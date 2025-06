Referendum, Anagni sta in media ma Sordo ci vede qualcos’altro…

Esito e numeri della Città dei Papi farebbero sperare per una rinascita del centrosinistra, ma devono scomparire le velleità dei singoli

Le consultazioni referendarie di domenica e lunedì scorso hanno mosso anche gli anagnini, portando alle urne 4.700 elettori. Un dato complessivamente nella media nazionale: che il segretario del Partito Democratico di Anagni Francesco Sordo ha letto a caldo come un segnale positivo.

È il punto di partenza di un potenziale bacino di voti per un futuro Campo Largo da schierare e con cui competere alle Comunali del 2028. Di qui il ringraziamento ai partecipanti. Che, sempre per il Segretario Pd, sarebbero oggetto in queste ore di commenti irridenti soprattutto per paura della possibile nascita di una nuova e convincente prospettiva di centrosinistra in città.

Tuttavia questa lettura, pur comprensibile nella sua volontà di galvanizzare l’ambiente, potrebbe celare un errore di valutazione non indifferente.

Non è sinonimo di adesione

Il primo punto critico risiede nella natura del voto referendario. Andare a votare per un referendum non è infatti necessariamente sinonimo di adesione a una specifica coalizione politica in vista di future elezioni, siano esse politiche o amministrative. I referendum, per loro stessa natura, interrogano i cittadini su temi specifici, spesso trasversali alle tradizionali divisioni partitiche.

Una persona può votare per un quesito referendario in base a una convinzione profonda su quel singolo argomento, senza per questo sentirsi rappresentata dalla linea politica di un Partito o di una coalizione nella sua interezza. Il voto referendario è un atto puntuale, non una dichiarazione di fedeltà politica a lungo termine.

Confondere l’affluenza a un referendum con la disponibilità a votare per un determinato schieramento in un contesto elettorale più ampio è un azzardo che rischia di portare a previsioni errate e strategie inadeguate.

Cittadinanza, non ci siamo ancora

A maggior ragione per quanto emerge dall’analisi del quesito sulla cittadinanza (Referendum numero 5). Ad Anagni, come nel resto del territorio nazionale, questo referendum ha fatto registrare una più alta percentuale di voti negativi rispetto al quesito.

Un dato che è una spia importante: se da un lato dimostra una maggiore sensibilità dei cittadini su temi legati alla sicurezza e all’immigrazione, dall’altro evidenzia come le posizioni della popolazione su questi argomenti possano discostarsi, talvolta in modo significativo, dalle linee guida tradizionali dei Partiti.

È un segnale, insomma, che le istanze provenienti dalla cittadinanza su temi delicati come la sicurezza e la cittadinanza sono complesse e spesso sfaccettate, e non sempre si allineano perfettamente con le piattaforme partitiche. Ignorare questa divergenza o interpretarla in modo troppo ottimistico potrebbe significare perdere il contatto con la realtà del sentire popolare e delle sue priorità.

La strada non è la mobilitazione

La lezione da trarre, quindi, è che la strada per il Partito Democratico e, più in generale, per il centrosinistra anagnino, non può limitarsi a una mobilitazione episodica legata a eventi di risonanza nazionale, come i referendum.

Sebbene queste occasioni possano creare un momento di visibilità e aggregazione, non possono sostituire una costante e paziente attività di costruzione politica locale. La vera sfida è la creazione di una coalizione ampia e organica, capace di aggregare forze disposte non solo a vincere le elezioni, ma soprattutto a governare insieme.

Questo implica un impegno che vada oltre le ambizioni personali; un suggerimento forse già dato, ma evidentemente sempre attuale.

Via le velleità personali

È fondamentale che ogni attore politico metta da parte le proprie velleità per contribuire alla formazione di un centrosinistra unito e coeso.

Un centrosinistra che sappia ascoltare le diverse anime della città, dialogare con le istanze emergenti e costruire un progetto politico solido e credibile, radicato nel territorio e non solo proiettato su dinamiche nazionali.

Altrimenti, il rischio è che il centrodestra, indipendentemente dalle sue future configurazioni, continui a detenere il potere in città per un tempo indefinito.