Querqui indossa il camice e mette a punto la sua Giunta

Ceccano, il sindaco col camice ha fatto la ricetta: nella giunta mescola tecnica e passione, giovani e veterani. Tutti i nomi. E le deleghe

Ha dosato come fosse in farmacia. Ha mescolato competenze e visioni. Ha evitato le pasticche pronte all’uso, quelle che promettono miracoli e poi lasciano solo effetti collaterali. Andrea Querqui, sindaco con il camice da farmacista, ha prescritto la sua prima terapia per Ceccano: una giunta che incrocia giovani e veterani, freschezza e rodata esperienza, visione amministrativa e sogni di cambiamento.

Cinque assessori. Una presidente del Consiglio. Un Consiglio comunale da tenere in equilibrio, tra rappresentanze e ambizioni. E una città che ha chiesto una cosa semplice: che qualcuno si prenda cura di lei.

De Santis: la precisione come principio attivo

Mariangela De Santis con Andrea Querqui

La prima dose arriva da Mariangela De Santis, 42 anni, avvocato esperta in Diritto del Lavoro, ma abituata a muoversi con precisione tra il Civile e il Penale. La chiamavano “troppo tecnica” nei corridoi della vecchia maggioranza. Oggi è un complimento. Perché serve qualcuno che conosca la grammatica degli atti, il codice delle delibere, la logica delle leggi. A lei vanno Politiche sociali, Affari generali, Affari legali e Personale. E la fascia da Vicesindaco. Pignola, attenta, metodica: una garanzia per chi vuole curare, e non nascondere, le fragilità della macchina comunale.

Dopo un breve periodo amministrativo con il Caligiore 1, Nuova Vita oggi assumerà un ruolo di primo piano come vicesindaco in una giunta di centrosinistra

Ruggiero: tra il battesimo politico e l’esame di maturità

Francesco Ruggiero

Poi c’è Francesco Ruggiero, 27 anni, il più giovane. Il volto del movimento Progresso Fabraterno, che ha scosso le urne come una scossa di assestamento dopo il terremoto giudiziario del 24 ottobre. Laureato in Economia e Diritto d’impresa, con un master in pianificazione finanziaria. Professore di matematica e sostegno. Ex rappresentante universitario con Primavera Studentesca.

A lui va un pacchetto di deleghe che farebbe tremare i polsi a chiunque: Sport, Politiche giovanili, Comunicazione, Innovazione digitale, Rapporti con Regione ed enti territoriali, Associazioni, Promozione, Progettualità, Volontariato e Integrazione socio-culturale.

Quasi mezza città e tantissime responsabilità. È la fascia invisibile che si carica sulle spalle. Un banco di prova autentico, non simbolico. Dove si misura la capacità di visione, di ascolto, di mediazione. Se regge lui, regge il futuro.

Alessandro Ciotoli: regia culturale

Alessandro Ciotoli

La cultura va a Alessandro Ciotoli, 46 anni. Impiegato nella Trade Compliance di Leonardo Elicotteri, ma soprattutto anima e corpo di IndieGesta e del Dieciminuti Film Festival.

Un nome che da 25 anni fa cultura, la produce e la promuove. A lui la delega a Cultura, Patrimonio, Biblioteca e Programmazione strategica. La cultura non come contorno, ma come fondamento. E Ciotoli, da regista di eventi, dovrà scrivere la sceneggiatura della rinascita civile di Ceccano.

Francesca Ciotoli: esperienza silenziosa

Francesca Ciotoli

Francesca Ciotoli, 48 anni, manager d’azienda, laureata in Lettere con un master in Economia e Comunicazione. Ma soprattutto: dieci anni nello staff dell’ex sindaco Antonio Ciotoli. Conosce bene la macchina amministrativa, i corridoi del potere, i tempi della burocrazia.

A lei vanno Pubblica istruzione, Progetti comunitari, Area Vasta e, anche per una delicata suggestione simbolica, il Cimitero. Perché nei luoghi della memoria serve chi conosce il valore del silenzio. E lei quel silenzio lo ha respirato, giorno dopo giorno, dietro le quinte.

Giulio Conti: il ritorno del tecnico

Giulio Conti

Giulio Conti, 67 anni, è il veterano. Segretario d’azienda, segretario del circolo PD, già assessore al Bilancio nelle giunte di centrosinistra. Ora torna con le deleghe a Lavori pubblici, Manutenzione e Arredo urbano. Sarà l’uomo delle strade, dei cantieri, delle manutenzioni che diventano battaglie quotidiane.

All’0appello manca il Bilancio. Non è una dimenticanza: il sindaco tratterrà la delega ad interim, se ne occuperà lui.

La presidenza è in camice

A guidare il Consiglio Comunale sarà Emanuela Piroli, 49 anni, endocrinologa, già medico specialista al Policlinico Umberto I. Candidata a sindaco nel 2020, quando vinse Caligiore, è oggi la figura che unisce istituzionalità e continuità.

Iscritta al PD, sarà Presidente del Consiglio. A garanzia dei lavori d’aula. Una figura solida, con lo sguardo attento e il passo fermo di chi ha imparato a curare anche nel conflitto.

Il Consiglio Comunale: voci e competenze

Una maggioranza larga, variegata, dalle provenienze più diverse. In aula siederanno volti nuovi e presenze consolidate, un mosaico che riflette l’identità plurale della coalizione Querqui.

Federica Maura

Federica Maura, 49 anni, tecnica di radiologia, espressione del Partito Democratico. Avrà la delega a Commercio e Attività produttive.Si occuperà di rilanciare il dialogo con il tessuto commerciale cittadino, con uno stile concreto e riservato.

Mariano Cavese, 40 anni, ingegnere civile e ambientale, anche lui del Partito Democratico. Rappresenta la competenza tecnica con una visione politica strutturata.

Gina Carlini, 50 anni, infermiera presso l’ospedale di Frosinone. È stata eletta nella lista civica Querqui ed è voce della sanità concreta, vissuta ogni giorno nei reparti.

Mariano Ranieri, 72 anni, storico sindacalista della CISL, anche lui in quota alla lista Querqui. Porta con sé l’esperienza delle vertenze, la mediazione sociale e la sensibilità del mondo del lavoro.

Freschezza ed esperienza

Federica Pizzuti

Federica Pizzuti, 28 anni, laureata in Lingue e in Visual and Innovation Design, lavora in una grande realtà radiotelevisiva nazionale. È consigliera per Progresso Fabraterno e sarà una delle architravi della comunicazione e dell’innovazione digitale della nuova maggioranza.

Pino Malizia, 55 anni, impiegato amministrativo dell’USL di Frosinone. Già consigliere nella prima amministrazione Caligiore, poi passato all’opposizione. Ora torna in maggioranza con la delega all’Urbanistica: una seconda occasione per incidere davvero.

Cristina Micheli, 46 anni, lavora al CUP. Politicamente vicina a Luigi Vacana e a Massimiliano Smeriglio, avrà le deleghe a Sanità, Turismo e Monitoraggio degli obiettivi. Una figura attenta, diplomatica, in grado di muoversi con discrezione tra le sensibilità della coalizione.

Emiliano Di Pofi, 51 anni, geometra, consigliere per il Partito Socialista Italiano. Già presente in Consiglio nella scorsa consiliatura, dove ha fatto opposizione all’amministrazione Caligiore. È considerato un ottimo tecnico, con competenze riconosciute soprattutto in ambito urbanistico e infrastrutturale.

Colombo Massa, 57 anni, finanziere, eletto con i Verdi. A lui le deleghe ad Ambiente, Parchi e Decoro urbano. È il volto dell’ecologia politica nella squadra Querqui, con un profilo concreto e operativo.

La nuova stagione

Querqui ha scelto una squadra che parla più linguaggi. Quello dei giovani che vogliono costruire e quello dei veterani che sanno come si amministra. Ha evitato i compromessi opachi e ha dato deleghe vere, pesanti. Ha scommesso su profili capaci e ha fatto un passo indietro là dove serviva spazio per competenze e sensibilità.

Ora la cura è pronta. Tocca somministrarla con continuità, umiltà e visione. Perché in politica, come in farmacia, non basta scrivere la ricetta. Bisogna sapere anche quando, come e a chi somministrarla.

E la città, finalmente, può iniziare la sua terapia di fiducia.