Quei numeri del Consorzio che hanno fermato la politica davanti all’efficienza

Risanamento dei conti, 35 milioni di opere avviate, riorganizzazione delle partecipate e ruolo chiave sulla crisi Stellantis: i risultati del Consorzio Industriale del Lazio hanno pesato più delle logiche di partito, congelando lo switch.

Eccesso di realtà. C’è questo dietro al Decreto T039 con il quale il Governatore del Lazio Francesco Rocca l’altro giorno ha confermato il professor Raffaele Trequattrini, il dottor Riccardo Roscia e l’avvocato Salvatore Forte al timone del Consorzio Industriale del Lazio. Quel provvedimento ha rischiato di maturare nei corridoi della politica. Ma ci sono decisioni che si fermano davanti ai numeri. (Leggi qui: Nessuno switch, Trequattrini rimane al Consorzio e Forza Italia a Lazio Crea)

Nel caso del Consorzio, lo “switch” con LazioCrea tra Fratelli d’Italia e Forza Italia evocato tra equilibri di Partito e redistribuzione di caselle non si è arenato per mancanza di volontà ma per eccesso di realtà. Quando un ente passa da perdite milionarie al pareggio di bilancio, avvia cantieri per decine di milioni e riconquista credibilità nei territori, la sostituzione non è più una mossa tattica: diventa un rischio. La conferma del professor Raffaele Trequattrini non è stata un atto di conservazione. È stata la presa d’atto che, almeno in questa fase, la continuità pesa più delle geometrie interne. E che prima di redistribuire le quote, bisogna misurare ciò che funziona. In questa fase.

Il primo spartiacque: i conti

La forza dei numeri è il cuore della scommessa sul fatto che il Consorzio potesse funzionare ed essere un potentissimo strumento di sviluppo per l’economia e l’industria del Lazio. Una scommessa sulla quale hanno investito molto, in termini di credibilità e visione politica, il Governatore Francesco Rocca e la sua vice Roberta Angelilli. E nella quale si è giocato tutto il commissario Raffaele Trequattrini. Perché per i primi due la scommessa era solo politica, per il professore lo era anche sul piano professionale: convincere quei numeri a cambiare e dare forma poco alla volta ad un potente strumento con il quale sfidare le altre regioni d’Italia.

Il Consorzio è passato da perdite superiori al milione di euro a un sostanziale pareggio di bilancio. Non è una formula tecnica: è il passaggio da una gestione emergenziale a una gestione credibile. Riduzione dell’indebitamento, chiusura di contenziosi ereditati, rigore amministrativo.

In un ente nato dalla fusione di cinque consorzi industriali, con storie e passività diverse, il riequilibrio finanziario era la precondizione di tutto il resto. Buona parte del primo anno di commissariamento è stata dedicata a costruire le condizioni per sistemare i conti. E buona parte del secondo è servita a realizzare e consolidare quanto generato da quel percorso virtuoso.

Chi proponeva lo switch politico non poteva ignorare questo dato: cambiare guida nel pieno di un processo di risanamento avrebbe significato riaprire un ciclo di incertezza.

La seconda prova: gli investimenti veri

Oltre 35 milioni di euro di opere FSC gestite, 27 interventi appaltati, 22 cantieri avviati, 9,6 milioni già rendicontati . Non annunci ma infrastrutture in corso. Il Consorzio è diventato uno dei principali soggetti attuatori delle politiche regionali di sviluppo . (Leggi qui: Fsc, il Consorzio Industriale trasforma in cantieri 40 milioni).

Qui la differenza è sostanziale: non più ente residuale ma braccio operativo della programmazione industriale del Lazio. Oggi che il Bilancio della Regione Lazio è tornato a muovere in positivo gli indici delle società di rating, la capacità di spesa è la vera cartina di tornasole della credibilità istituzionale. Ed in questo senso, i numeri hanno pesato più delle appartenenze.

Riorganizzare per contare

Il lavoro non si è fermato ai bilanci. La riorganizzazione delle partecipate ha segnato un passaggio decisivo: innanzitutto con il superamento dell’amministrazione giudiziaria di AeA, l’avvio della trasformazione di Roma & Pontos in società in house, la rifocalizzazione sui servizi essenziali alle imprese – acqua, energia, manutenzione, sicurezza .

Uno dei depuratori gestiti da AeA

Tradotto: meno dispersione, più missione industriale. Un ente che torna a fare l’ente. AeA è stata l’intuizione coraggiosa della stagione in cui Francesco De Angelis era alla guida del Consorzio Industriale di Frosinone e Riccardo Bianchi era il direttore del Consorzio Industriale di Rieti. Conti alla mano, Bianchi dimostrò che se si possedevano le giuste professionalità conveniva gestirsi in house il ciclo dei rifiuti industriali e la depurazione. Conveniva, perché a differenza di qualsiasi Privato un Consorzio non ha utili da ricavare e se anche li facesse andrebbero a vantaggio dei Comuni e delle realtà pubbliche che compongono il Consorzio. Le attuali inchieste giudiziarie hanno in larga parte confermato la correttezza di quel ragionamento e di quella condotta operativa. Anche per questo il Consorzio Industriale, che ha assorbito Asi Frosinone – Cosilam Cassino – Consorzio di Rieti, ha lavorato per giungere ad una gestione ordinaria.

Al tempo stesso, Roma & Pontos è un gioiellino che eroga servizi alle imprese nella sua area di riferimento. Lo fa con qualità ed abbattendo i coti proprio perché – anche in questo caso – la sua mission non è il guadagno ma la qualità del servizio erogato.

La regia sulla crisi Stellantis

Roberta Angelilli

Nel secondo anno il Consorzio ha svolto un ruolo centrale nell’attuazione del Programma Operativo della Legge regionale 46, destinata alle aree colpite dalla crisi Stellantis. Qui la partita era politica prima ancora che tecnica: trasformare una norma in interventi concreti, integrando infrastrutture, incentivi, formazione, riduzione dei costi energetici.

È in questa funzione di cerniera tra Regione e territori che Trequattrini ha consolidato la sua posizione. Non come tecnico isolato ma come interprete operativo di una strategia regionale. Perché la 46 era un norma che nasceva durante un’altra crisi: quella di Fiat e del suo indotto. Erano ancora gli anni di Umberto Agnelli, l’immediato periodo dopo l’Avvocato. Produsse una realtà come il Polo Logistico Fiat di Cassino che ebbe il merito di abbattere una parte dei costi e rendere conveniente produrre nello stabilimento di Piedimonte San Germano. Ora la difficoltà è stata quella di adattare una norma ad una nuova situazione di crisi. Con la stessa mission da raggiungere: la salvaguardia del sistema industriale del Cassinate e la capacità manifatturiera del territorio.

Un Consorzio che attrae

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Il dato forse più politico di tutti è un altro: numerosi Comuni strategici – da Viterbo a Civitavecchia – hanno chiesto di entrare nel Consorzio. La stessa Roma Capitale è sulla strada per entrarci. È un segnale di legittimazione territoriale. Un ente percepito come utile, non come sovrastruttura.

È su queste linee di confine che la politica ha fatto per ora un passo indietro. La fase dell’emergenza è superata per il Consorzio. Che ora naviga in maniera stabile ed ordinata lungo la rotta tracciata dall’assessore Roberta Angelilli e dal presidente Francesco Rocca. Ma la crisi non è affatto superata per il tessuto manifatturiero del Lazio, soggetto a cambiamenti repentini quanto improvvisi. Come insegna il caso Novo Nordisk che in pochi mesi ha dovuto rivedere buona parte del suo progetto di interesse nazionale che avrebbe dovuto portare ad Anagni 2,3 miliardi di euro in investimenti.

La politica ha scelto di non interferire con una macchina che ha appena ritrovato stabilità.

La fase che si apre

Ora si entra nella stagione della riforma: il ruolo che il Comune di Roma potrà ricoprire, definizione della governance stabile, ruolo nella Zona Logistica Semplificata, contrasto alla deindustrializzazione, transizione energetica . Qui il baricentro tornerà inevitabilmente politico.

Ma la conferma di Trequattrini racconta un passaggio chiaro: nel Lazio, almeno per ora, la performance amministrativa ha prevalso sulla tentazione di riequilibrio interno.

Non è una vittoria personale. È la dimostrazione che, quando i numeri tengono e i cantieri avanzano, anche le alchimie di Partito devono arrestarsi di fronte al realismo dei risultati.