Quando l’eccessiva democrazia viene scambiata per libero arbitrio

Democrazia non significa "faccio come mi pare e voto quello che mi pare”. L'eccesso di democrazia di Mastrangeli. L'assedio possibile di Forza Italia. La necessità di una verifica

“Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia.

Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. Qui ad Atene noi facciamo così”

Nell’anno 431 a.C. Pericle scrive un discorso per commemorare i caduti nel primo anno della guerra del Pelopponeso. Non si sa se ne fosse consapevole: ma quelle parole hanno attraversato i secoli e vengono considerate il primo manifesto della democrazia. È in quel discorso che viene pronunciata con orgoglio la frase “Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così”.

Una pietra miliare sui concetti di democrazia e libertà nella vita dei cittadini. In ogni comunità. Anche in quella di una qualsiasi amministrazione cittadina: non importa se di destra o di sinistra. I contenuti del discorso di Pericle sono un principio universale declinabile ad ogni latitudine.

Accade però, a volte, che qualcuno interpreti male i concetti democrazia e libertà, li fraintenda o addirittura ne faccia un utilizzo distorto. Ed evidentemente questo si sta verificando nella maggioranza politica del Comune di Frosinone.

L’interpretazione distorta della democrazia

E’ indiscutibile che il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, politico di lungo corso, sia un galantuomo aperto al dialogo ed al confronto. Infinitamente più del suo predecessore Nicola Ottaviani che su questo era invece pragmatico. Entrambi provengono dalla scuola della Democrazia Cristiana: Ottaviani era più andreottiano e metteva tutti di fronte al fatto compiuto facendoli sentire pure in colpa per la loro lentezza. è sempre disponibile ad ascoltare tutti e a considerare le istanze di tutti. Più moroteo invece Mastrangeli che cerca sempre di conciliare, per condurle a sintesi, anche le posizioni apparentemente inconciliabili. Senza mai imporre un aut aut. Al di là delle sfumature: è il core business della Politica, tende a trovare attraverso il confronto le soluzioni a problemi sulla carta irrisolvibili.

Il consiglio comunale dell’altra sera ha messo in chiaro che l’attitudine e la propensione del sindaco per il dialogo devono aver indotto qualche suo consigliere di “maggioranza” a pensare che, pur facendo parte di una coalizione tutto è ammesso e tutto è consentito. In sintesi: posso fare come mi pare, voto quello che mi pare e quando mi pare. Non funzione cosi. Non solo a Frosinone ma in tutti i 7904 comuni italiani, ferma restando l’indipendenza e l’insindacabilità , senza vincolo di mandato, del ruolo del consigliere comunale.

Si parla di altro. Di come si dovrebbe stare in una coalizione di governo. La pluralità di vedute costituisce sempre un arricchimento: purché tutto questo abbia una fine. In Politica si chiama sintesi. Nella maggioranza Mastrangeli questo non avviene. Da tempo.

Malpancisti grazie alla democrazia

C’è un gruppo di scontenti, ufficialmente sono cinque ma è evidente che ce ne siano di più: non sono in sintonia con le scelte programmatiche del sindaco. E nemmeno con il proprio gruppo consiliare. E per questo hanno disertato il Consiglio che era chiamato ad approvare il rendiconto. (Leggi qui: Il rendiconto passa i mal di pancia no).

Ci può anche stare. Non è uno scandalo. Accade anche in altre amministrazioni. Poi però arriva anche il momento di assumere posizioni coerenti e conseguenti: o di qua, o di la. O in maggioranza o fuori. Border line non è credibile. O per dirla con le parole di un celebre ostetrico del fu ospedale Umberto I di Frosinone “La donna o è incinta o non lo è”.

Diventa quindi palesemente strumentale interrogare la propria maggioranza. Altrettanto strumentale è votare il bilancio di previsione ma non il rendiconto di gestione. Con quale fine? Al solo scopo di farsi “recuperare”.

Le delibere sul Bilancio hanno da sempre un peso ed una valenza politica diversa rispetto a tutte le altre. Sono atti di rango superiore. Sono quelli che identificano politicamente l’azione amministrativa di una determinata coalizione votata ed eletta dai cittadini. È complicato prenderne le distanze, o comunque provare a smarcarsi anche per il più abile e navigato dei politici italiani. Storici o contemporanei. E di novelli De Gasperi, Matteotti, Moro o Berlinguer a Frosinone non se ne vedono. Nemmeno da lontano.

La favola della casualità

Riccardo Mastrangeli Foto © Stefano Strani

Al di la dei legittimi ed insindacabili impedimenti personali, alla favola della causalità dell’assenza concomitante di tutti i Consiglieri malpancisti nel consiglio comunale dell’altra sera, non credono neanche i lattanti. Più facile credere a Babbo Natale. Si è trattato di un chiaro segnale mandato al sindaco ed al resto della maggioranza. L’eccessivo dialogo dimostrato in questi mesi dal sindaco Mastrangeli evidentemente non ha prodotto gli effetti ottenuti. O comunque non è stato apprezzato per il valore che ha.

Un approccio sindacale meno conciliante ed autoritario era forse preferibile? Forse dai bambini dell’asilo. Ecco quindi che La verifica politico programmatica, messa a decantare sine die, probabilmente invece adesso serve. Non certamente al sindaco che giustamente non intende farsi tirare per la giacca e che con l’istituto della seconda convocazione nel quale può contare di una guardia pretoriana da 15 a 17 Consiglieri può portare a casa ogni delibera senza problemi. Fino al 2027. Senza contare il voto già in cassaforte di qualche pezzo della minoranza, al bisogno.

Tantomeno sono in alcun modo ipotizzabili mozioni di sfiducia o altri meccanismi surrettizi usati per determinare la fine anticipata della consiliatura. A casa prima del tempo nessuno ci vuole andare. Questo è un fatto oggettivo chiaro a tutti. Il confronto nella maggioranza serve: per amore di chiarezza del quadro politico a Frosinone e per capire finalmente i reali motivi di tanto malcontento da parte di alcuni.

Eppure lavora

Angelo Retrosi

Eppure i Lavori Pubblici stanno procedendo spediti, i conti sono stati risanati, la mobilità alternativa è al primo posto nell’agenda dell’amministrazione. L’assessore Angelo Retrosi inaugura un cantiere dopo l’altro ed è cosi da mesi. Tra una settimana, dopo le Europee quindi e prescindendo dai risultati ottenuti dai Partiti della coalizione di centrodestra, che non dovrebbero avere incidenza ed effetti sulle dinamiche del Comune (Forza Italia permettendo) un confronto all’interno della maggioranza, sarebbe quantomai utile.

La posizione ostile di Forza Italia all’orizzonte è sempre più evidente. L’assessore Adriano Piacentini è stato scavalcato dagli ordini di scuderia. Lui resta fedelissimo al fianco del sindaco Mastrangeli, il Gruppo risponde invece a dinamiche politiche superiori. Quelle tracciate dal senatore Claudio Fazzone che da giorni ha presentato il conto in Regione Lazio reclamando un rimpasto nella giunta di centrodestra, riequilibrando gli assessorati in modo che si prenda atto del raddoppio dei Consiglieri azzurri e del contemporaneo svuotamento della Lega. Ma il Governatore Francesco Rocca nicchia. (Leggi qui: Il rimpasto? Per Rocca può attendere).

Pasquale Cirillo

La conseguenza è la fibrillazione provocata da Forza Italia nelle amministrazioni di Frosinone, Latina, Viterbo e c’è da scommettere che tra una settimana cominceranno anche in Regione. Vanno lette così anche le esternazioni delle ore scorse fatte dal consigliere azzurro Pasquale Cirillo: organico alla maggioranza ma autore di una critica a polmoni pieni. Stavolta sulle politiche per gli impianti sportivi, sostenendo che sono tutte da rifare.

Una maggioranza che nonostante l’oggettiva inconsistenza dell’opposizione prova in tutti i modi a mettersi in difficoltà da sola. Senza alcun motivo vero.

Qui a Frosinone noi facciamo cosi.