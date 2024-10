Regione, Di Stefano “Così non va. FdI convochi un tavolo permanente”

Una dichiarazione e poi un video sui social. Marco Di Stefano dice che la crisi in Regione Lazio sta prendendo una brutta piega. Sollecita FdI a convocare un tavolo di crisi permanente. Fino ad individuare la soluzione

A lanciare la proposta è Noi Moderati, la formazione creata da Maurizio Lupi: cose da Prima Repubblica. Ma a quei tempi, di fronte ad una crisi come quella che sta lacerando il centrodestra in Regione Lazio, i Partiti avrebbero già agito senza dover attendere che qualcuno li sollecitasse. Come invece ha fatto oggi pomeriggio Marco Di Stefano, Commissario di Noi Moderati per il Lazio.

Il Consigliere che viene da lontano

Marco Di Stefano

Viene da lontano. Fibrillazioni politiche ne ha viste su ogni fronte. È stato Consigliere nel 18° municipio del Comune di Roma e poi Consigliere comunale della Capitale con l’allora CCD – Centro Cristiano Democratico. In Regione Lazio c’è entrato la prima volta tra i civici che decisero di sostenere l’elezione di Piero Marrazzo: che lo volle nella sua Giunta affidandogli la delega al Demanio. Diventa vice Segretario Nazionale dell’Udeur di Clemente Mastella che però lascia quando il Partito determina la caduta del Governo Prodi II: Di Stefano non condivide e passa nel Pd.

Il suo nome in provincia di Frosinone è apparso sui giornali quando ha ceduto il posto nella Giunta Marrazzo all’allora presidente della Provincia di Frosinone, Francesco Scalia. Alle Regionali del 2010 vinte da Renata Polverini il Consigliere Marco Di Stefano centra il bis e viene rieletto. Ma quella Consiliatura dura poco, cade con le dimissioni della presidente: Di Stefano affronta le primarie ed ottiene la Candidatura a Montecitorio dove entra da primo dei non eletti a seguito della dimissioni di Marta Leonori diventata assessore nella Capitale.

Negli anni successivi lascia il Pd. Nel 2021 rientra in Assemblea Capitolina nella lista che mette insieme Udc e Forza Italia. Alle regionali successive ritorna alla Pisana nelle file di Noi Moderati.

In base alla mia esperienza…

“Nella mia lunga esperienza ho vissuto tante crisi politiche. Proprio in virtù di questo posso dire che l’evoluzione che sta prendendo la crisi della Regione Lazio inizia a non piacermi affatto. Questa situazione non giova a nessuno: né ai Partiti, né al presidente Francesco Rocca, né ancor meno, ai nostri concittadini, che dalla Regione attendono risposte”.

Cita la conferenza stampa del presidente Rocca durante la quale è stato illustrato il lavoro portato avanti finora dal Centrodestra in regione Lazio. “Adesso è il momento di raccogliere i risultati di tutto quello che si è fatto per recuperare i disastri del passato; ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità e cercare di trovare una via d’uscita a quanto sta accadendo”.

Francesco Rocca

È severo Di Stefano: chiama i Partiti alle loro responsabilità. “Una politica che non riesce a risolvere i suoi problemi non può avere l’ambizione di risolvere quelli certamente più importanti dei cittadini, delle imprese, dei malati del Lazio”.

Poi la soluzione, che durante la Prima repubblica sarebbe già stata messa in campo. “Si torni ai vecchi metodi. Il Partito di maggioranza relativa prenda in mano la situazione ed avvii un tavolo permanente con la coalizione fino alla risoluzione della crisi politica, senza se e senza ma … con un unico obiettivo: consentire al governatore Rocca stabilità e serenità per raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro avviato“.

Stallo permanente

Paolo Trancassini e Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Nella giornata di sabato c’era stata la levata di scudi fatta da Forza Italia. Che aveva giudicato inaccettabile la posizione assunta nella stessa mattinata da Fratelli d’Italia. In un’intervista al quotidiano Il Tempo il Segretario regionale FdI Paolo Trancassini aveva detto che in Regione gli equilibri non sono cambiati, lasciando capire che il suo Partito non intende soddisfare le rivendicazioni avanzate da Forza Italia nei mesi scorsi. Il Partito reclama un riequilibrio della Giunta: ha due assessori, come la Lega: ma nell’ultimo anno è passata da 3 a 7 consiglieri mentre la Lega è scesa ad 1 soltanto. (Leggi qui: Regione, in bilico la tregua con Forza Italia).

Letta quella dichiarazione, il capogruppo forzista Giorgio Simeoni ha dichiarato alle agenzie “Ne prendiamo atto e pur mantenendo salda la certezza che le nostre priorità non possano cambiare, valuteremo quale sia il modo più efficace per continuare a dare il nostro contributo“. È la conferma che Forza Italia potrebbe lasciare una maggioranza per passare all’appoggio esterno.

Marco Di Stefano ha capito che nessuno dei due sta scherzando.