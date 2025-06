Querqui alla prova del governo: verso la prima Giunta, tra equilibrio e strategia

Andrea Querqui si prepara a governare. La composizione della giunta prevede figure emergenti e la discussione su quote rosa. L’opposizione, con sei consiglieri, si sta riorganizzando mentre si avvicina il momento delle scelte politiche decisive.

“Il potere è come il fuoco: scalda, ma se non lo controlli brucia.”

Andrea Querqui lo sa bene. E per questo, prima ancora di indossare la fascia da sindaco durante il primo Consiglio comunale, previsto entro il 18 giugno, si è messo a fare ciò che richiede più testa che cuore: l’arte dell’equilibrio.

La città ha già voltato pagina. Ora tocca scriverla.

La tela della maggioranza

Le urne hanno disegnato un mosaico che ora va composto in Giunta. I consiglieri della nuova maggioranza sono stati proclamati:

Emanuela Piroli, Giulio Conti, Federica Maura per il Partito Democratico



Alessandro Ciotoli e Gina Carlini per la civica Andrea Querqui Sindaco



Francesco Ruggiero per Progresso Fabraterno



Mariangela De Santis per Nuova Vita



Cristina Micheli per Ceccano in Comune



Colombo Massa per AVS



Emiliano Di Pofi per il PSI



Cinque gli assessorati da distribuire. E il borsino delle voci in città ha già superato le quote di spread.

Le certezze

Mariangela De Santis

Dentro, con ogni probabilità, entreranno:

Mariangela De Santis , seconda più votata in assoluto, avvocata, stimata per il lavoro svolto all’opposizione. Per lei si profila anche il ruolo di vicesindaco.

, seconda più votata in assoluto, avvocata, stimata per il lavoro svolto all’opposizione. Emanuela Piroli , la più votata del Partito Democratico e la più votata della coalizione. Endocrinologa, già consigliera, dovrebbe essere indicata come Presidente del Consiglio Comunale .

, la più votata del Partito Democratico e la più votata della coalizione. Endocrinologa, già consigliera, dovrebbe essere indicata come . Francesco Ruggiero , terzo più votato in assoluto, 27 anni, il più giovane eletto. È il leader di Progresso Fabraterno, ma soprattutto la voce generazionale che ha attraversato la campagna elettorale. L’assessorato non è noto: impossibile non assegnargli le Politiche Giovanili e forse l’Ambiente.

, terzo più votato in assoluto, 27 anni, il più giovane eletto. È il leader di Progresso Fabraterno, ma soprattutto la voce generazionale che ha attraversato la campagna elettorale. L’assessorato non è noto: impossibile non assegnargli le Politiche Giovanili e forse l’Ambiente. Alessandro Ciotoli , espressione diretta del sindaco. Per lui si profila l’assessorato alla Cultura : è il presidente dell’associazione Indiegesta e da anni si occupa attivamente di promozione culturale, con eventi, rassegne e progetti che hanno animato la vita cittadina ben prima della campagna elettorale.

, espressione diretta del sindaco. Per lui si profila l’assessorato alla : è il presidente dell’associazione Indiegesta e da anni si occupa attivamente di promozione culturale, con eventi, rassegne e progetti che hanno animato la vita cittadina ben prima della campagna elettorale. A completare il quintetto potrebbe essere, in teoria, Federica Maura, tecnica radiologa e volto nuovo del PD: la sua nomina consentirebbe di risolvere il nodo della doppia quota rosa in Giunta.

Giulio Conti

Tuttavia, questa ipotesi appare ormai esclusa, perché in pole position per l’ingresso nell’esecutivo c’è Giulio Conti, segretario del Partito Democratico locale. Qualora Conti dovesse effettivamente entrare in Giunta, ipotesi sempre più probabile, la responsabilità di garantire la seconda presenza femminile ricadrebbe su PSI e Ceccano in Comune, le due liste minori della coalizione. Entrambe, a quel punto, sarebbero obbligate a indicare una donna per l’esecutivo.

E proprio per questo si inizia a ragionare su una possibile staffetta tra PSI e Ceccano in Comune: due anni e mezzo l’una, due anni e mezzo l’altra. Una mediazione delicata, ma non impossibile.

Il nodo del vicesindaco

Emanuela Piroli

Il ruolo di vicesindaco potrebbe andare proprio a Mariangela De Santis. Una scelta che risponde a criteri di equilibrio politico, parità di genere e continuità amministrativa. (Leggi qui: Totogiunta a Ceccano: chi sale, chi scende e chi si sacrifica). Del resto, il PD ha chiesto fin da subito la Presidenza del Consiglio, e la lista del sindaco ha già espresso il Primo cittadino. Restava solo una strada possibile. La più logica. E quella che porta equilibrio.

Restano da chiarire gli equilibri tra le due liste minori della coalizione: PSI e Ceccano in Comune. Entrambe intorno al 4-5%. Entrambe con un consigliere eletto. Nel PSI si fa il nome di Antonello Ciotoli, ex presidente del Consiglio comunale. Ma si valuta anche Francesca Ciotoli, già nello staff del sindaco Ciotoli, che potrebbe risultare preferibile proprio perché aiuterebbe il sindaco a rispettare la doppia quota rosa prevista per la Giunta. Un elemento non secondario nelle scelte finali, dato per scontato l’ingresso di Giulio Conti in Giunta.

Palazzo Antonelli

Al fronte opposto, Ceccano in Comune potrebbe puntare su Adriano Papetti o Camillo Maura, tra i più votati della lista. Ma al momento nessuna voce è stata confermata. Anche qui, però, si pone il nodo della quota rosa: con l’eventuale ingresso dato per certo di Giulio Conti in Giunta, sia il PSI che Ceccano in Comune sarebbero obbligati a indicare una donna per completare l’esecutivo. In questo contesto, prende quota il nome di Cristina Micheli, consigliera eletta e figura di riferimento della lista civica.

Colombo Massa (AVS), invece, resterà in Consiglio. A lui potrebbe andare una delega consiliare legata all’ambiente, uno dei temi centrali del programma Querqui.

Equilibrio o alibi? Il dilemma delle quote di genere

Luigi Vacana tra Biagio Cacciola ed Andrea Querqui

C’è poi una riflessione che emerge ogni volta che si verificano situazioni come questa, sussurrata ma sempre più frequente: quella sulla vera efficacia delle quote rosa. Uno strumento nato per favorire l’equilibrio di genere, ma che, in casi come questo, rischia di trasformarsi in un vincolo meccanico più che in una leva di giustizia. Perché se una donna viene scelta “perché serve”, e non “perché è la migliore”, il principio dell’uguaglianza diventa un paradosso.

La politica dovrebbe saper riconoscere il merito, non contare le caselle. E invece, nel gioco delle nomine, le quote finiscono spesso per irrigidire, non per liberare. Più che uno strumento di equità, rischiano di diventare una nuova forma – sottile, ma insidiosa – di disuguaglianza al contrario.

L’opposizione e la linea sottile

Rino Liburdi e Ginevra Bianchini

I sei consiglieri di opposizione sono già seduti su banchi strategici. Tre ex candidati sindaco (Maliziola, Giovannone, Di Pofi) e tre figure chiave:

Ginevra Bianchini per Fratelli d’Italia

per Fratelli d’Italia Alessia Macciomei per la Grande Ceccano

per la Grande Ceccano Paolo Aversa per l’area moderata



Ma le etichette non sempre dicono tutto: Macciomei è stata eletta nella lista civica Grande Ceccano, promossa da Riccardo Del Brocco, ma ha la tessera di Forza Italia. Lo stesso vale per Paolo Aversa, ufficialmente in Noi con Ceccano, ma con piena appartenenza forzista. È anche per questo che Del Brocco sta spingendo fortemente per una staffetta in Fratelli d’Italia: l’obiettivo è far dimettere Di Pofi a metà mandato per far entrare il suo uomo di fiducia, Gianluca Di Stefano.

Una strategia silenziosa, ma serrata. La costruzione di una nuova geometria politica che parte già dai numeri dell’opposizione.

Emanuela Maliziola (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Manuela Maliziola, invece, potrebbe scegliere una linea di opposizione “di responsabilità”: le sue radici politiche non sono lontane da quelle della nuova amministrazione. Fabio Giovannone lavora a una riorganizzazione del centrodestra civico, in alternativa alla destra meloniana di Massimo Ruspandini.

E proprio Ruspandini, in aula, avrà la sua rappresentante: Ginevra Bianchini, giovane, determinata, forse già proiettata verso una futura candidatura regionale.

Il tempo delle scelte

Andrea Querqui è pronto a varare la sua squadra. Lo farà prima del 18 giugno. Con attenzione, criterio e soprattutto rispetto dei voti ricevuti. D’ora in poi non ci saranno più comizi. Solo atti amministrativi, scelte concrete, responsabilità da esercitare. E sarà lì che si misurerà la statura del sindaco e della sua squadra.

Perché governare è questo: non sbandierare, ma costruire. Non dividere, ma tenere insieme. Non vincere da soli, ma convincere tutti i giorni. Ora non è più tempo di promesse. È tempo di governo. Ed è il momento in cui ogni equilibrio si trasforma in decisione. Ogni parola in realtà.

Ogni voto, in futuro.