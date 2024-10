Regione, il Consiglio salta ma c’è l’intesa sul Defr

La sottile via di dialogo che martedì potrebbe portare alla rimozione degli ostacoli e ad approvare il Defr regionale. Righini anticipa il rientro dagli Usa: già domani a Roma. Ma sul fronte del rimpasto è ancora tutto fermo

Una sottile linea di dialogo c’è: se resiste, già martedì prossimo il Consiglio regionale esaminerà ed approverà il Defr cioè il Documento di Economia e Finanza Regionale e soprattutto il Collegato al Bilancio. Ma il caos all’interno del centrodestra rimane tutto, così come lo scontro tra le aree di FdI non si attenua: la linea di dialogo individuata serve a non restare intrappolati nell’Aula della Pisana in eterno nell’attesa dell’approvazione.

A costruire il sentiero è stato un confronto a fari spenti tra Fratelli d’Italia ed il Consigliere (e Segretario regionale) del Partito Democratico Daniele Leodori. Che a dimostrazione della percorribilità di quella strada ha dato un segnale: ritirando 35 dei 50 Ordini del Giorno che hanno impantanano da giorni il dibattito.

Per spianare la strada al Defr ed al Collegato serve però il semaforo verde di due protagonisti: l’assessore al Bilancio e Agricoltura Giancarlo Righini ed il governatore Francesco Rocca. Il primo ha anticipato il suo rientro in Italia dagli Usa e già giovedì sarà a Roma , il secondo è atteso tra sabato e domenica.

Il nodo dei Parchi

A trasformare l’Aula in un campo di battaglia è la crisi aperta all’inizio dell’estate da Forza Italia. Reclama il riequilibrio della Giunta: ha 2 assessori come la Lega ma in quest’ultimo anno ha portato i suoi Consiglieri da 3 a 7 mentre il Carroccio è sceso da 3 ad 1. Lo scontro però è molto più ampio e non riguarda solo la Giunta: tra Forza Italia e Fratelli d’Italia è in atto un braccio di ferro anche per il controllo degli Enti intermedi. Come dimostra l’assalto alla governance dei due Parchi della Tuscia: la governance è frutto di un dialogo provinciale tra Pd e FI, ora è stato presentato in Regione un emendamento che li accorperebbe azzerando i vertici e passando la guida a Fratelli d’Italia attraverso il loro commissariamento. (Leggi qui: Il pantano di FdI in Regione Lazio).

Una mossa che ha scatenato l’ostruzionismo del Pd ma anche di Forza Italia. Con non poche scintille all’interno del Gruppo FdI.

Oggi il confronto in Aula tra Daniele Leodori, il capogruppo Dem Mario Ciarla e sul fronte opposto i capigruppo di FdI Daniele Sabatini e di Forza Italia Giorgio Simeoni, ha portato a un nuovo stop del Consiglio regionale. In apparenza si tratta di un nuovo punto di rottura: in realtà c’è la possibilità di uscirne in tempi brevi rimuovendo gli Ordini del Giorno. Leodori e Ciarla hanno dato la disponibilità al ritiro delle barricate se la maggioranza ritira l’emendamento sui Parchi della Tuscia lo trasforma in una proposta di legge: condivisa con l’opposizione e che riordini anche tutte le altre realtà simili sul territorio della Regione.

Il nodo del riequilibrio

Giancarlo Righini (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La conferenza dei Capigruppo, convocata immediatamente dal presidente d’Aula Antonello Aurigemma ha deciso di fermare i lavori del Consiglio per riconvocarlo martedì prossimo alle 11. Nel frattempo l’assessore al ramo Giancarlo Righini ha anticipato il rientro dal Usa e già giovedì sarà al lavoro sull’ipotesi di ritiro dell’emendamento (che porta la sua firma) e di sostituirlo con una Proposta di Legge. Che rischia di essere una nuova mina vagante: perché azzererà le attuali governances e creerà nuovi incarichi sui quali ci saranno aspettative da soddisfare ed equilibri da costruire.

Ma prima di martedì dovrà trovare una soluzione anche il presidente Francesco Rocca. A questo punto dovrà occuparsi in prima persona del riequilibrio reclamato da Forza Italia e che sta rendendo molto difficoltoso il cammino del Consiglio.

Lo scontro in Aula

Daniele Leodori

La seduta di oggi non è stata alla camomilla. Daniele Leodori aveva provato da subito a sbloccare il passaggio verso il voto del Defr che è paralizzato da tre settimane. Ma il centrodestra ed in particolare proprio il capogruppo di FdI Daniele Sabatini l’ha respinta. “Ribadisco l’opzione di fermarci, ragionare e presentare una proposta di legge, magari aspettando l’assessore Righini che per noi andrebbe bene. Se non ci fosse stato questo stallo e 3 settimane fa avessimo presentato una proposta di legge di un articolo, avremmo già fatto gran parte del lavoro“.

Niente da fare. Per il capogruppo di Fdi Daniele Sabatini la questione non è negoziabile. “Noi abbiamo tutta l’intenzione di votare il Defr nei tempi che l’Aula prevede ci siano. Se restano 50 Odg incardinati, li affrontiamo uno per uno senza fretta. Se invece l’opposizione ha intenzione di superare gli strumenti ostruzionistici, possiamo andare più agevolmente all’approvazione del Defr e poi parlare insieme degli spunti sul Collegato dove c’è il tema dell’Alta Tuscia ma non solo“.

Una posizione che ha irritato Leodori. Il Segretario Pd del lazio allora ha ritirato la sua proposta: “Pensavo piovesse ma non che grandinasse in questo modo”.

Il pompiere Simeoni

Antonello Aurigemma ed il capogruppo di Forza Italia Giorgio Simeoni (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

A raffreddare il clima è stato il capogruppo di Forza Italia Giorgio Simeoni: “Come Forza Italia diamo la disponibilità totale a un incontro nel merito con l’assessore per trovare un punto di sintesi ed a uscire da una situazione che non fa bene a nessuno. Sono meravigliato dall’intervento conclusivo di Leodori: tutti siamo d’accordo che si debba entrare nel merito. L’intervento di Sabatini è in sintonia col mio. Lui ha detto che Righini non c’è, che quello posto dalle opposizioni è un tema da Collegato, c’è stata piena disponibilita a sederci e per primi noi di Forza Italia vogliamo entrare nel merito. Ho letto un’apertura piena al confronto“.

Se ne parla a partire da domani: appena Giancarlo Righini attera a Fiumicino.