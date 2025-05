Quelli che giocano con le primarie e quelli che giocano a traversone

A Frosinone la ricandidatura di Riccardo Mastrangeli è in forte discussione nel centrodestra che potrebbe ritrovare l'unità celebrando delle primarie vere e non di facciata come è capitato in passato. Anche nel centrosinistra si naviga a vista e la lezione di Ceccano per adesso non sembra aver insegnato nulla

Ormai è chiaro come Sirio, la stella più luminosa del firmamento celeste, osservabile benissimo anche a occhio nudo: la ricandidatura a sindaco nel 2027 per Riccardo Mastrangeli non sarà una passeggiata di salute. E nemmeno una formalità. Tutt’altro. Glielo stanno facendo capire in tutti i modi: Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma anche forze civiche alleate, sicuramente la lista Marini. Anche la lista del vice sindaco Antonio Scaccia non sarebbe per nulla contraria a questa soluzione. Specialmente se Scaccia vuole giocarsi fino in fondo la carta dello scranno più alto in Comune.

La domanda delle cento pistole: perché?

Una legge non scritta della politica dice che, per il sindaco uscente, la ricandidatura alla fascia tricolore, se non è automatica, poco ci manca. Gli vengono riconosciuti comunque tutti i “riguardi” dell’uscente. La ricandidatura, anche se passa per le Primarie, diventa un esercizio, più di forma che di vera sostanza. Le Primarie in quel caso, si celebrano solo per dare una veste di ufficialità e di partecipazione alla decisione, presa dal basso dai cittadini.

Per dare un senso di democrazia, condivisione e unità della coalizione, accanto al sindaco uscente, Partiti e liste fanno concorrere Pippo, Paperino e Topolino. Quindi con esito scontato, sul chi sarà il vincitore e quindi il candidato sindaco, prima ancora di iniziare. Tra due anni a Frosinone per il centrodestra, sembra proprio che non sarà più cosi. Tutti reclamano Primarie “vere” questa volta. (Leggi qui: Il significato delle elezioni di Ceccano per Frosinone).

Primarie contendibili, con vittoria non blindata decisa a tavolino e con candidature vere. Anche con la partecipazione di veri aspiranti sindaci. Questo new deal, per certi aspetti positivo, si presta però ad una duplice interpretazione. (Leggi qui: Mastrangeli al bivio: Primarie o trappolone. Mentre il Pd ribolle ancora).

Lo spiegone

Si tenta in questo modo di ricomporre il quadro del centrodestra, oggi realisticamente frammentato. Facendo partecipare alla competizione tutti e con gli “atleti” migliori di ogni squadra. Chi perde non potrà sfilarsi dopo nella campagna elettorale. Tutti uniti a sostegno e a chiedere il voto per il candidato che ha vinto le primarie.

L’altra interpretazione è che si voglia stringere d’assedio Mastrangeli, fino alla fine della consiliatura. Prima della scadenza naturale non si dimetterà comunque nessuno. Ci sono le elezioni per la Provincia prima a marzo 2026 (importantissime per tutti i Partiti perché servono a placare gli “appetiti” e lanciare i loro candidati). Mentre l’ultimo anno la consiliatura sta in cassaforte da sola. E’ già campagna elettorale. Quindi creargli pressione, facendo capire a tutti che per il momento non c’è la volontà comune, nel centrodestra cittadino, di ricandidarlo al vertice dell’amministrazione. Forse per indurlo a non partecipare o a farsi da parte?

Sarà pure fantapolitica, ma Andreotti diceva “a pensare male si fa peccato, ma si rischia di indovinare (quasi) sempre” Ora che Mastrangeli rinunci a candidarsi a Sindaco nel 2027, ci sono le stesse possibilità di fare sei al superenalotto, vale a dire 1 su 622.614.630. Questo lo sanno benissimo anche i suoi competitor interni. Quindi può essere che questa precisa e “irremovibile” presa di posizione, manifestata da molti su Primarie vere e contendibili, sia in realtà solo pretattica politica. Ci sta.

Strategie e schermaglie

A Frosinone di queste strategie degne di Milziade, il famoso generale ateneise vincitore della battaglia di Maratona, se ne vedono in quantità industriale. Se si trova la quadratura politica nel centrodestra e, particolare non trascurabile, sui futuri assetti di Giunta, è probabile che alle primarie del 2027 poi si presentino effettivamente, oltre a Mastrangeli, Zio Paperone, Archimede pitagorico e Minni. Tanto sarà incerto l’esito.

Se invece non è pretattica, ma precisa volontà di giubilare Mastrangeli, di trovare quindi un altro candidato al suo posto, allora si apre una vera, e per certi versi, nuova partita nel centrodestra a Frosinone. Tutta da giocare e dal risultato allo stato imprevedibile. I prossimi mesi della consiliatura Mastrangeli saranno comunque assolutamente indicativi per capire meglio gli scenari futuri e per decriptare alcuni messaggi, evidentemente in codice, lanciati in questi giorni.

Se Sparta piange, Atene non ride

In questo contesto, di oggettiva difficoltà del centrodestra, non tanto per l’attualità, quanto per il futuro, lascia basiti e disorienta, l’immobilismo e la totale mancanza di prospettive e di strategie, da parte dell’area riformista di Frosinone. Come se stesse giocando a traversone: il Tressette a Perdere. Il Partito Democratico sembra, o forse è, totalmente concentrato a vincere il braccio di ferro interno tra le correnti, piuttosto che a vincere le prossime elezioni comunali a Frosinone.

Eppure il risultato di Ceccano dovrebbe aver insegnato qualcosa. Pure nel capoluogo. Macchè. Si vince solo se il centrosinistra si presenta e concorre unito. Ogni altra strategia diversa è destinata, in partenza, alla sconfitta. Circostanza ancor più paradossale è che il PD, troppo preso dalle dinamiche interne, sta lasciando integralmente spazio al Psi.

E Schietroma ringrazia. Il candidato sindaco in pectore il Consigliere Comunale Vincenzo Iacovissi nella prossima campagna elettorale, (che in realtà gia sta iniziando) oltre a puntare sulla sua visione della città e sul suo programma di governo, potrà anche dire di aver raggiunto un risultato amministrativo importante in questa consiliatura. Pur stando all’opposizione. E’ stato il Presidente della Commissione Area Vasta che, insieme all’amministrazione Mastrangeli ha portato a casa lo storico risultato di mettere attorno a un tavolo, e a un documento ufficiale, 10 Comuni vicini al capoluogo per intercettare insieme i fondi europei. Mai successo prima in Ciociaria. (Leggi qui: Frosinone oltre il campanile: nasce l’Area Vasta e parte la corsa all’Europa).

Tra qualche mese sarà veramente complicato per il PD rivendicare, eventualmente, la candidatura a sindaco, chiedendo ad altri di farsi da parte, a capo di una coalizione. Anche se non è ancora chiaro quale. La sensazione è che, se il centrosinistra non ritrova l’unità, a tutti i livelli, e anche in tempi molto brevi, le prossime elezioni comunali saranno una competizione tutta interna al centrodestra. Sia con primarie vere, che all’acqua di rose.