Querqui risponde a FdI: “Non è una gara, è trasparenza”

A Ceccano la polemica non resta in superficie: Fratelli d’Italia solleva dubbi, il sindaco Andrea Querqui risponde punto per punto, ribaltando l’accusa. Tra errori sanati, precedenti ingombranti e richiami all’ANAC, lo scontro diventa politico e simbolico.

Qualche volta in politica si lancia l’allarme , si mettono i tre punti esclamativi e poi si aspetta che qualcuno inciampi nel titillo. Solo che stavolta, invece di inciampare, il sindaco Andrea Querqui ha preso il comunicato di Fratelli d’Italia, l’ha appoggiato sul tavolo e ha risposto riga per riga. Con una premessa che è già una stilettata: “Apprezzo l’attenzione che FdI riserva all’amministrazione, inserendo gli assessori anche in polemiche non rientranti nelle deleghe assegnate”. Tradotto: quando non trovi il bersaglio, spari nel mucchio.

L’antefatto

Foto © Can Stock Photo / Jan Pietruszka

Un passo indietro per comprendere la polemica. Nasce da una nota inviata al Comune dall’Ordine degli Architetti: faceva notare un errore nella ricerca lanciata tra i suoi professionisti per affidargli un incarico di verifica su un progetto; un errore che avrebbe invalidato qualsiasi incarico a chiunque fosse stato affidato. Il Comune ha accertato che l’Avviso Pubblico poteva essere corretto e lo ha fatto.

In quella correzione si infila Fratelli d’Italia: rimprovera alla maggioranza, ed in particolare alla vicesindaca Mariangela De Santis, la cultura del sospetto che ha caratterizzato i suoi anni all’opposizione e nella campagna elettorale. In pratica, dice FdI, a voler ragionare come fece la De Santis quando era all’opposizione diventa legittimo sospettare che ci sia qualcosa di losco in quell’errore. (Qui tutti i dettagli: Lavori al centro storico, l’indagine di mercato scatena una bufera su Querqui)

Indagine di mercato, non gara”: il primo chiarimento

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

Il cuore della replica è tecnico ma il tono è politico. Il sindaco Andrea Querqui mette in chiaro con i Consiglieri Ginevra Bianchini, Ugo Di Pofi ed Alessio Macciomei che l’Avviso Pubblico finito sotto i riflettori non è una procedura di gara “in senso proprio”, ma una manifestazione di interesse: un’indagine di mercato svolta dagli uffici per individuare operatori economici da invitare alla fase successiva (in questo caso, per un affidamento diretto).

E qui mette un chiodo che sposta tutta la scena: quell’avviso – spiega – è finalizzato anche a verifica e controllo della congruità dei lavori eseguiti nell’appalto interessato dall’indagine della Procura Europea che ha investito la precedente amministrazione. Non il capriccio del giorno, nella narrazione del sindaco, ma un pezzo di “bonifica” dentro una storia più grande e più delicata.

I 44.920 euro ed il “residuo” che cambia la prospettiva

Palazzo Antonelli

Poi c’è il numero che nel dibattito diventa sempre totem: 44.920,45 euro. Querqui sostiene che non sia un importo “calato dall’alto”, ma la somma residua del quadro economico dopo la liquidazione delle parcelle “corrisposte quasi interamente ai professionisti incaricati per i lavori PNRR Centro storico”, oggi – aggiunge – interessati dal procedimento penale.

È il passaggio in cui il sindaco prova a ribaltare l’accusa: non opacità, ma controllo; non improvvisazione, ma verifica di ciò che resta.

Sul punto più spinoso – la segnalazione dell’Ordine e i documenti mancanti – Querqui non fa finta di niente. Dice di aver chiesto chiarimenti agli uffici, che avrebbero confermato due cose: hanno preso atto della nota e, “conformemente all’indirizzo ANAC”, hanno integrato i documenti con il dettaglio dei compensi, riaprendo i termini per la presentazione delle istanze. L’omissione, nella ricostruzione del sindaco, è stata “un mero errore”: corretto, senza intaccare la regolarità dell’avviso. Una distrazione, non un mistero.

Il contrappasso: “Non parlatemi di refusi”

E qui Querqui cambia marcia e passa dalla difesa all’attacco. Perché quella “distrazione sanata” – dice – non può essere messa sullo stesso piano di certe pagine del passato: cita un episodio della scorsa consiliatura, “l’indicazione del nome di altro comune negli atti di gara” per l’affidamento della sosta a pagamento. A cosa fa riferimento?

Alla gara che venne bandita dall’amministrazione di centrodestra per la gestione dei parcheggi nelle strisce blu. Venne scritta sullo schema di quella bandita dal Comune di Castellammare di Stabia. Prendendola così tanto a riferimento, che in un passaggio viene dimenticato di cancellare il nome della città campana. Fatto è che a vincere la gara di Ceccano è la stessa ditta che l’ha vinta a Castellammare.

Ecco: Andrea Querqui dice che questa storia è un contrappasso in piena regola: mi contesti un’omissione? Io ti ricordo quando scrivevate persino il Comune sbagliato. E lì non era un dettaglio: era un biglietto da visita.

Il dito nella piaga

Il riferimento del sindaco è fin troppo chiaro: il vecchio capitolo strisce blu, quello che fece rumore in città e in piazza perché sembrava scritto con il copia-incolla sbagliato. In quell’iter, infatti, negli atti di gara comparve — per errore — proprio “Castellammare di Stabia” come territorio di consegna ed esecuzione; un refuso che diventò subito simbolo di leggerezza amministrativa, tanto da finire poi nel mirino anche con esposti e richieste di chiarimenti.

E il dettaglio che rende la scena da commedia amara è questo: a quell’avviso rispose (e poi la gara fu proposta/aggiudicata) la stessa società che gestiva la sosta a pagamento a Castellammare, come se il bando avesse chiamato il nome e il nome avesse risposto presente. Querqui non lo dice esplicitamente, ma quando scrive “non può essere equiparata all’indicazione del nome di altro Comune”, sta facendo capire esattamente quale film sta proiettando .

“La politica indirizza e monitora”. Peccato che prima…

Non basta. Querqui allarga l’inquadratura e piazza un altro chiodo: la parte politica – rivendica – dà indirizzo e monitora l’azione amministrativa. Poi la frase che vale come riassunto della polemica: “Peccato che la stessa attenzione non sia stata posta nel corso della precedente consiliatura”. E aggiunge che allora si sarebbe scoperto come procedure negoziate, anche di importo elevato, venissero portate avanti invitando ditte senza preventivo avviso per indagine di mercato. Messaggio semplice: non venite a fare i custodi delle regole se ieri le regole erano una porta girevole.

Qui il sindaco mette anche il timbro politico sulla vicenda: “Per il resto, nello stile della destra, si lancia il sasso per tirare nel mucchio.” E precisa un dettaglio che serve a chiudere una narrazione: l’assessorato agli Affari legali riguarda il contenzioso, non l’universo mondo delle procedure. Ma non si sottrae alla sfida: invita il presidente del circolo cittadino FdI a chiarire cosa intenda per pratiche “dubbie”. Perché – avverte – se ci sono segnalazioni circostanziate, l’amministrazione le esaminerà; altrimenti si tratta solo di gettare discredito. O porti le carte, o stai facendo cinema.

Querqui difende De Santis

Il sindaco Andrea Querqui e la vice Mariangela De Santis

Nel comunicato si legge un passaggio politico netto: Querqui non lascia la vice sindaca da sola nel mirino e decide di metterci la faccia, da capo della maggioranza. Dopo che la polemica sull’assistenza domiciliare per i disabili aveva già trasformato Mariangela De Santis nel bersaglio preferito dell’opposizione, la destra torna a “chiamarla per nome” anche stavolta — fino a spingersi a evocare le dimissioni — ma la risposta non arriva dalla delegata, arriva dal sindaco. È un muro costruito in pubblico: Querqui si prende la replica, ricolloca la vicenda sul terreno tecnico-amministrativo e insieme lancia il messaggio alla città (e alla sua coalizione) che su De Santis la linea è una sola: se l’attacco è politico, la difesa sarà politica.

La chiusura è quella da film politico, con la musica tesa: Querqui dice che, su questioni riferite alla precedente gestione amministrativa (e “nel corso della quale qualcuno ha rivestito il ruolo di assessore”), l’ente ha ricevuto comunicazioni e richieste direttamente a firma del presidente ANAC Giuseppe Busia. E promette: “Sarà nostra premura informare sugli esiti delle verifiche.”

FdI minaccia di ricorrere all’ANAC. Querqui risponde: guardate che l’ANAC, quando vuole, bussa già. E non manda messaggi vocali: manda carta intestata.