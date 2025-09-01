Question time, primo termometro del clima politico a Frosinone

Mercoledì riprenderà l'attività amministrativa con la seduta del Consiglio comunale. Sindaco ed assessori risponderanno alle interrogazioni ma la riunione avrà una forte valenza politica in vista dei prossimi appuntamenti come le elezioni provinciali. Inoltre fungerà da "lab test" dopo le fibrillazioni dei mesi scorsi

Non è come sembra. Non è come appare. Il Consiglio comunale di Frosinone è convocato per mercoledì 3 settembre alle ore 19 per la seduta del question time: le risposte alle interrogazioni dei consiglieri, da parte di sindaco e assessori. Apparentemente sarebbe solo la prima attività istituzionale d’aula, dopo le ferie estive. In realtà non è cosi.

O almeno, potrebbe non esserlo e rivelarsi la prova generale del reale clima politico che si respirerà a Palazzo Munari nei prossimi mesi. Magari anche l’anteprima delle dinamiche che si giocheranno nelle elezioni provinciali di inizio 2026. O addirittura per le Comunali del 2027.

Il question time della verità

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

Il question time, pur non richiedendo il numero legale per essere ritenuto valido, potrebbe rivelarsi quindi molto più significativo di quanto sembri. Non tanto per le domande o risposte che verranno date, quanto per le presenze, le assenze e, eventualmente, da quali consiglieri (anche di maggioranza?) verranno formulate domande all’esecutivo Mastrangeli.

In ogni caso, il quadro politico è assolutamente chiaro, almeno nel breve periodo. Nessuno, né in maggioranza, né all’opposizione, vuole davvero creare problemi seri al sindaco. Almeno non ora. Con le elezioni Provinciali previste per i primi mesi del 2026, partiti, liste civiche e consiglieri sono già proiettati verso le candidature, le alleanze e le strategie.

A Frosinone si parte, inaspettatamente per come erano andate le cose, con 2 Consiglieri provinciali uscenti: Sergio Crescenzi (FdI) e Maurizio Scaccia (FI). Tutti e due erano i primi dei non eletti nei rispettivi schieramenti: il primo è entrato al posto dell’allora sindaco di Ceccano Roberto Caligiore, arrestato e sospeso per un’inchiesta sugli appalti comunali; il secondo sta sostituendo da qualche giorno il Presidente d’Aula Gianluca Quadrini, esiliato fuori dal Lazio Sud per un’inchiesta sull’impiego del personale nella sua Segreteria.

Tregua armata verso le Provinciali

L’Aula del Consiglio Provinciale di Frosinone

A prescindere dalla vicissitudini personali è superfluo dire che entrambi i Partiti vogliono confermare i rispettivi seggi anche alle prossime elezioni provinciali. Non è detto però con gli stessi Consiglieri. Qualche nome potrebbe anche cambiare. Le prossime settimane diranno certamente di più in proposito. E potrebbero essere novità con effetti imprevedibili. Perché?

I Conslglieri provinciali vengono eletti con il voto ponderato: non votano i cittadini ma solo i sindaci ed i consiglieri comunali. Ed il loro voto pesa in proporzione a quanti abitanti rappresentano. Il numero di sindaci e consiglieri sui quali può contare ogni Partito si conoscono, la differenza possono farla i resti e far scattare (o perdere) per il rotto della cuffia una poltrona. Il vero quesito è il nome di chi andrà ad occuparla.

In ogni Comune, tutti i candidati si aspettano che l’intera amministrazione li sostenga per dare un seggio provinciale alla loro città. Ma le logiche della Politica sono altre. E non tutti accettano di trovarsi fuori, scoprendo che gli sono mancati i voti in casa.

Il clima a Palazzo Munari dunque è quello di tregua armata, dove si sorride in aula ma si affilano le lame nei corridoi. Se è vero, come è vero, che per le interrogazioni a risposta immediata non serve il numero legale, è altrettanto vero che l’assenza di un consigliere — di maggioranza o d’opposizione — potrebbe rappresentare un messaggio politico non verbale.

Il peso delle presenze o delle assenze

Il Comune di Frosinone

Un Consiglio presente in massa, in uno dei 2 schieramenti, anche solo per il question time, potrebbe suggerire coesione interna; viceversa, assenze mirate potrebbero essere altrettanti segnali di nervosismo, o malumore di chi già guarda alla corsa Provinciale.

Come è allo stesso modo vero che qualche Partito, tramite il proprio consigliere, potrebbe usare l’occasione del question time per lanciare qualche “avviso ai naviganti” segnatamente al sindaco, proprio in prospettiva elezioni Provinciali. O comunque qualche messaggio cifrato sulla composizione, evidentemente non troppo gradita, dell’attuale maggioranza.

Il vero nodo poi sarà capire se i nove Consiglieri di centrodestra, eletti con Mastrangeli e poi passati all’opposizione, mercoledi sera troveranno un punto di contatto con l’opposizione di centrosinistra composta da Pd e Psi.

Un piccolo lab test politico

Domenico Marzi, ago della bilancia della politica frusinate

Un’azione comune in Aula, anche solo simbolica, potrebbe essere il primo segnale di una nuova coalizione, non tanto in vista delle Provinciali. Quanto per le elezioni comunali del 2027. O comunque di una convergenza “tattica” per disturbare, almeno un po’ di più rispetto al passato, il sonno tranquillo della maggioranza.

I lavori d’Aula del 3 settembre prossimo, sono quindi un piccolo lab test politico per Frosinone. Se affronta le interrogazioni con compattezza, senza deviazioni tattiche interne, vuol dire che la maggioranza ha una linea di galleggiamento ancora solida. Con Mastrangeli ad indicare la rotta e Marzi a fare da nocchiero.

Se invece emergono tensioni o sponde inaspettate di qualche consigliere di maggioranza con esponenti dell’opposizione, allora significa che la strategia di “guerra” per le Provinciali, e non solo, è già iniziata, con diversi mesi di anticipo.

Mastrangeli dovrà essere attento a saper interpretare e codificare bene, ogni minimo segnale che arriverà dai consiglieri. Da tutti, nessuno escluso.