto amministrativo. La negazione della politica.

Il suo “invito a un incontro programmatico” è in realtà un banco di prova: chi ci sarà, e con che spirito, farà la differenza tra chi vuole davvero costruire una coalizione e chi si nasconde dietro i tatticismi. Per questo scrive “Non possiamo permetterci di apparire frammentati o deboli” ma sa bene che la frammentazione non è un incidente: è diventata l’unico stile possibile per chi, in assenza di una guida riconosciuta, si muove per riflesso.

Il destinatario

Il destinatario implicito? Non solo i Consiglieri. È il Partito stesso, Fratelli d’Italia, che a Sora è forte nei numeri ma incerto nella voce. E poi gli alleati: chiunque intenda far parte di una coalizione vincente dovrà accettare un chiarimento. O, come lo definisce Bruni, “un confronto onesto e costruttivo” – un eufemismo che in politica locale vuol dire solo una cosa: mettere sul tavolo i nomi, i voti, le ambizioni e le verità scomode.

Con questo intervento, Bruni costringe tutti a gettare la maschera. Chi ha un progetto per il centrodestra, deve dirlo adesso. Chi invece mira solo a sopravvivere, dovrà spiegarlo in pubblico. Non ci saranno più zone grigie.

E se qualcuno pensa che sia solo l’ennesimo esercizio di retorica interna, dovrebbe ricordare che spesso – come insegna la storia repubblicana – i veri terremoti iniziano con una lettera.