Queste Commissioni non s’hanno da fare… ma finalmente s’hanno fatte

Alla fine sono nate. Nel Comune di Ceccano, via alle Commissioni Consiliari Permanenti. Un evento politico che segna un inizio di collaborazione tra maggioranza e minoranza. La gestione delle vicepresidenze potrebbe consolidare il dialogo, ma una commissione si distacca da questa linea, sollevando interrogativi.

“Queste commissioni non s’hanno da fare”… pareva quasi di sentire don Abbondio, tra rinvii, discussioni e trattative sotterranee. Ma stavolta non si parla di matrimoni mancati, bensì di un matrimonio politico tra maggioranza e minoranza che, dopo settimane di attesa, si è finalmente celebrato: nel Comune di Ceccano sono nate le Commissioni Consiliari Permanenti.

E se nel romanzo di Manzoni il matrimonio era il lieto fine inseguito per tutta la storia, qui il lieto fine è solo l’inizio: perché da queste commissioni passa gran parte del lavoro del Consiglio comunale.

Per i non addetti ai lavori: sono il motore nascosto della macchina amministrativa. Lì si discute, si approfondisce, si cerca un punto d’incontro. Se davvero si vuole instaurare un dialogo con la minoranza, i temi importanti vanno portati in Commissione. Sempre. Saltare questo passaggio significa rinunciare alla costruzione e prepararsi allo scontro in Aula.

La geografia delle Commissioni

Come sono composte le Commissioni.

I Commissione – Urbanistica e Politiche del Territorio

Cavese Mariano (maggioranza), Massa Colombo (maggioranza), Malizia Giuseppe (maggioranza), Di Pofi Ugo (minoranza), Aversa Paolo (minoranza).

II Commissione – Bilancio, Finanze, Commercio, Attività Produttive e Patrimonio

Ranieri Mariano (maggioranza), Di Pofi Emiliano (maggioranza), Cavese Mariano (maggioranza), Bianchini Ginevra (minoranza), Maliziola Manuela (minoranza).

III Commissione – Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura, Partecipazione Popolare, Grandi Eventi, Ambiente

Micheli Cristina (maggioranza), Pizzuti Federica (maggioranza), Maura Federica (maggioranza), Macciomei Alessia (minoranza), Giovannone Fabio (minoranza).

IV Commissione – Lavori Pubblici, Gestione RSU

Di Pofi Emiliano (maggioranza), Massa Colombo (maggioranza), Malizia Giuseppe (maggioranza), Macciomei Alessia (minoranza), Maliziola Manuela (minoranza).

V Commissione – Servizi Sociali, Sanità, Personale e Servizi Generali

Carlini Gina (maggioranza), Maura Federica (maggioranza), Micheli Cristina (maggioranza), Di Pofi Ugo (minoranza), Giovannone Fabio (minoranza)

VI Commissione – Edilizia Scolastica, Pari Opportunità, Università, Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

Pizzuti Federica (maggioranza), Ranieri Mariano (maggioranza), Carlini Gina (maggioranza), Bianchini Ginevra (minoranza), Aversa Paolo (minoranza)

Chi guida le Commissioni?

Foto © Stefano Strani

Chi sono i presidenti?

I Commissione – Mariano Cavese (PD)

II Commissione – Ranieri Mariano (Lista civica del Sindaco)

III Commissione – Micheli Cristina (Ceccano in Comune)

IV Commissione – Emiliano Di Pofi (PSI)

V Commissione – Gina Carlini (Lista civica del Sindaco)

VI Commissione – Pizzuti Federica (Progresso Fabraterno)

Tutti eletti all’unanimità… o quasi. L’unico caso in cui il voto unanime è mancato è stato per la Commissione Lavori Pubblici, presieduta da Emiliano Di Pofi. Un dettaglio? Forse. Ma in politica, i dettagli sono i sismografi che registrano le prime scosse.

La partita delle vicepresidenze

L’opposizione di centrodestra

Adesso resta da capire come verrà giocata la partita delle vicepresidenze. Il buon senso direbbe di affidarle alla minoranza e, infatti, quasi sicuramente sarà così. Cinque commissioni su sei avranno un vicepresidente della minoranza: l’unica eccezione è quella dei Lavori Pubblici , dove – tra i consiglieri di maggioranza – siedono, oltre a Emiliano Di Pofi, anche Colombo Massa e Pino Malizia.

Una scelta che, nelle altre Commissioni, serve a cementare quel clima di collaborazione dimostrato in sei casi su sette. Non per generosità, ma per strategia: quando la minoranza si sente riconosciuta, è più facile abbassare i toni. Il ruolo ha un valore operativo quasi nullo: quante volte un vicepresidente prende davvero il posto del presidente? Praticamente mai. Ma il valore politico e simbolico è alto.

Negli anni della Prima Repubblica, nelle sezioni di Partito, decidere di dare una vicepresidenza alla minoranza era un rito: significava “ti rispetto” e allo stesso tempo “ti tengo a bada”.

Maledetto il giorno in cui quelle sezioni sono scomparse: lì ci si scontrava, ci si urlava addosso, si volava pure qualche sedia, ma si usciva più forti e con le ossa politiche temprate.

La nota stonata e le “poltroncine”

Emiliano Di Pofi

Perché mai proprio la Commissione Lavori Pubblici non ha seguito la linea di tutte le altre? Dentro ci sono Emiliano Di Pofi (PSI), Colombo Massa (Alleanza Verdi e Sinistra) e Giuseppe Malizia (Nuova Vita).

E qui la domanda si impone: è stata una questione di principio… o di poltroncina Perché se l’obiettivo era tenere tutto in casa, allora ha vinto l’ego del singolo sul gioco di squadra. È il potere della sedia che prevale sulla coerenza politica? È la fame di visibilità che straccia la disciplina di maggioranza? Di questo dovranno rispondere i membri di maggioranza di quella commissione Giuseppe Malizia e Colombo Massa.

Sempre nella Prima Repubblica, quando c’erano le sezioni vere di Partito, uno che rompeva la linea comune così si preparava a una lunga serata di spiegazioni. Altro che post su Facebook: si entrava in Sezione e ci si trovava davanti compagni pronti a chiedere conto, senza sconti. E soprattutto guai a fare personalismi: la priorità era la squadra, sempre.

Quella di dare le vicepresidenze alla minoranza è una scelta che segna una netta discontinuità rispetto agli ultimi dieci anni. E siccome in campagna elettorale la maggioranza aveva promesso di essere differente anche nel metodo, questa volta così è stato. Va preso atto di questo: un segnale forte, politico, e persino coraggioso.

Peccato per una Commissione che fa stonare questo spartito. Qui i membri dovranno spiegare – al sindaco, al presidente del Consiglio e soprattutto ai cittadini – il perché di una scelta che va contro la linea comune. Perché quando cinque su sei si muovono in una direzione e uno va per conto suo, il problema non è solo di aritmetica: è di politica.

L’opposizione incalza

Ugo Di Pofi con Ginevra Bianchini ed Alessia Macciomei

“Ribadiamo il nostro auspicio che anche il consigliere Di Pofi possa rivedere la propria posizione, allineandosi ai suoi colleghi di maggioranza – dichiarano in una nota i consiglieri Ginevra Bianchini, Alessia Macciomei e Ugo Di Pofi – Sarebbe un segnale importante per favorire quella collaborazione che riteniamo fondamentale, soprattutto in ambiti delicati come quelli trattati dalla commissione Lavori Pubblici”.

“Oggi la minoranza, dal canto suo, ha voluto dimostrare concretamente questa volontà, non opponendosi alle nomine dei Presidenti proposte dalla maggioranza”.

Un avviso, non una crisi

Replica la presidente d’Aula Emanuela Piroli. In una nota, rivendica la scelta come un passo avanti nel metodo: «Affidare le vicepresidenze alla minoranza – ha sottolineato – non è un gesto di generosità, ma un atto politico preciso, che riconosce il ruolo dell’opposizione e favorisce il dialogo. È una discontinuità netta con quanto accaduto negli ultimi dieci anni, coerente con l’impegno preso in campagna elettorale ». Parole che, lette tra le righe, suonano come un richiamo anche ai “battitori liberi” della sua stessa maggioranza: in politica le scelte si condividono, e chi deraglia dalla linea comune sa di doversi assumere la responsabilità davanti a tutti

Emanuela Piroli e Mariangela De Santis con Andrea Querqui

Non siamo davanti a una frattura insanabile ma ad un campanello d’allarme. Governare bene significa mettere da parte i personalismi. Le crepe iniziano piccole, ma col tempo scavano solchi profondi. E la storia della sinistra – almeno da queste parti – insegna che di divisioni interne si può anche affondare.

E allora, queste Commissioni si sono fatte. Ma il modo in cui si sono fatte racconta già molto del futuro: la politica, qui, è un palcoscenico dove ogni sedia vale più di una legge, ogni centimetro di visibilità è un investimento per il domani.

Le vice–presidenze sono simbolo, non potere. E proprio per questo, negarle ha il peso di una dichiarazione di guerra.