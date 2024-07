Quella chat di De Angelis che sembra la rubrica dell’Ulivo

Esponenti storici dei Ds e della Margherita, dell'Udc e dei Repubblicani: la nuova area costruita da Francesco De Angelis assomiglia molto all'Ulivo di Prodi

Ci sono nomi storici dei Democratici di Sinistra e della Margherita, dei Socialisti, dell’Udc di Casini e dei Repubblicani. È piena di sorprese la rubrica del gruppo WhatsApp creato nelle ore scorse per quelli che hanno seguito Francesco De Angelis in AreaDem: il contenitore dei cattolici democratici e della sinistra democratica. A scorrerla si incontrano quasi tutti i protagonisti della svolta Progressista negli ultimi 25 anni in Ciociaria. L’impressione è che senza accorgersene Francesco De Angelis abbia ricostruito l’Ulivo.

La storia dei Progressisti

Romano Prodi ed Elly Schlein all’Assemblea Nazionale Pd (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Ci sono molti dei padri fondatori della formazione che fu di Romano Prodi nella nuova pagina bianca aperta dal leader, posizionando la sua componente Pensare Democratico sulla rotta di Dario Franceschini, Dario Nardella e Daniele Leodori. (Leggi qui la prima parte dell’elenco anticipata da Alessioporcu.it: “La Forza del Noi”: ecco chi sta con De Angelis in AreaDem).

A quella stagione appartengono l’ex sindaco Ds di Veroli Danilo Campanari e l’ex sindaco della Margherita Aldo Antonetti. Tanto quanto Piergianni Fiorletta che a Ferentino fu sindaco della nuova sintesi chiamata Pd. Hanno aderito tutte e tre ad AreaDem seguendo Francesco De Angelis. Con loro c’è Bernardo Donfrancesco, il sindaco dei record rimasto in carica a Colfelice per più di mezzo secolo: con la Democrazia Cristiana, la Margherita ed infine il Pd. E c’è pure Maurizio Cerroni, il sindaco Ds di Ceccano nella stagione del buongoverno in compagnia di Antonio Di Nota, sindaco di Colle San Magno e Consigliere provinciale.

È lunga la Rubrica ed è largo il contenitore politico. Memorizzato c’è il nome di Michele Mele, ex segretario provinciale dell’Udc ed a lungo braccio destro di Anna Teresa Formisano. Ci sono esponenti di primissima fila dei Socialisti: il professor Filippo Materiale, storico sindaco di Castrocielo e presidente reggente della Provincia ai tempi di Francesco Scalia; Roberto ‘fratellone‘ Di Ruscio ex assessore Provinciale così come Antonio Lombardi.

Poeti, diplomatici, militanti

Francesco De Angelis con Dario Franceschini e Dario Nardella

L’ala degli storici della sinistra registra i nomi di Vittorio Save Sardaro e di Ernesto Polselli, protagonisti delle stagioni più calde ad Anagni e Cassino. In quegli anni, sul fronte cattolico militavano figure come Maurizio Nardini, il felpato ex capo di gabinetto di Francesco Scalia e lo storico sindaco di Falvaterra Antonio Lancia.

Un rapido controllo conferma che non sono omonimie: in quella chat c’è Paolo Renzi (ex Consigliere regionale Repubblicano) e c’è Amedeo Di Sora (poeta, scrittore ed ex assessore Ds alla Cultura del Comune Frosinone).

Il fronte degli amministratori

Non sono divisi ancora per gruppi, non sono stati creati canali tematici né broadcast riservati: il canale WhatsApp di Francesco De Angelis è come la sua AreaDem, un foglio in bianco senza caselle riservate e senza posti già assegnati.

Così, tra i nomi, alla lettera B si trova Mauro Buschini, già Segretario provinciale Ds e già Consigliere regionale del Lazio prima di diventare Capogruppo e Presidente dell’Aula. Nessuna dicitura particolare nemmeno sulla scheda Rubrica alla voce Adriano Lampazzi, sindaco a Giuliano di Roma per il terzo mandato e presidente dell’Agenzia di Formazione. Stesso dicasi per Marco Delle Cese, già presidente del consorzio industriale Cosilam e per Giampiero Di Cosimo storico dirigente del Pd.

Nella chat c’è Angelo Pizzutelli, capogruppo Pd di Frosinone, figura di riferimento dei Socialisti e più volte vicino al candidatura a sindaco di Frosinone. C’è Andrea Querqui, votatissimo consigliere comunale di Ceccano lanciato alle Regionali e per molti tra i possibili candidati a sindaco di Ceccano per riportare la città sotto la bandiera del centrosinistra.

Quattro i nomi di Cassino e tutti con storie politiche differenti: c’è il vicesindaco Gino Ranaldi, già consigliere provinciale e braccio destro del sindaco Enzo Salera. C’è l’avvocato Sarah Grieco, consigliere comunale e responsabile del percorso che sta portando l’università tra i detenuti del carcere San Domenico. E c’è l’assessore Pierluigi Pontone, espressione della nuova generazione e del mondo giovanile con Luca Fardelli che ha ripreso la tessera del Partito dopo la parentesi di riflessione durata alcuni anni.

Esperienza e prospettiva

Francesco De Angelis con il neo Consigliere provinciale Luigi Vittori

Alla componente ha aderito Lucio Migliorelli, già capogruppo dei Ds in Provincia e già presidente della Società Ambiente Frosinone. Con lui c’è il dottor Fabrizio Cristofari, consigliere comunale a Frosinone e presidente dell’Ordine dei Medici. ma anche Luigi Vittori, storico vicesindaco di Ferentino dove è in grado di spostare l’ago della bilancia nelle elezioni. Vicesindaco è anche Giovanni Pomponi che a Supino è punto di riferimento per tutta l’ara dei Lepini. Viene dalla Rete di Leoluca Orlando dei primi anni Novanta Gianni Ferraccioli, mentre ha attraversato tutta l’evoluzione della sinistra ceccanese Giulio Conti protagonista della caduta del sindaco di destra Roberto Caligiore.

Con Francesco De Angelis sta anche il consigliere comunale (e candidato alle Provinciali) Armandino Papetti. C’è l’ex sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi candidato alle scorse Regionali e c’è Massimo Santamaria, già presidente del Consiglio Comunale durante la gestione Notaro a Pontecorvo. Ma a scorrere con attenzione si trova anche l’ex presidente del Parco Naturale dei Monti Ausoni Bruno Marucci e l’ex sindaco di Piedimonte San Germano Domenico Iacovella.

Emiliano Campoli è componente della Segreteria Provinciale dove è delegato al Radicamento territoriale, innovazione, imprese e politiche agricole. Mentre Salvatore Lombardi è figura di riferimento per i Dem a Sora dove siede in Consiglio comunale.

Molto interessante è leggere le adesioni del mondo femminile: anche in questo caso ampio e variegato, con esperienze che vengono da fronti diversi e talvolta distanti. ma questa è un’altra storia.