Quella foto galeotta, Marino strizza l’occhio a Forza Italia

Ad Anagni sta facendo discutere l'immagine che ritrae l'assessore al bilancio sotto le bandiere italiana e del partito azzurro. L'esponente potrebbe avvicinarsi o entrare in FI per rafforzare le sue ambizioni di prossimo candidato a sindaco. Intanto in città tiene banco l'ennesimo episodio di violenza giovanile: Luca Santovincenzo porterà il caso in Consiglio comunale

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Se lo si chiede alla maggiorparte dei colleghi di maggioranza, si affrettano tutti a negare. A dire che si tratta solo di uno scherzo, di una montatura. La verità è che dipende dalle campane. E dai colleghi di maggioranza. Non tutti, infatti, sono convinti che si tratti di una burla. Per alcuni invece è un modo per tastare il terreno in attesa delle mosse future.

Stiamo parlando di una fotografia che da qualche giorno rimbalza in città: quella che vede l’attuale assessore al Bilancio ed alla Cultura Carlo Marino seduto su una scrivania sotto due bandiere: una italiana e l’altra di Forza Italia. E non è un mistero che Marino sia tra i papabili alla prossima candidatura a sindaco del centrodestra come successore di Daniele Natalia. Che è dirigente provinciale di Forza Italia.

La politica s’interroga sugli episodi di violenza

Il centro storico di Anagni pieno di giovani

In attesa del Consiglio comunale che si terrà ad Anagni il prossimo 14 ottobre, il dibattito politico della Città dei Papi ruota essenzialmente su due punti. Il primo è la riflessione sull’ennesimo episodio di violenza che si è verificato nella città. Due ragazze, sabato scorso, si sono picchiate selvaggiamente in una zona isolata, anche se distanti poco distante dal centro cittadino, il parcheggio di San Magno.

Una rissa che ha fatto molta impressione, soprattutto per il contesto in cui si è verificato: le ragazze infatti si sono picchiate in mezzo ad un gruppo di altri ragazzi che le stavano riprendendo, per poi mandare i filmati in chat e nei social. Filmati che, come era lecito aspettarsi, sono diventati virali. Un fenomeno che ha fatto molto discutere, soprattutto perché non si tratta di una prima volta. (Leggi qui: La differenza tra la spugna ed il secchio).

Santovincenzo: deve partire la consulta dei giovani

Luca Santovincenzo

In città è ancora molto forte l’eco di quello che era accaduto nel marzo dello scorso anno, quando un pestaggio in piena regola aveva ridotto praticamente in fin di vita un dodicenne, costretto ad andare al Bambin Gesù per un trauma cranico e diverse fratture.

In quella circostanza venne chiesta a gran voce la creazione di una consulta per i giovani, proprio per provare a intercettare e se possibile a placare il disagio dei ragazzi del comprensorio. Uno strumento, quello della consulta, di cui si parla da tempo, ma che di fatto non è ancora entrato in attività.

E infatti, sempre in vista del consiglio comunale della prossima settimana, sul tema è ritornato il consigliere di minoranza Luca Santovincenzo, annunciando di voler chiedere l’attivazione concreta della consulta. L’assessore all’istruzione ed alle politiche giovanili Chiara Stavole ha assicurato tutta la sua collaborazione, proprio per cercare di disinnescare un quadro sempre più preoccupante.

Suggestione o notizia?

Il sindaco Daniele Natalia

Ma, al di là di questo, l’altro tema in questi giorni è quello degli schieramenti e delle mosse in vista delle comunali del 2028. Soprattutto se, come appare ormai sempre più evidente, il sindaco di Anagni Daniele Natalia dovesse decidere di candidarsi alle prossime Regionali, di fatto anticipando la conclusione dell’attuale consiliatura. E’ in questo senso che fa discutere la fotografia dell’assessore Marino all’ombra delle due bandiere italiana e di Forza Italia.

Particolare non trascurabile è, ovviamente, il fatto che, almeno al momento, Carlo Marino fa parte di una lista civica, Cuori Anagnini, che in città esprime un consigliere comunale, nella persona di Luigi Pietrucci (del quale peraltro in questi giorni si parla anche di un possibile avvicinamento a Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni comunali, ma questa è un’altra storia).

La fotografia di Marino ha suscitato diverse reazioni. Tra gli altri, l’attuale segretario di Forza Italia Rodolfo Mastroianni ha voluto ridurla ad una semplice suggestione, anche se non l’ha ufficialmente smentita.

La partita a scacchi

Davide Salvati

La verità probabilmente, come ha detto uno degli esponenti della maggioranza cittadina al riparo dell’anonimato, è che in questo momento ad Anagni si sta giocando una partita a scacchi in vista della candidatura alle prossime comunali come delfino di Natalia. E poiché il peso di Davide Salvati, presidente del consiglio comunale ed esponente rampante di Fratelli d’Italia, è sempre più consistente, è naturale che l’altro esponente della maggioranza (Marino appunto) che ambisce al ruolo di successore di Natalia faccia le sue mosse cercando più peso politico.

E’ evidente che, in questo senso, essere appoggiati soltanto da una lista civica potrebbe non bastare. Di qui la necessità di cercare nuovi appoggi. Che poi si tratti di un appoggio esterno di Forza Italia o che ci sia un ingresso nel Partito degli azzurri per il momento è ancora da vedere. Con un particolare non secondario: Forza Italia è il Partito che oggi esprime il sindaco. E domani potrebbe legittimamente reclamare quella casella al tavolo provinciale del centrodestra.