Quel miracolo organizzativo firmato dalla Protezione Civile

Il Giubileo dei Giovani è stato un successo organizzativo straordinario: al centro, il ruolo della Protezione Civile del Lazio che, con il villaggio campale di Tor Vergata, ha garantito accoglienza, sicurezza e logistica a oltre un milione di pellegrini.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Un milione di giovani, una città sotto pressione, una macchina organizzativa sincronizzata come un’orchestra sinfonica. Il Giubileo dei Giovani si chiude con un successo che va ben oltre ogni previsione: Roma ha retto l’urto, Tor Vergata si è trasformata in una piccola città del mondo e l’Italia ha dimostrato – per una volta senza riserve – di saper fare le cose in grande. Ma se tutto ha funzionato alla perfezione, se l’ingranaggio non ha mostrato nemmeno una sbavatura, il merito è anche – e soprattutto – della Protezione Civile del Lazio.

Sotto la guida dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, la direzione regionale ha orchestrato un lavoro logistico impressionante.

Il Villaggio campale

La Protezione Civile del Lazio in azione a Tor Vergata

La punta di diamante? Il villaggio campale di Tor Vergata, un polo pensato per essere accoglienza, sostegno e garanzia. Quattromila posti letto, cinquemila a mensa, decine di strutture montate in tempi record, alimentate ogni giorno dal lavoro di centinaia di volontari laziali e circa 300 da tutta Italia, supportati da 70 mezzi delle colonne mobili regionali. Tutto questo mentre il Lazio è stretto nella morsa degli incendi boschivi.

«In un periodo complicato per il volontariato, il Giubileo ha mostrato il volto migliore della nostra Protezione Civile», ha detto Ciacciarelli. Il villaggio campale è stato il cuore logistico di un evento che ha mobilitato anche Vigili del Fuoco, Ares 118, forze dell’ordine e volontari di ogni tipo. Senza quel cuore, il resto del corpo non avrebbe retto. Perché quando un milione di persone si muovono in una città, non basta l’entusiasmo. Serve l’ingegneria dell’emergenza. E quella, a Roma, ha funzionato.

Il riconoscimento del prefetto

(Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Il prefetto Lamberto Giannini l’ha detto chiaro: «La manifestazione più complessa degli ultimi 25 anni in Europa. E siamo soddisfatti». Non era scontato. Anzi. I numeri parlano da soli: oltre 8.000 uomini in divisa mobilitati tra Polizia, Carabinieri, Finanza, Esercito e Vigili del Fuoco; 3.500 agenti della Municipale solo a Roma; 64 treni al giorno e 16 chilometri di condotta idrica appositamente realizzata da Acea; 4,5 milioni di litri d’acqua erogati; 1334 pellegrini assistiti dal 118 e solo 120 ricoveri. Non un incidente, non un allarme. Neanche una sbavatura nei controlli preventivi nei B&B e nelle stazioni. Tutto ha girato. Merito anche – anzi, soprattutto – di chi lavora sotto traccia.

« È stato l’allestimento tecnologico più grande mai fatto al mondo », ha dichiarato il sindaco e commissario per l’Anno Santo, Roberto Gualtieri. Ma ogni palco, ogni torre, ogni schermo aveva dietro braccia e teste che hanno lavorato in silenzio. I volontari. Quelli veri, quelli che ci sono nei giorni buoni e in quelli difficili. Quelli che non appaiono nelle foto ma montano le tende, gestiscono la mensa, presidiano gli accessi. Quelli della Protezione Civile.

Un metodo che funziona

La Protezione Civile del Lazio

Il sottosegretario Mantovano ha detto che «questo metodo va reso strutturale». Il modello Giubileo 2025 – quello del coordinamento tra 53 enti, della sinergia tra governo, Regione, Comune e Vaticano – non può restare un’eccezione. Sono i risultati a dire che deve diventare la regola. Perché ha funzionato.

C’è stato anche un piccolo strascico da festival, con rifiuti a terra e bottigliette abbandonate nella spianata di Tor Vergata. Ma anche lì, Ama ha già cominciato a ripulire. Un’interruzione minima in una sinfonia che ha suonato senza stonature.