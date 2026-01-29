Quel maledetto microfono aperto.

Durante il Consiglio comunale sul Piano di utilizzo delle spiagge esplode lo scontro tra il sindaco Leccese e il consigliere Matarazzo. Minacce, microfoni aperti e numeri fragili mostrano una maggioranza sotto pressione e un Pua destinato a far discutere.

«Perché Cosimino Mitrano abbaia ma non morde, io mordo. Vi caccio a tutti quanti, vi sturpejo a tutti quanti. Non scherzare con il fuoco».

Ore 13.23 di giovedì. In pieno Consiglio comunale di Gaeta, un visibilmente nervoso sindaco Cristian Leccese pronuncia frasi che gelano l’Aula. Il momento è quello decisivo: si sta votando il Piano di utilizzo delle spiagge (Pua). Un passaggio atteso da tredici lunghi anni. Cruciale per la città e per la sua principale voce di Pil, il comparto turistico-balneare. Un atto politico che vale molto più di una semplice delibera. (Leggi qui: Gaeta, il piano di utilizzo delle spiagge in Consiglio: il PD pronto alle barricate).

Lo scontro verbale con il consigliere di maggioranza Raffaele Matarazzo è violento. In molti lo paragonano allo storico faccia a faccia Berlusconi–Fini, quello del «che fai, mi cacci?».

Lo vedono e lo sentono tutti: i presenti in Aula e, con ancora maggiore chiarezza, i cittadini collegati al servizio di streaming del Comune di Gaeta.

È un Leccese inedito, costretto a richiamarsi a un autocontrollo non scontato. Il rischio è chiaro anche a lui: un suo suicidio politico in diretta.

Matarazzo, con un intervento del tutto inatteso, affonda il colpo. Critica duramente il contenuto del Pua che, pur discusso dal 2013 e approvato nel 2017, non era mai stato adottato.

E da lì, la seduta prende una piega che nessuno aveva messo in conto.

Il “bastian contrario” e la trappola politica

Raffaele Matarazzo

La prescrizione più pesante è una: il 50% delle spiagge deve restare a libera fruizione. Ed è proprio su questo punto che Matarazzo concentra l’affondo, parlando di “ingiustificata privatizzazione”.

Il professore siede in Consiglio da appena due mesi: è subentrato dopo avere surrogato Paola Guglietta quando ha lasciato l’Aula per diventare assessora alle Attività Produttive. Matarazzo non è nuovo al ruolo di bastian contrario dentro la maggioranza: lo aveva già interpretato il 29 dicembre scorso, nella seduta durissima che ha portato all’approvazione del Dup e del Bilancio di previsione 2026. (Leggi qui: Gaeta, approvato il bilancio tra fughe e messaggi whatsapp).

Franco De Angelis

Da lì in poi, la scena cambia. Quello che è accaduto oggi lo hanno notato tutti, soprattutto a casa. Perché lo streaming, in questo caso, è una lente che non perdona. E mostra Matarazzo finire dentro una trappola politica costruita da uno dei due consiglieri Pd presenti, Franco De Angelis. Seduto tra il pubblico, il presidente della Commissione Controllo e Garanzia lo mette davanti a un bivio con una provocazione calcolata: «Vogliamo vedere se sarai coerente con quanto di giusto hai detto…».

Il punto è numerico, prima ancora che politico: Matarazzo è il nono consigliere determinante. Un suo voto contrario, un’astensione “vera” o l’uscita dall’Aula avrebbero potuto aprire un disastro politico-amministrativo. La maggioranza, infatti, si presenta all’appuntamento sfilacciata: assenti Davide Speringo, Marco Di Vasta, Luigi Marzullo, Pompeo Costabile e Michela Di Ciaccio. Troppi. E su un tema così, pesano come macigni.

Tre minuti che cambiano tutto

Il municipio di Gaeta

Tre minuti drammatici e imbarazzanti segnano la seduta quando Matarazzo si alza e si avvicina al tavolo della presidenza. A muso duro replica al sindaco. Spiega che la sua astensione era stata preannunciata e motivata dalle criticità rilevate nella delibera predisposta dall’ufficio Demanio.

È lui il primo a rendersi conto che la situazione sta sfuggendo di mano.

Il sindaco Leccese, infatti, lo incalza su un punto preciso. Un messaggio netto, senza giri di parole: una mancata approvazione del Pua avrebbe comportato la sua fuoriuscita dalla maggioranza.

Da lì in poi, il livello dello scontro sale. Volano frasi al vetriolo da entrambe le parti. Parole che, con il passare delle ore, diventano virali insieme al video della seduta.

Resta un dettaglio che pesa come un macigno: il microfono aperto. Ora si cerca di capire chi lo abbia lasciato acceso: il sindaco o il presidente del Consiglio comunale Gennaro Dies. Lo streaming registra anche una voce proveniente dai banchi della maggioranza. È un suggerimento secco, quasi un SOS istituzionale: sospendere la seduta per qualche minuto.

Nel frattempo, tra i banchi si fa strada un’ipotesi che fino a quel momento sembrava impensabile: Matarazzo potrebbe lasciare l’Aula. Sarebbe venuto meno il numero legale. Un evento mai verificatosi nei dieci anni dell’era Mitrano. E solo a pensarci, qualcuno sbianca.

Il Pua passa, ma la politica no

Michela Di Ciaccio

Per evitare il peggio si tenta la soluzione della disperazione: convocare la consigliera Michela Di Ciaccio, incompatibile sul Pua perché co-proprietaria di una struttura concessionaria di spiaggia. La consigliera capisce subito il rischio. E sceglie di restare fuori dall’Aula.

Dopo una tumultuosa riunione di maggioranza nella stanza del sindaco, il Piano di utilizzo delle spiagge viene approvato: otto voti favorevoli e l’astensione annunciata di Matarazzo. Formalmente, l’obiettivo è raggiunto. Politicamente, però, la frittata è ormai fatta.

Il Pd incassa il risultato e mette all’angolo quella che un tempo era una maggioranza bulgara. Secondo Matarazzo, il sindaco si sarebbe impegnato a rivedere le “incongruità” da lui segnalate. I dem non ci stanno. Accusano il consigliere di “non essere stato conseguenziale”. Il Pua è stato adottato. Ora potrà essere fermato solo da un eventuale ricorso al Tar.

Nel merito, il Pd denuncia forzature nei conteggi delle spiagge libere. Contestata l’inclusione di arenili non comunali o interdetti alla balneazione. E cresce la preoccupazione per il futuro del litorale di Sant’Agostino. «La maggioranza ha fatto una furbata», accusano Scinicariello e De Angelis.

Il finale è tutto politico. E simbolico. Leccese manda un messaggio diretto al predecessore: «Cosimino abbaia soltanto ma, a differenza mia, non morde».

Quel maledetto microfono aperto.