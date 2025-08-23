Quel Draghi che un po’ ci manca, ora che siamo “sovrani” a casa nostra

La lezione dell’ex premier dal meeting di Rimini sui rischi socioeconomici del nazionalismo spinto

Dal Meeting di Rimini Mario Draghi sembra aver rimesso in asse il mondo occidentale con il suo destino. E con esso rimesso a fuoco le necessità di una Storia a cui, specie noi italiani, ci siamo un filino disabituati. Potrà sembrare strano o eccessivo, ma tre anni di trazione sovranista hanno comunque messo l’Italia sul binario di un concetto diventato cardinale perché, purtroppo, mainstream.

Ed è quello per cui ogni scelta, decisione o rotta che non poggino sul velluto altero del dirigismo nazionalista erano e sono da considerarsi sostanzialmente sbagliate.

Il lessico sovranista

Giorgia Meloni

E’ vero, con l’arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni quel mantra è diventato più slogan che polpa. E la premier in questi anni non ha mai nascosto (o lo ha fatto malissimo) la necessità di applicare una politica traccheggiona a metà fra visione Ue ed orgoglio nazionale. Tuttavia anche il dato formale, che è figlio soprattutto del lessico, ha finito per influenzare il nostro “habitus”.

Questo perché al di là degli addetti ai lavori che hanno subito fiutato la natura ambigua dell’azione politica di Meloni, la percezione dell’uomo comune è quella di vivere in uno Stato Sovrano Come Mai Prima. In un sistema complesso che ha portato a maturazione lo scetticismo atavico verso un’Europa che finora ha solo tiranneggiato economie bisognose di galoppare.

Niente di più errato, ma tra la percezione della realtà e la realtà fattuale c’è sempre l’ostacolo di un linguaggio politico che ormai non educa, ma imbonisce.

“Rassegnati ai dazi Usa”

Donald Trump (Foto: Saul Loeb / AFP / Ansa)

Ecco perché quando Draghi ha esordito con i suoi concetti perfino qualche pancia sovranista ha dovuto borbottare di acidità. “Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti”. “Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare. Una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere – ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l’interesse dell’Europa”.

Impietoso, e forse memore di quel passaggio di campanellina che neanche lui si aspettava.

Quella Ue marginale

“L’Ue, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, e abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace”.

Poi l’analisi tecnica in purezza: “ Per anni l’Unione Europea ha creduto che la dimensione economica, con 450 milioni di consumatori, portasse con sé potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Quest’anno sarà ricordato come l’anno in cui questa illusione è evaporata”.

E’ vero, il dato obiettivo di questi mesi è che la sacralità dell’Ue, generata dall’illusione che come macrosistema essa fosse plenipotenziaria a pari merito con altri giganti sui fatti del mondo, è divenuta bluff laico. Un trucchetto da mago di quarta categoria, non mistica geopolitica.

I rapporti con Pechino

“Nel frattempo la Cina ha apertamente sostenuto lo sforzo bellico della Russia. E mentre espandeva la propria capacità industriale per riversare l’eccesso di produzione in Europa, ora che l’accesso al mercato americano è limitato dalle nuove barriere imposte dal governo negli Stati Uniti”.

Foto © Johnathan Nightingale

E la botta del proverbiale verismo draghiano ci sta tutta. “Le proteste europee hanno avuto poco effetto. La Cina ha chiarito che non considera l’Europa come un partner alla pari e usa il suo controllo nel campo delle terre rare per rendere la nostra dipendenza sempre più vincolante”. Un certo tipo di storia ci è poi scivolato addosso anche quando esso conteneva già i semi di quel che sarebbe accaduto. Semi che purtroppo poi hanno germinato, nel caos attuale.

L’Ue è solo una spettatrice. Da tempo. Mario Draghi non ha dubbi su questo. “L’Europa è stata spettatrice anche quando i siti nucleari iraniani venivano bombardati e il massacro di Gaza si intensificava. Questi eventi hanno fatto giustizia di qualunque illusione che la dimensione economica da sola assicurasse una qualche forma di potere geopolitico”. “Non è quindi sorprendente che lo scetticismo nei confronti dell’Europa abbia raggiunto nuovi picchi. Ma è importante chiedersi quale sia veramente l’oggetto di questo scetticismo”.

“Incapace di risolvere i problemi”

Ursula von der Leyen (Foto: Daina Le Lardic / © European Union 2021 – Source : EP)

E il vero core della faccenda sta tutto in quel che Draghi ha detto a metà discorso.

“Credo piuttosto che lo scetticismo riguardi la capacità dell’Unione europea di difendere questi valori. Ciò è in parte comprensibile. I modelli di organizzazione politica, specialmente quelli sopra-statuali, emergono in parte anche per risolvere i problemi del loro tempo. Quando questi cambiano tanto da rendere fragile e vulnerabile l’organizzazione preesistente, questa deve cambiare”.

Anche perché “l’Ue fu creata perché nella prima metà del ventesimo secolo i precedenti modelli di organizzazione politica, gli Stati nazione, in molti Paesi avevano completamente fallito“. Questo “nel compito di difendere questi valori. Molte democrazie avevano rifiutato ogni regola in favore della forza bruta con il risultato che l’Europa è precipitata nella seconda guerra mondiale”.

Tragedie di cui, per fortuna e sfortunatamente al contempo, non abbiamo più memoria didattica, persi nell’orgoglio di una “sovranità nazionale” che ci vede padroni a casa nostra, ma fondamentalmente padroni solo delle maceria del nostro orgoglio di facciata.

Nessuno ritorno di sovranità nazionale

Mario Draghi (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

“L’Europa è poco attrezzata in un mondo dove geo-economia, sicurezza e stabilità delle fonti di approvvigionamento, più che non l’efficienza, ispirano le relazioni commerciali internazionali. La nostra organizzazione politica deve adattarsi alle esigenze del suo tempo quando esse sono esistenziali: noi europei dobbiamo arrivare a un consenso su ciò che questo comporta”.

Poi il monito finale che suona come un cartellino giallo (anche) a questo Palazzo Chigi: “È chiaro che distruggere l’integrazione europea per tornare alla sovranità nazionale non farebbe altro che esporci ancor di più al volere delle grandi potenze”.

Perché essere arbitri del proprio destino implica che si sappia su quale campo si sta giocando e che si scorgano confini più ampi di quelli nazionali. E Draghi ce lo ha ricordato. A tutti.