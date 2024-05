Quattro terne e molti segnali nelle liste di FdI

I bookmaker sono pronti a scommettere sui risultati di Fratelli d'Italia alle Europee e Comunali di Cassino 2024. Le strategie interne. Le quattro terne. Gli obiettivi politici già raggiunti.

I bookmaker nemmeno la quotavano. Ora hanno molto su cui giocare. Si accettano scommesse sul risultato che farà Fratelli d’Italia sia alle Europee che alle Comunali di Cassino 2024. Il Partito ha dato 4 terne di preferenze: le userà per contare la forza dei suoi uomini chiave sul territorio: impossibile barare.

In tutte le quattro terne il primo nome è quello di Giorgia Meloni ed il secondo è quello del deputato uscente e più volte sindaco di Terracina Nicola Procaccini. In base al terzo nome che verrà scritto dagli elettori si capirà chi sta con chi, chi è in grado di portare quanto: in termine di voti e di consenso. È una mossa strategica. Serve per gettare le basi sulle quali ricostruire il circolo di Fratelli d’Italia nella seconda città della provincia di Frosinone. Diviso dalle tensioni interne al punto che nei mesi scorsi è stato necessario inviare da Roma un Commissario che riallacciasse i fili del discorso politico, costruisse un dialogo con gli alleati, individuasse un percorso che conducesse ad un candidato unitario.

Schemi superati

Il dirigente provinciale Antonio Cardillo

C’è una certezza che è già emersa. Prima del voto. I vecchi schemi sono ormai superati: non c’è più una distinzione tra gabbiani, rampelliani e correntismo vario. Anche a Cassino Fratelli d’Italia è quella uscita dal Congresso nazionale e poi da quelli Provinciali che hanno legittimato le leaderhip. E cambiato molti volti. Nel cassinate ad esempio: introducendo realtà come Andrea Velardo vicesindaco di Castrocielo e consigliere provinciale e come Antonio Cardillo dirigente provinciale e uomo ombra delle elezioni comunali a Cassino.

C’è lui dietro a molte delle azioni diplomatiche che hanno contribuito alla definizione della lista. Smussando gli angoli, stemperando le tensioni: qualcuno giura che fosse pronto anche ad assestare più di uno sganassone quando proprio non si voleva capire. È stato l’asso infilato dalla Segreteria provinciale nella manica di Gabriele Picano, incaricato della formazione della lista.

Che nasce da un’evidenza innegabile: cinque anni fa il Partito alle Comunali di cassino non elesse consiglieri. A fine consiliatura 2019-24 se n’è trovati due ma perché sono migrati dalla Lega. Situazione non ripetibile. L’ordine di scuderia dato dal coordinatore provinciale Massimo Ruspandini è stato quello di allestire una lista che al tempo stesso fosse competitiva, rappresentativa, innovativa ma soprattutto rispettosa di tutte le sensibilità interne.

Come si legge la lista

Gabriele Picano e Angela Abbatecola

Ci sono diversi input politici tra le 24 righe occupate dalle generalità dei candidati. Il primo: sono scritti in ordine alfabetico, semmai ci fossero state velleità personali niente spazio per le primedonne. A chiedere l’ordine alfabetico è stato proprio Antonio Cardillo per evitare inutili tensioni.

La lista si apre per questo con il nome di Angela Abbatecola, figura storica dei rampelliani a Cassino alla quale è stato riconosciuto il lavoro organizzativo svolto in Fratelli d’Italia quando il Partito non veleggiava su due cifre ma su percentuali da prefisso telefonico. Segue il nome di Imma Altrui, segnale della capacità del Partito di aprirsi ai mondi che stavano al confine di Fratelli d’Italia ed essere attrattivo.

Il terzo nome è quello di Michelina Bevilacqua: esperta consigliera uscente, dotata di un significativo pacchetto di preferenze personali costruito negli anni, su di lei si era scatenata la scomunica del candidato sindaco Arturo Buongiovanni: riteneva la sua opposizione in Aula troppo tenera nei confronti dell’amministrazione uscente. Ad accendere il semaforo rosso era stato Antonio Cardillo dicendo con garbo al ‘sindaco‘ che è Fratelli d’Italia a decidere suoi suoi candidati; Gabriele Picano ha compiuto l’opera di ricucitura.

Rinnovamento e continuità

Silvestro Petrarcone

Il rinnovamento sta tra candidati come l’avvocato Pasquale Consales, giovane professionista alla prima esperienza ma da sempre di area. Se il suo è rinnovamento generazionale, quello rappresentato invece dal commercialista Silvestro Golini Petrarcone è l’esempio del rinnovamento di FdI invocato a pieni polmoni da Giorgia Meloni: ha chiesto un Partito che non fosse autoreferenziale ma capace di coinvolgere professionisti affermati e che fino a quel momento non avessero avuto impegni in politica perché non c’era una forza che li rappresentasse. Petrarcone sarebbe stato il candidato sindaco di Fratelli d’Italia se fosse toccato a lei indicare il nome del battistrada. La necessità di aggregare ha consigliato di convergere sul presidente del Movimento per la Vita Arturo Buongiovanni.

Il nome di Fabio Marino è il riconoscimento di FdI al lavoro compiuto da movimenti culturali come Destra Nuova in anni difficili e di ghettizzazione: anche lui sarebbe stato un possibile candidato sindaco, limitato però dalla sua radicale identitarietà che avrebbe reso complessa l’aggregazione con i mondi più lontani.

Nora Noury è stata il primo e finora unico assessore espresso a Cassino da Fratelli d’Italia. Ha lavorato al fianco del sindaco Carlo Maria D’Alessandro: in quella specie di asilo Mariuccia era invece tra le poche voci composte che non strillavano ma lavoravano tentando di gettare l’acqua fuori bordo.

Giovani non solo all’anagrafe

da sinistra Angela Abbatecola, Massimo Ruspandini, Chiara Trotta e Gabriele Picano

Fratelli d’Italia sta crescendo una nuova generazione. Poco alla volta. Come dimostra la candidatura di Francesco Tedesco: capostazione, segretario provinciale della Fit Cisl, uomo di manovra che ha svolto la funzione di collante tra il mondo politico e quello della società civile.

Il mondo giovanile è in lista con il suo portabandiera: Chiara Trotta è la vice presidente provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Nomi che bilanciano la lista. E sui quali i bookmakers sono pronti ad accettare scommesse.