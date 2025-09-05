Question time tra auguri, polemiche e FdI che alza il pressing sul sindaco

A Frosinone ha ripreso l'attività amministrativa con la seduta del Consiglio comunale. Continua a far discutere il progetto del BRT con i costi delle varianti pagate dal Comune. Dal punto di vista politico la novità più importante: Fratelli d'Italia ha interrogato ed incalzato Mastrangeli, la "guardia pretoriana" ha deposto le armi

Dal chiacchiericcio fatto a tavola alla matematica dei numeri politici la distanza resta abissale. Come quella che al momento separa la cena avvenuta l’altra sera a Frosinone e l’ipotesi di dimissioni in massa con cui mandare a casa il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Perché la politica, specie in un’Aula comunale come quella di Palazzo Munari, vive di aritmetica prima ancora che di suggestioni. E l’aritmetica dice che, anche sommando i 9 dissidenti di centrodestra ai 3 del Pd, si arriva a 12. Spingendosi oltre, immaginando l’adesione di Armando Papetti dalla lista Marzi, si raggiunge quota 13. Mancano sempre 4 firme per far cadere l’amministrazione. Dove trovarle? Con quali garanzie? E soprattutto: chi sarebbe disposto a intestarsi una crisi al buio, senza una coalizione credibile già pronta da mettere in campo?

La parola di Marzi, lo spettro di Cassino

Domenico Marzi

La stessa lista Marzi, dipinta come baricentro della possibile frattura, ha ribadito che non intende farsi promotrice di alcun blitz consiliare. Marzi ha dato la sua parola a Mastrangeli che non avrebbe mai appoggiato alcun complotto con il quale mettere fine anticipatamente all’amministrazione che nel 2022 lo ha sconfitto al ballottaggio elettorale. E la parola di Domenico Marzi ha un valore. L’ex sindaco Pd ha scelto un profilo di equilibrio e responsabilità: difficile immaginare un cambio di linea solo per dare ragione ai malumori altrui.

Resta però il paradosso di una maggioranza logorata, attraversata da contraddizioni e tensioni ma pur sempre in piedi. Perché i numeri, a oggi, blindano Mastrangeli più di quanto lo indeboliscano i dissidenti. Perché la regola non scritta della politica è che tutti chiedono di vedere prima la firma dell’altro: e così, puntualmente, nessuno firma . E perché tutti hanno bene in mente lo spettro di Cassino: quando il centrodestra partecipò alle dimissioni in massa pretese dall’onorevole Francesco Zicchieri per buttare giù il sindaco Carlo Maria D’Alessandro (e fare uno sfregio a Mario Abbruzzese). La conseguenza sono stati dieci anni di centrosinistra, la conferma di Enzo Salera con oltre il 60% del consenso, un centrodestra polverizzato, un’intera generazione mandata politicamente sotto i ponti.

Carlo Maria D’Alessandro (Foto: Stefano Carofei / Imagoeconomica)

Le dimissioni di massa, più che un progetto, restano un fantasma evocato nelle pizzerie e nei corridoi. La realtà, ben più prosaica, racconta di un sindaco che – pur fra mille frizioni – ha ancora una maggioranza. Una maggioranza imperfetta, litigiosa, ma sufficiente a reggere. E a Frosinone, oggi, questo basta. Come si è visto l’altro giorno al Question Time.

Come si legge il Question Time

Poche presenze al momento dell’appello da parte del Segretario comunale di Frosinone, sia tra i banchi della maggioranza che in quelli dell’opposizione. L’estate non è ancora finita. Sindaco, Assessori e tecnici comunali, invece, tutti seduti ai propri posti alle ore 19. Questa l’istantanea dell’altra sera nella sessione d’Aula dedicata al Question time: le interrogazioni dei consiglieri comunali rivolte alla Giunta.

Angelo Pizzutelli

In apertura dei lavori è intervenuto per interrogare l’esecutivo il Consigliere Angelo Pizzutelli (PD) il quale, con particolare garbo istituzionale ha inteso formulare gli auguri di buon compleanno al vice sindaco Antonio Scaccia. Applausi. Solo bon ton, quello di Pizzutelli verso Scaccia, oppure, come qualcuno vocifera, qualcosa di più dal punto di vista politico in proiezione elezioni comunali del 2027? A futura memoria. Si vedrà.

Angelo apre le… ostilità, Anselmo bacchetta

Angelo Pizzutelli ha rivolto agli assessori quesiti inerenti diverse tematiche, in particolare sulla manutenzione dei monumenti di proprietà comunale e sull’impianto sportivo del Campo Coni. All’ex capogruppo dem ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, dando gli opportuni chiarimenti.

Anselmo Pizzutelli

Immancabile l’intervento dell’altro Pizzutelli: Anselmo, il capogruppo della lista del Sindaco Mastrangeli. Di fatto un ossimoro, tra ruolo ed azione politica. Pizzutelli infatti è stato ancora una volta pungente ed incisivo nel suo intervento con il consueto polemico botta e risposta con il primo cittadino. Della culi lista, appunto, è il Capogruppo.

Al vetriolo quello sulla reciproca elezione. Il consigliere ha chiesto chiarimenti su Via del Casone circa il parere sul senso di marcia. Ha “bacchettato” poi la comunicazione fatta veicolare, non si sa bene da chi, circa l’iter di approvazione del vincolo cimiteriale. Il Sindaco ha puntualizzato che lui non ha proferito verbo sul tema, perché la delibera dovrà essere approvata prima dal Consiglio Comunale. Solo all’esito del voto si potrà dire qualcosa di ufficiale e fornire tutti i chiarimenti tecnici necessari ai residenti di Colle Cottorino.

Il BRT sempre nell’occhio del ciclone

Il BRT con le corsie dedicate

Pizzutelli ha proseguito le interrogazioni all’amministrazione, sui lavori di riqualificazione del quartiere Selva Piana, e sul BRT (bus rapid transit). In particolare, sui costi delle varianti al percorso. “Torno a chiedere chiarezza su un punto che ritengo cruciale per la trasparenza amministrativa: chi paga le varianti al progetto BRT? Sono varianti sostanziali, che modificano il tracciato originario e impattano sulla viabilità dello Scalo”.

“Se queste modifiche sono coperte dal PNRR, allora lo si dica chiaramente – ha aggiunto Pizzutelli – Se invece si attinge a risorse del bilancio comunale, allora è doveroso informare i cittadini e mettere agli atti la fonte di copertura. Non possiamo permetterci di procedere con leggerezza su un progetto che ha già sollevato perplessità nella cittadinanza e che ribadisco creerà solo danni”.

Il Sindaco nella sua replica a Pizzutelli ha dato una risposta formale, più che sostanziale. “Ringrazio il consigliere Pizzutelli per la sollecitazione. Le varianti al tracciato del BRT sono state introdotte per migliorare la funzionalità del sistema e rispondere alle esigenze emerse in fase di progettazione esecutiva. La copertura finanziaria principale è garantita dal PNRR, come da progetto approvato. Non vedo proprio problemi”

Rimane il quesito principale: chi paga le varianti?

Il vicesindaco Antonio Scaccia

Ci ha pensato il vice sindaco Antonio Scaccia a chiarire la situazione, quando ha detto: “Sicuramente una dimenticanza Sindaco ma l’ultima variante è stata pagata con fondi comunali”

Una palla alzata al “martello” Pizzutelli, il quale ovviamente ha schiacciato, chiosando “quindi sono state pagati lavori e opere che ora non servono più anche con soldi del Comune oltre quelli del PNRR: tutti soldi pubblici“. Fine “guerra” tra Mastrangeli e Anselmo Pizzutelli? Mai. Gli scenari ed i contorni della prossima campagna elettorale cominciano ad essere più nitidi ormai.

Tutta l’attuale lista del Sindaco (Pizzutelli-Mirabella) ed il Gruppo FutuRa (Petricca-Martino-Pallone) non sosterranno Mastrangeli tra 18 mesi nella corsa alla fascia tricolore. Il dado è tratto.

Ferrara, un’interrogazione… politica

Marco Ferrara

E’ intervenuto poi il consigliere di FdI Marco Ferrara per avere informazioni sullo stato di abbandono del parcheggio multipiano di viale Mazzini e sul contenzioso in essere con il gestore. Da qui la domanda finale rivolta al sindaco da Ferrara: “Quale è l’indirizzo politico per questo importante impianto”?

Domanda ovviamente più che legittima, ma anche paradossale, visto che FdI esprime 2 assessori in giunta e sta in maggioranza: governa insieme al sindaco. E allora? Non era mai accaduto in questa consiliatura che un consigliere di FdI interrogasse ufficialmente la giunta. Per inciso, dal punto di vista squisitamente amministrativo l’assessore Retrosi ha detto che è pronta una diffida al gestore.

Dal punto di vista politico, invece, significa che qualcosa sta cambiando nei rapporti tra Mastrangeli e il gruppo consiliare dei Fratelli. Ferrara ha lanciato al primo cittadino un sottile, quanto mascherato, warning.

Fratelli d’Italia si dimette da guardia pretoriana

Franco Carfagna, capogruppo FdI

Nessuna rottura ovviamente, FdI non sfiducerà mai il sindaco, ma l’azione di pressing politico sull’amministrazione aumenterà con il passare del tempo. FdI ha detto basta alla guardia pretoriana. Ma “semplici” unità legionarie e ausiliarie messe a vigilare i confini dell’Impero. Così è se vi pare.

Per la cronaca, nelle 3 ore e 3 minuti di acceso (a volte) dibattito e confronto in aula, quasi tutti i consiglieri di opposizione presenti hanno formulato richieste o chiarimenti alla Giunta e al sindaco, sui maggiori temi di interesse per la città.

Segno evidente che la campagna elettorale per la minoranza è già iniziata. Ma è iniziata anche per Mastrangeli, che è totalmente concentrato sul completamento del suo programma di governo. “L’ossessione vince sempre sul talento“ (Adam Sandler).

E sempre più orientato a mantenere, anzi a consolidare per il futuro, l’alleanza trasversale della sua maggioranza. La prossima campagna elettorale sarà completamente diversa da quella del 2022. Su tutti i fronti.