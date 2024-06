Quelli che a Frosinone non possono floppare le Europee

Quelli che a Frosinone non possono permettersi di sbagliare le Europee del prossimo fine settimana. Nel centrodestra e nel centrosinistra. I nodi aperti. E le contromisure

Quale sottile filo unisce il risultato delle elezioni Europee del prossimo week end con le dinamiche politiche di Frosinone? Nessuno in teoria, tanti in pratica. Ne sono consapevoli i Consiglieri comunali, sia quelli che siedono sui banchi della maggioranza e sia quelli che stanno all’opposizione. L’importanza del risultato di sabato e domenica non sfugge, per primo, al sindaco del capoluogo Riccardo Mastrangeli.

Da vecchia volpe della politica, non solo sta facendo campagna elettorale ventre a terra per la Lega ed ovviamente per l’elezione a Bruxelles di Mario Abbruzzese, sempre più proiettato in Europa. Ma sta osservando, con grande attenzione, anche quello che stanno facendo in queste settimane tutti i suoi assessori e Consiglieri comunali. Compresi i malpancisti, soprattutto quelli “storici” della sua lista civica.

Questione di numeri

Mario Abbruzzese

A Frosinone la Lega ha la necessità di conseguire un risultato importante: se possibile anche più performante del dato nazionale. Perché è il capoluogo amministrato da un sindaco civico di espressione leghista e perché prima di lui lo ha amministrato per dieci anni un sindaco della Lega che ora è deputato. E poi perché un voto robusto equivale ad alzare una barriera di difesa a protezione della Giunta, dagli attacchi che inevitabilmente arriveranno da lunedì sera in poi. E sarà fuoco amico. Fuoco di quale artiglieria?

Riccardo Mastrangeli ha congelato fino a dopo le Europee (quindi il risultato conta) la verifica politico programmatica nella sua maggioranza, richiesta da più parti dopo il voto sul bilancio di marzo scorso, passato con 22 voti favorevoli. In pratica: l’intera maggioranza. Però durante il Consiglio comunale della scorsa settimana alcuni Consiglieri comunali non allineati della sua maggioranza hanno strategicamente disertato il lavori d’Aula, dove bisognava approvare tra gli altri anche il Rendiconto della gestione 2023. Non una delibera qualsiasi. Che ovviamente è stato approvata, anche se con “solo” 15 voti. (Leggi qui: Il rendiconto passa i mal di pancia no).

Mastrangeli con il gruppo dei consiglieri “fedelissimi” e attraverso l’istituto della seconda convocazione (la norma in base alla quale un argomento non esaminato in Consiglio può essere portato nella seduta successiva ed a quel punto basta un numero minore di presenti per affrontarlo) non ha alcun tipo di problema di tenuta politica. Fino al 2027.

Segnali chiari

Mauro Vicano ed Alessandra Sardellitti

Le assenze pianificate da parte dei cosiddetti “malpancisti” sono servite per lanciare un segnale al sindaco ed al resto della maggioranza. Hanno quindi riproposto, come effetto, il tema della necessità della verifica tra i Consiglieri del centrodestra. Verifica che servirebbe, non solo per fare finalmente chiarezza sul quadro politico (chi sta con chi). Ma anche per far emergere i veri motivi del “malcontento” da parte di alcuni. Se particolarmente alti, oppure piuttosto terreni. Traduzione: l’emolumento legato alla carica che si pretende di avere.

In ogni caso, i files ancora aperti sul desktop del sindaco sono più di uno. Il primo è l’assessorato da riconoscere o meno alla lista di Mauro Vicano dopo le dimissioni dalla Giunta dell’avvocato Alessandra Sardellitti. Per la verità, fino ad oggi l’ex manager della Asl non ha creato alcun tipo di problema al dindaco ed ha, coerentemente con gli accordi presi durante il ballottaggio, sempre votato tutte le delibere insieme alla maggioranza. Vicano è in tutto e per tutto organico al Sindaco e alla Giunta. (Leggi qui: I buoni del Tesoro pluriennali di Mastrangeli).

L’altra matassa da sbrogliare è quella relativa all’assessore alla Polizia Municipale Maria Rosaria Rotondi, rimasta di fatto senza alcun “puntello” in Consiglio comunale dopo che il capogruppo della lista che l’ha espressa in Giunta Pasquale Cirillo ha chiesto ufficialmente al sindaco la sua sostituzione. Senza però ottenerla. (Leggi qui: La partita a scacchi per le Europee che si gioca a Frosinone).

Piani separati

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Di tutto questo e altro ancora si parlerà (forse) nelle prossime settimane, a risultato delle europee acquisito e metabolizzato. Mastrangeli però, come Mastro Catrame, l’esperto lupo di mare sapientemente tratteggiato dalla mirabile penna di Emilio Salgari, farà di tutto per tenere separati i due piani. Quello politico e quello amministrativo (il suo oggettivo punto di forza).

Nell’ambito di quello politico farà una ulteriore separazione: il risultato delle Europee 2024 distinto dal risultato delle elezioni comunali del 2022. Anche questo serve, o almeno prova, a mettere in sicurezza gli attuali assetti di giunta.

Da martedì prossimo inoltre sarà ulteriormente chiaro, come si stanno muovendo durante questa campagna elettorale, ormai al termine, i cosiddetti “malpancisti”. Scontato e coerente, ad esempio, che Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo si stiano impegnando (tanto) per Forza Italia. Le proiezioni assegnano un seggio a Forza Italia nel Lazio ed in pole c’è l’uscente ex sindaco di Fondi Salvatore De Meo.

Una vulgata piuttosto accreditata, racconta che anche gli altri Consiglieri non allineati Anselmo Pizzutelli – Maria Antonietta Mirabella (lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Capo Gruppo Lega) starebbero “lavorando” per gli azzurri.

Realtà o pura fantasia? Come disse Lucio Battisti “lo scopriremo solo vivendo”.

Preparativi per l’assedio

Claudio Fazzone (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

In ogni caso, Forza Italia punta ad un risultato estremamente positivo su Frosinone. In primo luogo, per sorpassare la Lega (gli ultimi sondaggi disponibili parlano di un testa a testa decimale), coerentemente con l’obiettivo nazionale dichiarato ufficialmente dal Segretario del Partito azzurro Antonio Tajani.

In secondo luogo, per cominciare il cannoneggiamento al quale si sta tenendo pronto il Coordinatore regionale Claudio Fazzone. Ha messo nella tacca di mira le amministrazioni comunali di centrodestra guidate nel Lazio da Lega e Fratelli d’Italia dove Forza Italia governa. Per dare qualche colpetto e ricordare agli alleati che c’è una questione aperta in Regione Lazio. Lì il senatore ha raddoppiato i consiglieri eletti in Forza Italia un anno fa e reclama un adeguato bilanciamento della Giunta. Si prevede maretta a Viterbo, Latina e… Frosinone ovviamente. (Leggi qui: I nervi di Fazzone e piazza del Popolo trema).

E Fratelli d’Italia? Il Partito di Giorgia Meloni si gioca tanto in queste elezioni anche nel capoluogo. Primo. perché essendosi candidata in Europa la Presidente del Consiglio è impensabile per chiunque sottrarsi o comunque distinguersi dalla campagna elettorale per il Partito. Secondo. FdI deve confermare, se non addirittura migliorare, il trend di crescita delle percentuali ottenute nelle elezioni recenti: 29,91% elezioni regionali 2023; 31,76% elezioni politiche 2023; 8,74% Comunali 2022. Con il risultato di sabato e domenica prossima FdI potrebbe confermare e ribadire la leadership numerica della coalizione del centrodestra in Ciociaria. Ma anche a Frosinone. Perché nel capoluogo i voti pesano…il doppio. Per chiunque.

Vale pure per l’opposizione

Luca Fantini con Sara Battisti

Elezioni europee importanti solo per il centrodestra? Ovviamente no. Lo sono anche per l’opposizione e per il Partito Democratico in modo particolare. Non è un caso che la Segretaria nazionale del Partito Elly Schlein abbia scelto ieri proprio Frosinone come una delle tappe conclusive della campagna elettorale. A sollecitarne la presenza erano stati il Segretario della Federazione Luca Fantini e la consigliera regionale Sara Battisti.

Da piazza don Carlo Cervini in Via Aldo Moro a Frosinone la Segretaria ha parlato di scuola, sanità, lavoro inclusione. Nell’Italia centrale la Schlein è capolista.

Impensabile ed impossibile per i dirigenti locali del Partito farle fare una magra figura, proprio a Frosinone. Da subito Francesco De Angelis ha indicato che vanno votati la Segretaria, l’ex governatore Nicola Zingaretti e poi libertà sul terzo nome. Ma lui porterà il sindaco di Firenze (coniugato a Sant’Elia Fiumerapido) Dario Nardella.

Da un risultato significativo per il Pd alle Europee potrebbe finalmente partire anche il processo di ricucitura delle opposizioni in Consiglio Comunale. Ruolo ed attività della minoranza fino ad oggi, oggettivamente difficile da percepire e comprendere. Chi vuol esser lieto, sia, del domani non vi è certezza.