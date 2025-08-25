Regione all’esame del Tar: 6 sentenze, tra discariche, biometano e scuole

Il Tar del Lazio ha approvato la Valutazione di Impatto Ambientale per una discarica a Magliano Romano e respinto ricorsi sull'impianto di biometano ad Artena. Tuttavia, ha annullato in 4 casi il Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico per mancanza di motivazioni.

Qualche promozione ma anche sonore riserve. Il Tar ha passato in rassegna sei casi che coinvolgono direttamente la Regione Lazio, restituendo un verdetto tutt’altro che omogeneo.

Monte della Grandine: la discarica (non pericolosa) che resiste

Una bandiera del comitato No Discarica

Partiamo dai rifiuti, dove però la notizia è… pulita. È legittima, secondo il Tar, la nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rilasciata dalla Regione Lazio nel novembre 2023 alla società Idea 4 Srl per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Magliano Romano .

La zona? L’ex cava di tufo ribattezzata “Monte della Grandine”. A nulla è valso il fuoco incrociato di 15 Comuni della zona: i giudici hanno detto no al ricorso. E hanno spiegato, con rara chiarezza, che dopo l’annullamento della precedente VIA non serviva alcuna nuova istanza. Per i magistrati amministrativi, la Regione ha fatto bene a riprendere da dove si era interrotta, senza rimettere in moto l’intero iter. Punto.

Biometano ad Artena: per il Tar la Regione convince, i ricorrenti no

Il rendering del biodigestore di Artena

Anche sul fronte dell’energia pulita (ma contestata), il Tar ha dato ragione alla Regione. È stato infatti respinto il ricorso contro l’impianto di biometano in località Magnarozza, nel Comune di Artena . Ad impugnarlo erano stati il Comitato Residenti di Colleferro e l’Associazione Genitori di Artena. Ma, come direbbe un vecchio professore, hanno sbagliato domanda all’esame: non hanno impugnato la VIA, rendendo il ricorso inammissibile.

Per il resto, l’iter regionale è apparso ai giudici “immune da vizi”, con tutte le autorizzazioni raccolte o acquisite per silenzio-assenso. Nulla da eccepire.

Scuole, ecco dove la Regione non ha fatto i compiti

Ben più severo, invece, il giudizio su un altro tema delicato: il dimensionamento scolastico. Quattro nuove sentenze hanno confermato l’annullamento del Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2025/2026 . Questa volta hanno avuto la meglio: la Provincia di Viterbo, il Comune di Grotte di Castro, i Comuni di Petrella Salto e Fiamignano, ed un gruppo di genitori di alunni di Terracina.

Il motivo? La Regione ha deciso accorpamenti e soppressioni di istituti scolastici “senza uno straccio di motivazione”, scrive nella sostanza il Tar. Non solo: si è discostata dalle proposte della Conferenza regionale per l’Istruzione senza spiegarne il perché. E quando si parla di scuole, il “perché” è tutto. Risultato: pagella con un sonoro “rimandato a settembre” per la Regione.