Referendum, a Latina la sconfitta è Caporetto, e il Piave non si vede

I dati sul capoluogo pontino non solo confermano che è "nido" di destra, ma anche che la sinistra è disunita su temi locali

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Meno del meno che era già meno. A Latina provincia ha votato ai Referendum poco più di un elettore su 4, a Latina città siamo sotto il 25%. In Italia ha votato circa un elettore su 3.

Perché? Assodato che Latina sta in Italia c’è qualche cosa di diverso qui. Se il centrodestra qui fa il suo, il nodo è che la sinistra non è capace di fare altrettanto. Tra divisioni, personalismi, spocchia da vendere produce risultati di rigetto del corpo elettorale.

Senza stare sul pezzo

La sinistra pontina non sta sul pezzo, guarda i talk show nazionali e li rigetta su un’opinione pubblica scaltra che ha ben altro a cui pensare. Mancano analisi abbondano luoghi comuni, riti stanchi di messe cantate a fedeli che già pensano di cambiare fede.

A Latina il centrosinistra si unisce… Direte sul ponte a Foceverde? Sul salvare il lago di Fogliano con le foci insabbiate? Sul dragaggio del porto canale di Rio Martino? No, i Fratoianni e i Bonelli di Latina (Dario Bellini e Damiano Coletta) presentano un documento. Verrà discusso il prossimo 13 di giugno: è sul riconoscimento comunale dello stato di Palestina. Il tutto con un PD a guida Valeria Campagna che dice come Garibaldi a Vittorio Emanuele “Obbedisco”. (Leggi qui: Contro tutto, contro tutti. Persino contro sé stessa).

Damiano Coletta

Risultato? Giro a vuoto, percezione di inesistenza e un centrodestra che tra mille contraddizioni occupa tutti gli spazi della politica e fa anche opposizione a se stesso. Perché il centrosinistra non è capace di fare opposizione, non azzanna i polpacci dell’avversario, non mette nel mirino le innegabili mancanze di un Governo comunale che ha più di qualcosa da rivedere. Il centrosinistra vola alto: talmente in quota da non vedere quali sono le esigenze dei comuni mortali. E pensa di mobilitare le piazze parlando di Palestina e non di raccolta dei rifiuti, immobili da riutilizzare, scelte urbanistiche che si possono attaccare sul piano politico.

Di cosa si deve discutere

In giro tranne, Nazzareno Ranaldi e velocemente in bici Filmino Cicletta (Dario Bellini), si vedono poco o niente. A dire il vero segue i movimenti anche la Ciolfi.

Poco se si vuole essere alternativi, altro. Qua bisogna discutere di funzionamento della città. Stanno cambiando l’arredo urbano del centro storico: una discussione che potrebbe dare mille spunti alla sinistra, invece la battaglia è condotta dal “destro” Salvatore De Monaco. C’è il tema ambientale del lago di Fogliano con le foci insabbiate, tema caro alla sinistra. Chi lo cavalca: Maurizio Guercio, che certo non è sinistro.

Perché perdono? Per la Palestina c’è Elly Schlein e riproporlo a Latina è andare fuori tema, come i referendum erano fuori tema

Ora? La sinistra si è inferta da sola ferite gravissime in Italia: a Latina è quasi morta.