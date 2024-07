Radiografia sugli ospedali ciociari: promossi e bocciati

Ecco i reparti di eccellenza e quelli con criticità negli ospedali della provincia di Frosinone. I numeri del programma regionale esisti: il famigerato P.re.val.e.

Micidiale ed infallibile: misura la qualità dei reparti negli ospedali ed individua subito se le cose vanno oppure arrancano. Sono i numeri a dirlo e non le chiacchiere: messi in colonna ed elaborati nel modo giusto. Non fa sconti il Programma Regionale di Valutazione degli Esiti della Regione Lazio (P.Re.Val.E.).

È stato concepito e sviluppato per definire e misurare gli esiti degli interventi sanitari. Un po’ come le prove Invalsi nelle scuole: misura la variabilità di esito tra strutture ed aree geografiche, cioè se in un ospedale ti curano subito e meglio e se in un altro c’è invece da aspettare per lo stesso intervento. In questo modo si riescono ad individuare le aree critiche su cui agire con programmi di miglioramento della qualità dell’assistenza.

Come funziona

Il programma elabora e monitora ogni anno circa 70 indicatori di esito, raggruppati in 9 aree cliniche: cardiologia, chirurgia, gastroenterologia, ortopedia, pneumologia, neurologia, ginecologia/ostetricia, assistenza territoriale e oncologia, tenendo conto delle diverse caratteristiche e della gravità dei pazienti per un corretta comparazione tra gli ospedali o le aree geografiche.

Il P.Re.Val.E., assieme ad alcune criticità, individua anche molte eccellenze dei presidi sanitari del Lazio. È un punto di riferimento ed un osservatorio autorevole circa gli esiti delle cure: sia per gli operatori del settore che per i cittadini. Ed ora sono disponibili i dati più recenti: aggiornati al 31 dicembre 2023.

L’analisi dei dati aggiornati conferma ancora una volta una oggettiva quanto consolidata differenza di qualità e tempestività delle cure: alcuni ospedali di Roma viaggiano ad alta velocità mentre quelli delle province del Lazio vanno a rilento.

I primi 3 ospedali del Lazio con un giudizio Molto Alto e con una grafica di colore verde risultano il Policlinico Gemelli, il Campus Biomedico ed il San Filippo Neri. Tutti nella capitale. In particolare per la Chirurgia Generale.

Gli ospedali ciociari

Secondo il programma regionale esiti, la situazione dei presidi ospedalieri in ordine a qualità e tempestività delle cure in provincia di Frosinone è questa.

OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI FROSINONE

Area Clinica Livello di Aderenza Colore Cardiocircolatorio alto verde chiaro Gravidanza e parto medio giallo Respiratorio medio giallo Nervoso molto basso rosso Chirurgia Generale alto verde chiaro Chirurgia oncologica basso arancio

OSPEDALE SANTA SCOLASTICA CASSINO

Area Clinica Livello di Aderenza Colore Cardiocircolatorio medio giallo Respiratorio medio giallo Gravidanza e parto molto basso rosso Osteomuscolare molto basso rosso Nefrologia medio giallo Chirurgia generale molto alto verde scuro Chirurgia oncologica molto basso rosso

OSPEDALE SS TRINITA’ SORA

Area Clinica Livello di Aderenza Colore Cardiocircolatorio basso arancio Gravidanza e parto basso arancio Respiratorio medio giallo Osteomuscolare molto basso rosso Chirurgia oncologica medio giallo Nefrologia molto basso rosso Nervoso molto basso rosso Chirurgia Generale molto alto verde scuro

OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI

Area clinica Livello di aderenza agli standard di qualità Colore Osteomuscolare basso arancio Chirurgia generale molto basso rosso Chirurgia oncologica molto basso rosso

Come è agevole rilevare dall’analisi dei dati aggiornati alla fine dello scorso anno, anche nei presidi sanitari della provincia di Frosinone, come in quelli romani, esistono delle vere e proprie eccellenze. È il caso di Chirurgia Generale a Cassino e Sora che hanno una valutazione molto alta. Da osservare positivamente anche l’area cardiocircolatoria allo Spaziani del Capoluogo valutata alta.

Non mancano evidentemente anche le criticità, che sono peraltro presenti in tutti e 4 le strutture ciociare.

Manager all’opera

Sabrina Pulvirenti

Una mappa sulla quale è già all’opera il commissario Sabrina Pulvirenti: ha individuato una serie di criticità organizzative che possono essere migliorate con poco e con un diverso assetto delle cose. In pratica? In molti casi non serve abbattere mura ed assumere decine di persone ma basta capire perché il meccanismo si inceppa, impedendo ad ottimi professionisti della Sanità di raggiungere gli stessi traguardi dei loro colleghi che però operano in atre Asl.

C’è poi il tema della Sanità da adattare al territorio: in provincia di Frosinone nascono pochi bambini e ci sono molti anziani, serve quindi un aumento delle cure geriatriche; ma ci sono nuove patologie che un tempo nemmeno venivano considerate: come i disturbi alimentari o le conseguenze sul lungo periodo per le donne che hanno partorito almeno due figli. Tutti temi sui quali la dottoressa Pulvirenti è già all’opera. Adesso anche con il supporto dei numeri del P.re.val.e.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com)