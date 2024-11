Quelle chiamate al 1522 da Frosinone e Latina

Le chiamate al 1522 nelle province del Lazio. Chi chiama e quando. Quali sono i tipi di violenza segnalati. La situazione nelle province di Frosinone e Latina

Squilla ogni giorno il telefono della disperazione. Ma non squilla facilmente. Perché chi deve comporre il numero non ne ha la forza, le manca il coraggio. Eppure sono appena quattro cifre, proprio per renderlo più facile: 1 – 5 – 2 – 2. L’Istat ha diffuso in queste ore i dati provinciali per gli anni 2013-2024 relativi al numero di pubblica utilità 1522: è quello messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e stalking.

Il numero è gratuito, garantisce l’anonimato e copre diverse forme di violenza. Funziona 24 ore al giorno ed in quattro lingue diverse oltre l’Italiano: inglese, francese, arabo e spagnolo. Perché molte delle vittime si trovano in un Paese straniero, attirate con una promessa che era una bugia, senza conoscere nulla, nessuno e nemmeno una parola di italiano.

Tutti connessi

Il database viene costantemente aggiornato dalle amministrazioni regionali e dalle Associazioni attive sui territori. Come fanno? Dal momento dell’attivazione di un nuovo centro o servizio o sportello anti violenza vengono fornite tutte le indicazioni che consentono alle operatrici di fare a loro volta capo al 1522 seguendo tutti lo stesso protocollo e stastisticando i dati nello stesso modo.

Per la stesura delle tavole, l’Istat ha utilizzato i dati ufficiali forniti dal Ministero per le Pari Opportunità. Ci sono anche i report locali di tutti i centri antiviolenza e le istituzioni territoriali. Nel calcolo confluiscono anche le indagini sul campo condotte attraverso la raccolta di testimonianze anonime e interviste con operatori sociali e forze dell’ordine.

Il periodo di analisi copre gli anni 2013-2024, per inciso aggiornato al secondo trimestre 2024, per individuare tendenze e cambiamenti nel tempo. I dati sono stati segmentati per fascia d’età, tipologia di violenza e località.

La situazione nel Lazio

Analizzando solo l’ultimo periodo, l’Istat evidenzia nel Lazio questa situazione con la suddivisione per province:

Trimestre FR ROMA LT RI VT 1/2023 11 254 21 2 12 2/2023 20 393 28 8 12 3/2023 18 400 30 8 20 4/2023 34 612 46 14 28 1/2024 26 514 29 12 25 2/2024 14 409 20 7 17 TOT 123 2582 174 51 114

Per quanto riguarda la Distribuzione temporale, l’Istat rileva questa situazione. Ci sono periodi con veri e propri picchi di chiamate: vengono osservati aumenti significativi nei periodi immediatamente successivi a campagne di sensibilizzazione e durante i mesi invernali. La pubblicità sveglia le coscienze, sensibilizza, fornisce un motivo in più per reagire perché fa sentire meno sole.

Le fasce orarie in cui arrivano le chiamate? La maggior parte delle chiamate avviene tra le 18:00 e le 22:00, presumibilmente quando le donne trovano un momento di privacy.

Chi sono le chiamanti? Che età hanno, che mestiere fanno, com’è composta la loro famiglia? Hanno un’età media di 34 anni, con un picco tra i 25 e i 45 anni. Il 60% delle chiamanti è occupato, mentre il 40% è disoccupato o casalinga. Oltre il 65% delle donne ha figli minori.

Tipologia dei Casi Segnalati

Che tipo di violenza viene segnalato? È violenza psicologica nel 45% dei casi. I casi di violenza fisica sono il 30%. Ma c’è anche chi gioca sul portafogli, non dando alla compagna quel minimo necessario per la sopravvivenza: i casi di violenza economica sono il 15%. Il 10% delle telefonate è per casi di stalking.

Il 25% delle chiamate ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, mentre il 40% delle donne è stato indirizzato verso centri antiviolenza o servizi sociali.

In provincia di Frosinone, nel periodo 2023 – secondo trimestre 2024, si registra il terzo numero più elevato di chiamate al 1522 del Lazio. Di poco inferiore ai numeri della provincia di Latina, che però ha un numero di abitanti e quindi utenti potenziali, notevolmente superiore alla Ciociaria.

