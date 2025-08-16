Querqui zittisce le polemiche. E Federica Aceto torna a far rumore (tra fake e ritorni possibili)

A Ceccano, il sindaco Andrea Querqui risponde rapidamente alle interrogazioni, enfatizzando il coinvolgimento della Giunta. Federica Aceto critica l'anonimato nei social media e riflette su possibili decisioni future. Mentre tensioni emergono tra FdI e i suoi ex membri.

A Ceccano non ci si annoia mai. La minoranza protocolla interrogazioni, il sindaco risponde senza attendere i dieci giorni canonici previsti dal regolamento. La risposta scritta arriverà, certo, ma Andrea Querqui sceglie la via più rapida: quella della chiarezza immediata.

Querqui mette i puntini sulle “i”

“Tra pochi giorni il sindaco avrà la Segreteria – ha dichiarato –. C’era una procedura da seguire per l’assunzione e siccome c’erano questioni più urgenti da affrontare, non mi sembrava giusto anteporre la segreteria del Sindaco alle necessità della città. Ora la procedura è completata e a breve si procederà.”

Poi la puntualizzazione, con tono secco. “Il Sindaco sono io. Non soltanto perché legittimato da un grandissimo numero di voti e da una vittoria netta al primo turno. Ma anche perché tutta la Giunta – nessuno escluso – e tutti i consiglieri hanno grande rispetto per la mia persona e per il ruolo che ricopro. Così come io lo nutro nei loro confronti.”

Un passaggio che suona come risposta velata all’ex assessore Riccardo Del Brocco, che in un commento social aveva lasciato intendere che questa Giunta non si muoverebbe senza l’ok di Mariangela De Santis. Una strategia vecchia come la politica: mettere uno contro l’altro, insinuare malumori, provare a scalfire la compattezza interna. (Leggi qui: La guerra della Segreteria: porte chiuse, colpi bassi e mosse da manuale Dc).

Risposta al vetriolo

E ancora: “Capisco che chi ha fatto parte della precedente amministrazione non fosse abituato a decisioni corali. Nell’amministrazione Querqui, invece, molte scelte si prendono insieme, con consiglieri e Giunta. Non è certo il caso della Segreteria del Sindaco che è figura fiduciaria e personale. Ma è bene ribadire che qui nessuno resta escluso. D’altronde, se dopo quello che è accaduto lo scorso ottobre tutti gli ex assessori e consiglieri di maggioranza hanno dichiarato di non essersi accorti di nulla, qualcosa che non ha funzionato dev’esserci stato.”

Andrea Querqui

La chiusura è una bordata. “Il mancato coinvolgimento della Giunta e dei consiglieri nelle decisioni importanti può portare a quello che è successo in passato. Con l’amministrazione Querqui non accadrà. Credo che questa sia un’ulteriore garanzia di buon governo per Ceccano”.

Un passaggio che è una rasoiata a doppio taglio. Su un lato della lama c’è il coinvolgimento come metodo corale, sull’altro il ricordo del crollo della precedente esperienza di centrodestra legata ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco e della quale nessuno si è accorto.

L’Aceto e la lezione sui fake

Ma mentre Querqui ribadisce metodo e ruolo, dalle retrovie torna una voce che la destra conosce bene: Federica Aceto. L’ex vicesindaco affida a Facebook un lungo post fatto di ricordi, riflessioni e colpi dritti. “Qualche tempo fa mi sono fermata a pensare a quanto la politica, oggi, sia cambiata”, scrive. Poi il ricordo dei tempi in cui c’erano principi chiari, il rispetto come regola, il coraggio di discutere e di metterci la faccia. “Era una grande responsabilità – racconta – soprattutto verso quei ragazzi e quelle ragazze che per la prima volta si affacciavano alla politica”.

Federica Aceto

E qui arriva il punto: il presente, fatto di pagine e profili anonimi. “Che esempio stiamo dando? Che si può dire tutto, su chiunque, senza nemmeno avere il coraggio di firmarsi con il proprio nome?”.

Non è solo l’Aceto a dirlo. È un tema che brucia. Perché le pagine fake che negli ultimi giorni hanno preso di mira amministratori e oppositori non hanno nulla a che vedere con la satira: sono colpi bassi, veleno a buon mercato. Nascondersi dietro l’anonimato per offendere non è coraggio: è frustrazione, è debolezza. È la fotografia di un mondo politico incapace di affrontare un confronto a viso aperto. In tanti dicono di sapere bene da dove arrivino certe “manine”, ma il dato vero è uno: chi costruisce profili falsi dimostra di non avere argomenti.

Le riflessioni di Federica

L’Aceto, dal canto suo, annuncia: “Sto facendo molte riflessioni e presto prenderò decisioni importanti. Serve far capire che si può comunicare anche con educazione e rispetto, senza trasformare l’avversario in un nemico.”

Rino Liburdi

Un messaggio che molti hanno letto come replica indiretta al segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Rino Liburdi. Che nei giorni scorsi aveva parlato dei limiti del centrodestra nel coinvolgere le associazioni. La frecciatina era arrivata, la risposta pure. Un botta e risposta che conferma come tra la Aceto e Fratelli d’Italia la pace non sia affatto tornata. E quando lei richiama i “panni sporchi da lavare in casa”, il messaggio a Liburdi è fin troppo chiaro: certe cose non si fanno, e se davvero qualcosa non funzionava, andava sistemato dentro la sezione, non sui social.

Ritorno o nuovo percorso?

Federica Aceto

La destra non ha dimenticato il passo indietro della Aceto nei momenti più duri. Dentro FdI qualcuno non l’ha mai perdonata. Ma quel “sto riflettendo” apre scenari: un ritorno “a casa”, che però richiederebbe scuse ufficiali all’onorevole Massimo Ruspandini; oppure un nuovo percorso, personale, fuori dalle sigle tradizionali.

Per ora restano due certezze: Querqui marca il territorio, mostrando fermezza e metodo; l’Aceto manda segnali, preparando forse un rientro in campo.

Sullo sfondo, Ceccano continua a essere quel laboratorio dove ogni dichiarazione può cambiare lo scenario.