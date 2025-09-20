Quel Parlamento di curve ed ultras che piacerebbe tanto a Pingitore

L’imbarbarimento della politica ed il Parlamento ridotto ad un’arena di galli, perché (quasi) tutta l’Italia ormai è così.

“Il tifoso, l’arbitro e il calciatore” del 1982: chi tra i boomer questo film non lo ricordasse mente oppure ha avuto problemi. Un incasinatissimo Pippo Franco, diretto da Francesco Pingitore, è un tifoso della Roma, figlio di un vecchio ma tignoso barista di fede giallorossa, costretto a svergognare se stesso. E che per compiacere il futuro suocero si contrabbanda come tifoso della Lazio fino ad un derby in cui, sperso tra fede vera e fede ruffiana, fa la spola campestre tra le curve fin quasi a crepare.

Quel film senza pretese era bello, ma il film sulle “tifoserie” nel Parlamento italiano è tutt’altra cosa: è uno sconcio ridicolo. Lo è stato in occasione della terza approvazione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere ed ha sancito una realtà fattuale.

Bagarre in Aula

(Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Quella per cui chi abbiamo delegato a rappresentarci è peggio di noi. Forse perché non lo abbiamo delegato noi ma le segreterie dei Partiti che, ricordiamolo Costituzione alla mano, sono associazioni private.

Attenzione, le cadute di stile parlamentari con tanto di smanacciate addosso all’avversario non sono una novità, ma nell’ultimo decennio la sensazione è diversa. Più forte, decisa, becera e polarizzata.

Già, polarizzata, che vuol dire? Che l’odio a tara politica ormai ha preso il sopravvento, e che l’avvento della politica massimalista, sovranista e pop ormai ha ammalato non solo i luoghi istituzionali del Paese, ma il Paese stesso.

Il Divo col sangue agli occhi?

Giulio Andreotti (Foto Scudieri © Imagoeconomica)

Ragioniamo di paradosso ed andiamo, ainoi, a rimestare in quella Prima Repubblica tanto infida quanto formale. Chi se lo immaginerebbe oggi Giulio Andreotti scendere a valanga in emiciclo e minacciare, coi pugni mingherlini chiusi a scatto e gli occhi sanculottti dietro le lenti spesse, Alessandro Natta? Grazie Rosatellum e tutte le leggi elettorali che sono venute prima di esso. Dato di fatto: sono cambiati i tempi e sono cambiati nel mondo, non certo solo sotto l’areale istituzionale di Roma.

Illo tempore negli Usa c’era il maccartismo, oggi c’è Donald Trump, che è un po’ come passare dagli spaghetti aglio, olio e peperoncino a quelli all’assassina.

Massimalismo i love you

Tuttavia da noi il problema è bilaterale, e ci consegna un’opposizione che, invece di mitigare le scalmane del centrodestra che è urlatore per definizione, è caduta nel tranello del massimalismo becero a pie’ pari.

Ognuno mente, ognuno volge il dibattito sul suo spartito, ognuno accetta battaglia senza ricordarsi (o realizzare) che lo stile dovrebbe essere una delle hard skill di chi è chiamato a rappresentare non l’Italia, ma gli italiani, cioè l’Italia vera.

E se l’Italia vera fosse eguale alla barbarie dei suoi esponenti di punta? In quel caso si tratterebbe molto più innocentemente di intercettare il famoso Paese Reale.

Le Camere come gli italiani?

(Foto: Vince Paolo Gerace © Imagoeconomica)

Ma siamo sicuri che il Paese Reale sia questo serraglio di rissaioli semi analfabeti? E qui scatta il vero problema: no, l’Italia non è fatta tutta di urlatori sudaticci ma il suo corpus elettorale attivo, quello per parte maggioritaria sì.

In buona sostanza, con una Giorgia Meloni che aveva vinto con il 44% delle preferenze di un 64 scarso percentile di italiani entrati in urna, lo scopo è diventato “solo” tenersi o riprendersi quelli, non convincere gli altri ad entrare in cabina.

Questo ha ridotto di moltissimo le possibilità di “educare” l’elettorato e, per converso, di convertirsi a lessico e modi più urbani. Perciò la classe politica attuale non solo non è selezionata, ma è perfettamente tarata sui bisogni della pancia di un Paese che tutto pancia non è affatto.

Br, Calabresi e gente “appesa”

Ecco perché pi alla fine ci si ritrova con Luca Ciriani che evoca in aula le Brigate Rosse, o addirittura con Antonio Tajani che riesuma il commissario Calabresi. Con i consiglieri Pd che ancora blaterano di “appendere per i pedi” gente, con i dem che invocano il caso Gaza su un provvedimento diverso e con un Parlamento mai così palesemente dequalificato.

Ci si picchia a parole, a volte si arriva ai fatti, si vota a comando di governo e segreterie e si fa come Pippo Franco nel film: a seconda delle esigenze si corre ad indossare la casacca giusta. Perché alla fin fine Roma o Lazio in quel film lì erano tutti ultras.