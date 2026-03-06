Quando le istituzioni corrono veloci come la malattia: il caso di Hicham

La vicenda dell’ex giornalista rifugiato a Villa Santa Lucia riaccende il tema della salute mentale. Tra intervento delle istituzioni e solidarietà della comunità emerge la fragilità del sistema e la necessità di risposte rapide

La malattia psichiatrica non aspetta le procedure burocratiche. Non conosce orari d’ufficio, non legge normative e non tollera ritardi legislativi. Per chi la vive ogni giorno, e per chi gli sta accanto, ogni minuto conta. E quando la risposta tarda ad arrivare, il rischio diventa reale: per sé, per gli altri, per la vita stessa.

È una realtà che riguarda molte famiglie italiane. In Italia circa tre milioni di persone convivono con disturbi psichiatrici severi, tra schizofrenia, disturbi bipolari e forme gravi di depressione. Una parte significativa di loro vive in famiglia, spesso senza strumenti adeguati per affrontare crisi improvvise.

E non è raro che si ignori l’esistenza di servizi fondamentali del sistema sanitario: Centri di Salute Mentale, Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), REMS e Unità di Degenza Infermieristica (UDI). Il problema non è soltanto sanitario, ma anche culturale e informativo. Molti non sanno a chi rivolgersi quando il disagio esplode.

In queste situazioni il tempo diventa un fattore decisivo. Un intervento precoce può evitare che un disagio psichico si trasformi in un’emergenza sociale o di sicurezza. Quando invece l’aiuto tarda ad arrivare, la fragilità si amplifica. E il rischio diventa concreto.

La storia di Tari Hicham

La storia di Hicham ha messo in evidenza la delicatezza del confine tra disagio sociale ed emergenza sanitaria

Questo scenario si è materializzato nella vicenda di Tari Hicham, ex giornalista perseguitato nel suo Paese e fuggito in Italia (leggi qui: Sul pavimento dello Stato: il caso che smaschera il fallimento delle Istituzioni). Per mesi ha vissuto in strada a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone. Di notte camminava lungo strade trafficate, esponendosi al rischio di essere investito e mettendo in pericolo anche gli automobilisti. Non era incoscienza.

Era una malattia non curata, una condizione di fragilità che richiedeva un intervento immediato. Il punto centrale della vicenda non riguarda la sua nazionalità. Riguarda la gravità della condizione psichiatrica e l’urgenza di una presa in carico sanitaria.

Situazioni come questa mostrano quanto sia delicato il confine tra disagio sociale e emergenza sanitaria. Quando una persona vive una crisi psichiatrica senza assistenza, il rischio non riguarda solo il singolo individuo ma l’intera comunità.

Per questo il sistema di salute mentale è chiamato a intervenire rapidamente, mettendo in campo competenze mediche, assistenza sociale e supporto umano. Nel caso di Tari Hicham, questo intervento è arrivato.

La risposta delle istituzioni

La svolta nella vicenda è arrivata grazie all’intervento del sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, che ha sollecitato il coinvolgimento delle istituzioni competenti. Sono stati attivati il Garante regionale per la disabilità Anna Teresa Formisano, il prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri e il procuratore capo di Cassino Carlo Fucci. Da quel momento si è messo in moto un percorso coordinato.

La ASL di Frosinone, guidata dal direttore generale Arturo Cavaliere, ha attivato un percorso integrato di presa in carico coinvolgendo diverse professionalità: medici, infermieri, assistenti sociali del reparto SPDC, il Team Bed Management e il Servizio Sociale del Comune.

Arturo Cavaliere, direttore generale dell’Asl

Si tratta di un modello operativo che punta a mettere insieme competenze sanitarie e sociali per affrontare situazioni complesse. La presa in carico di una persona con grave disagio psichiatrico non è mai il lavoro di un singolo servizio, ma il risultato di una rete che deve funzionare in modo coordinato. Ed è proprio questa rete istituzionale che, nel caso di Tari Hicham, ha permesso di avviare finalmente un percorso di assistenza.

La forza silenziosa della solidarietà

Accanto alle istituzioni c’è stato però un altro protagonista decisivo: la comunità. Cittadini, volontari e realtà del territorio hanno colmato i vuoti di un sistema che, pur strutturato, resta spesso complesso e frammentato. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto Suor Ermanna della Casa della Carità e l’Abate di Montecassino, che hanno offerto ospitalità e sostegno concreto.

Antonio Luca Fallica da Ripatransone, Abate di Montecassino

Per quasi tre mesi Tari Hicham è stato accolto e assistito grazie alla disponibilità di queste realtà. È la dimostrazione che, nei momenti più difficili, la solidarietà civile può diventare una parte essenziale del sistema di protezione sociale. Non si tratta di sostituire le istituzioni, ma di affiancarle. Perché la cura della fragilità non è solo una questione sanitaria: è anche una responsabilità collettiva.

Una questione che riguarda tutti

La vicenda di Tari Hicham racconta molto più di un singolo episodio. È uno specchio delle fragilità del sistema psichiatrico italiano, dove ritardi amministrativi e rigidità normative possono trasformare un disagio personale in una vera emergenza sociale.

Il disagio psichico è un terreno complesso in cui diritti, cura ed umanità devono procedere insieme

Negli ultimi anni strumenti come le REMS hanno rappresentato un passo avanti importante nel superamento del vecchio modello degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma la sfida resta aperta. Servono percorsi di cura più rapidi, integrati e accessibili, capaci di intervenire prima che la situazione degeneri.

Come sottolinea il sindaco Capraro, la salute mentale è un terreno complesso, nel quale diritti, cura e umanità devono procedere insieme. La storia di Tari Hicham non riguarda solo lui. Riguarda le tante famiglie italiane che convivono con disturbi psichiatrici gravi e che ogni giorno combattono perché i propri cari ricevano assistenza.

La sfida politica è chiara: informare meglio sui servizi esistenti, ridurre gli ostacoli burocratici e rendere la psichiatria un diritto realmente accessibile. Perché la sofferenza mentale non fa distinzioni. E il tempo perso, in questi casi, può significare vite a rischio.