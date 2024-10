Regione, il tavolo c’è giovedì e la soluzione forse

Giovedì il tavolo dei Segretari regionali del centrodestra per sciogliere i nodi della crisi. Oggi semaforo verde alle nomine di Salvatore Forte e Riccardo Roscia come sub commissari al Consorzio Industriale. Non si faranno sottosegretari. Ciacciarelli: ipotesi di addio all'Urbanistica ma senza rimpianti

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Il tavolo si riunisce giovedì: per la prima volta i Segretari regionali del Centrodestra affronteranno tutti insieme la crisi aperta all’inizio dell’estate da Forza Italia. Reclama il riconoscimento del peso politico che ha maturato in Aula durante l’ultimo anno, passando dai 3 Consiglieri che aveva eletto insieme al presidente Francesco Rocca nel febbraio 2023 ai 7 che può vantare oggi. Merito dell’adesione di 2 esponenti arrivati dal Movimento 5 Stelle e 2 dalla Lega che è rimasta con un solo rappresentante in Consiglio. Ma ha 2 assessori, esattamente come Forza Italia.

A convocare il tavolo è stato il Segretario regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. Le basi umane per un confronto sono state gettate lunedì nel corso di una chiacchierata tra il Segretario di FdI ed il capogruppo di Forza Italia Giorgio Simeoni: si sono visti a Montecitorio in occasione dell’evento sul Giubileo “Da piazza Vescovio a Vescovìo: Roma riscopre l’antica cattedrale dei Sabini“. Se ci siano anche le basi politiche si capirà nelle prossime ore. Ma molti indizi dicono di si. (Leggi qui: Regione “In settimana risolviamo la crisi”).

Fate presto che dobbiamo festeggiare

Giorgia Meloni

La trattativa è ferma su un punto chiave. Forza Italia rivendica un terzo posto in Giunta, munito anche di una delega pesante e comprensiva di vicepresidenza; oppure la Presidenza del Consiglio regionale. Entrambe sono nelle mani dei Fratelli d’Italia: la prima è affidata all’assessore allo Sviluppo Roberta Angelilli, la seconda al presidente Antonello Aurigemma. Non sono trattabili, almeno per FdI. Che propone invece una delega ‘di peso’ da aggiungere ad uno dei due attuali assessori azzurri, senza un terzo nome da inserire in giunta. A cedere la delega dovrebbe essere il leghista Pasquale Ciacciarelli che mollerebbe l’Urbanistica venendo ristorato con la Protezione Civile ceduta direttamente dal presidente Francesco Rocca.

A sollecitare un’accelerazione al centrodestra regionale, stando ai rumors è stato direttamente Palazzo Chigi. Che si appresta a festeggiare i primi due anni del Governo Meloni e non intende avere per quella data un fronte politico aperto in una regione strategica come il Lazio.

Che le condizioni per chiudere un’intesa ci siano è stato chiaro al termine della chiacchierata fra Trancassini e Simeoni. Il primo ha detto “Entro la settimana chiudiamo”, il secondo ha aggiunto “Assestiamo un po’ e riandremo avanti“.

Nel gioco dei riequilibri stanno entrando anche le partecipate e le nomine rimaste in sospeso.

La soluzione Roscia e le baionette

Riccardo Roscia

A meno che non sia una coincidenza, nel pomeriggio il Governatore Francesco Rocca ha acceso il semaforo verde alla nomina dei due sub commissari che affiancheranno il professor Raffaele Trequattrini nella gestione del Consorzio Industriale del Lazio nato dalla fusione dei cinque consorzi esistenti fino allo scorso mandato.

Il primo dei due nomi è in quota a Forza Italia ed è quello di Salvatore Forte: uomo di manovra, conosce benissimo l’ambiente ed il Consorzio essendone stato il vicepresidente nella fase della fusione ed avendo guidato per anni l’allora Consorzio CosInd Formia – Gaeta. È politicamente in piena sintonia con il Segretario regionale azzurro Claudio Fazzone.

Il secondo nome è in quota Udc: sub Commissario sarà Riccardo Roscia, già sindaco di Pontecorvo e candidato alle scorse Regionali dove ha preso 3.210 voti, intestandosi praticamente quasi tutto il 2,61% del partito in provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi a Riccardo Roscia è stato chiesto il curriculum vitae, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato penale. Soprattutto quest’ultimo è stato esaminato con attenzione: l’ultimo mandato di Roscia come sindaco si era concluso con la Guardia di Finanza in municipio e gli arresti domiciliari, per ben due volte. Poi ci sono stati i processi ed il Certificato penale esibito parla chiaro.

Fabio Tagliaferri ed Alessandro Giuli

Ma c’è già chi affila le baionette. Tanto a destra quanto a sinistra, ipotizzando un caso analogo a quello del presidente della ALeS, Fabio Tagliaferri. All’ex vice sindaco di Frosinone messo al timone della partecipata dal Ministero della Cultura gli avversari hanno contestato la mancanza di esperienza specifica e parlando di amichettismo. Su Riccardo Roscia si sta preparando un analogo fuoco di sbarramento: perché il Commissario ed i due Sub vengono tutti dal basso Lazio, inoltre a Roscia (è insegnante di Educazione Fisisca) viene contestata l’assenza di esperienza a differenza di Forte che ne ha da vendere. Inoltre, anche in questo caso l’opposizione viene tenuta fuori.

Niente sottosegretari

(Foto: Andrea Panegorossi © Imagoeconomica)

Nessuna possibilità che nel gioco dei riequilibri possano entrate i 4 Sottosegretari regionali che erano stati ipotizzati al momento di formare la Giunta, seguendo l’esempio della Lombardia.

Non si può fare dopo che la Corte dei Conti ha rimproverato al governatore Francesco Rocca di varare provvedimenti nei quali sta scritto che si approvano “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. La Corte contesta come non sempre, sia effettivamente così. E cita l’esempio concreto delle 4 Commissioni speciali istituite con la Legge 6/23: “omettendo, tuttavia, di considerare l’esistenza di oneri, quantomeno potenziali. E riferibili alla retribuzione di risultato da corrispondere alle nuove quattro figure dirigenziali ‘ad interim’ istituite dalla norma stessa“. (Leggi qui: La Corte dei Conti bacchetta la Regione Lazio: per quattro volte).

Quindi non si può fare a meno che non si tratti di Sottosegretari solo sulla carta, senza portafogli né segreteria e dirigenti.

L’Urbanistica già impostata

Pasquale Ciacciarelli (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Una situazione nella quale rischia di trovarsi anche il nuovo titolare della delega all’Urbanistica qualora si arrivasse all’accordo per toglierla a Ciacciarelli dandogli la Protezione Civile. Con un attivismo del tutto imprevisto, l’assessore leghista ha compiuto in un anno tutta una serie di passi che non si facevano da decenni. Nei fatti, l’Urbanistica del Lazio è stata impostata già per i prossimi anni con scelte che vincolano per il futuro.

Qualche esempio. Pasquale Ciacciarelli ha già fatto approvare in Giunta la proposta di legge “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. In quei 21 articoli c’è la riforma delle procedure Urbanistiche nel Lazio. Non solo: rivede le norme sulla Rigenerazione urbana soprattutto in zona agricola. L’assessore inoltre ha già firmato il protocollo di intesa con Roma Capitale e Luiss ‘Guido Carli’. È quello per la realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale con parcheggi e servizi connessi. Altra firma: quella per l’allargamento della Cittadella Giudiziaria di piazzale Clodio a Roma.

C’è poi il protocollo di intesa con i comuni di Frosinone e Sora per il completamento delle opere di urbanizzazione. Il monitoraggio dei 15.608 progetti del Pnrr nel Lazio. I 14 milioni già messi a bando per la tutela ed il recupero dei centri storici del Lazio. Ed i 6 milioni già a bando per gli strumenti urbanistici a favore dei comuni sotto i 30mila abitanti. E poi il Piano dei porti di interesse economico regionale con la previsione di 7 nuovi porti : Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Rio Martino di Latina, Terracina, Formia e Ponza.

La frusta dell’opposizione

Massimiliano Valeriani (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Non molla la presa l’opposizione. “Come si concluderà il confronto maschio ed eroico nella maggioranza del presidente Rocca? Chissà se Forza Italia che scalpita da mesi e rivendica un riequilibrio di rappresentanza, si accontenterà di qualche delega visto che Fratelli d’Italia esprime il presidente e il vice presidente della giunta, il super mega assessore al bilancio e agricoltura, l’assessore alla sanità, il presidente dell’aula“. A dirlo è stato il consigliere regionale PD e presidente della commissione Trasparenza, Massimiliano Valeriani.

“Urbanistica? Ma non è tutto a posto con i garage abitabili, i condoni e zero regole nelle zone agricole? Cinema? Non c’è dubbio che questa sia una delega importante, pesante e incisiva. Certo sarebbe più organica se venisse accorpata ai circhi e agli spettacoli dal vivo” ha aggiunto Valeriani.

Parla di una “crisi burletta che ha prodotto sin qui il sequestro della Regione Lazio, che da fine luglio è chiusa per rissa e schiamazzi molesti. Speriamo che venerdì il presidente Rocca ci spieghi bene cosa sta succedendo e se ce la fanno a governare in queste condizioni“.