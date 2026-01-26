Quando la terra frana, la prevenzione regge: ANBI Lazio presidia la Ciociaria

Dalle grandi frane nazionali alla chiusura della 630, il dissesto mette in ginocchio i territori. In Ciociaria, però, ANBI Lazio risponde con interventi rapidi e concreti, dimostrando che la prevenzione può fare la differenza.

L’Italia si scopre fragile. Da Niscemi alla Liguria, dalla Ciociaria fino alla Sicilia orientale, il Paese è attraversato da una lunga linea di frattura fatta di frane, smottamenti, strade interrotte e comunità isolate. A Niscemi, nel cuore della provincia di Caltanissetta, oltre mille persone sono state costrette ad abbandonare le loro case dopo una frana con un fronte lungo quattro chilometri. Un evento che ha trasformato un centro urbano in una zona di emergenza , con famiglie accampate nel Palasport e collegamenti viari spezzati.

La frana di Niscemi (Foto: Rosario Cauchi © Ansa)

Il sindaco Massimiliano Conti non ha usato giri di parole: «È un momento drammatico, ma reagiremo». La Regione Sicilia ha attivato la Protezione Civile, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e messo sul tavolo cento milioni di euro per gli interventi immediati, a fronte di danni stimati oltre il miliardo e mezzo.

Non è andata meglio in Liguria, dove una frana ha tagliato in due la Riviera all’altezza di Arenzano, ricordando che il dissesto idrogeologico non è un’eccezione ma una condizione strutturale.

È in questo contesto che il tema della prevenzione torna a imporsi con forza. Non come parola d’ordine ma come linea di confine tra territori che resistono e territori che cedono. E quando la pioggia insiste, quando i versanti si muovono, quando la terra scivola, la differenza la fanno la manutenzione, il presidio e la capacità di intervenire subito.

La Ciociaria sotto pressione: la 630 chiusa

La frana sulla superstrada Cassino-Formia che ha portato alla chiusura ad Esperia

Anche la provincia di Frosinone è finita, nelle ultime ore, dentro questa mappa dell’emergenza. La superstrada 630 Cassino–Formia, arteria vitale tra il sud del Frusinate e il Golfo pontino, è stata chiusa su disposizione del prefetto Giuseppe Ranieri. La causa: un masso di grandi dimensioni staccatosi domenica dal costone montuoso, precipitato sulla carreggiata, abbattendo un guard rail e finendo in un dirupo.

Una scena che poteva trasformarsi in tragedia e che invece, per pura casualità, non ha provocato vittime. Ma il rischio resta alto. I Vigili del Fuoco sono stati chiari: le piogge in corso potrebbero favorire nuovi distacchi, rendendo insufficiente qualsiasi soluzione tampone come il senso unico alternato. Da qui la decisione drastica ma necessaria: chiudere tutto.

La galleria Capo di China ad Atina sulla Superstrada Cassino – Atina – Sora

Il traffico è stato deviato sulle strade interne di Esperia, un tracciato montano impervio, poco adatto a sostenere flussi così intensi, con ricadute immediate su pendolari, imprese e servizi. È il secondo stop su una strada che dal Mare va a Cassino e da qui sale su Atina e raggiunge la Marsica: ad Atina la galleria Capo di China è chiusa da quasi un anno. Ancora una volta, il dissesto si traduce in isolamento. Ancora una volta, la fragilità del territorio diventa fragilità economica e sociale.

Ed è proprio in questo scenario che emergono, spesso lontano dai riflettori, gli interventi silenziosi ma decisivi sulla prevenzione, sulla manutenzione quotidiana, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture minori che tengono in piedi intere comunità.

ANBI Lazio, la risposta che non fa rumore

La frana a Castelliri

Mentre le grandi emergenze conquistano i titoli nazionali, ANBI Lazio ed i Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone continuano a presidiare il territorio con interventi rapidi e concreti. È il caso di Castelliri, dove una frana spondale sul canale Forma Taverna aveva compromesso la sicurezza idraulica e la viabilità comunale.

Qui il Consorzio di Bonifica Conca di Sora è intervenuto in amministrazione diretta, senza attese e senza rimpalli di competenze. In meno di 72 ore i lavori sono stati completati e dalle 17 di domenica 25 gennaio il traffico è stato ripristinato. Un risultato che vale doppio: per la rapidità e per la capacità di prevenire conseguenze peggiori.

Il direttore generale Andrea Renna ed il commissario Sonia Ricci

Il Commissario Straordinario Sonia Ricci non nasconde la soddisfazione: «Questo intervento dimostra la professionalità del personale consortile e la capacità di rispondere con tempestività alle emergenze del territorio». Parole che raccontano un modello operativo spesso ignorato, ma essenziale: la sicurezza idraulica non si improvvisa, si costruisce giorno per giorno.

Quello di Castelliri non è un episodio isolato. È la dimostrazione di come, quando la macchina della manutenzione funziona, il dissesto può essere contenuto prima di trasformarsi in disastro. Un lavoro che non fa rumore, ma che tiene insieme strade, campi, centri abitati e comunità.

Ponti, torrenti e prevenzione: il volto della sicurezza

Più a nord, nel territorio di Anagni, il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni ha consegnato i lavori per la ricostruzione di due ponti carrabili strategici, danneggiati da eventi alluvionali. Si tratta degli attraversamenti sul Torrente Rio e sul Fosso Vico, unici punti di accesso per le località di Villa Magna e Colle Ranuccio.

Qui la posta in gioco è altissima: senza quei ponti, intere frazioni restano isolate. I lavori, avviati in somma urgenza, completeranno un percorso di manutenzione ordinaria già svolto nel 2025, rafforzando la rete scolante secondaria e la sicurezza degli immissari del fiume Sacco.

L’assessore Giancarlo Righini ed il direttore Aurelio Tagliaboschi

Ancora una volta, Sonia Ricci sottolinea il valore della collaborazione istituzionale: «Il finanziamento è frutto del sostegno della Regione Lazio e della sinergia con ANBI Lazio. È la dimostrazione che una governance coordinata consente risposte rapide ed efficaci». Un ringraziamento esplicito va anche all’assessore regionale Giancarlo Righini, per l’attenzione costante al tema.

In un’Italia che frana, questi interventi raccontano un presidio che funziona, una prevenzione che non aspetta l’emergenza, un lavoro che protegge territori spesso marginali ma vitali.

Perché quando la terra cede, non basta contare i danni. Serve chi, prima e dopo, tiene il territorio in piedi.