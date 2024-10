Regione, il Tavolo si tiene dopo il Consiglio

Slitta a domani il vertice del centrodestra per risolvere la crisi nel Lazio. ne hanno parlato anche Tajani e Meloni. prima si tiene il Consiglio. Azzurri presenti. Vertice allargati anche alle civiche. Doppio sacrificio per Ciacciarelli. Confermato Riccardo Roscia

Tutto aggiornato: il vertice del centrodestra chiamato ad affrontare la crisi in Regione Lazio è stato rinviato di ventiquattr’ore. Una scelta tattica: tenerlo oggi, com’era previsto, rischiava di avvelenare il clima in Aula quando domani torna a riunirsi il Consiglio. Il segnale d’allarme lo ha dato quanto accaduto nelle ore scorse al Cal: dove Forza Italia ha fatto capire con chiarezza di avere ancora la baionetta tra i denti. Facendo saltare la seduta. (Leggi qui: Scintille al Cal, Forza Italia a FdI: Se volete governare da soli accomodatevi).

Poco più di un anno e mezzo alla guida del Lazio e la maggioranza di centrodestra che supporta Francesco Rocca si è già ficcata in un imbuto dal collo stretto, al limite della strozzatura fatale per il prosieguo della legislatura. Rimpasto in Giunta e il collegato al Bilancio sono i grandi scogli da superare. In realtà il vero nodo da sciogliere è come trovare un equilibrio duraturo tra anime diverse, che in alcuni casi chiedono più spazio in Giunta (Forza Italia che ha aumentato i propri Consiglieri in Aula). Oppure non vogliono cederlo puntando a fare valere i voti presi alle elezioni o vecchi equilibri nazionali stabiliti (Fratelli d’Italia che ha 22 consiglieri, il presidente dell’Aula, il vicepresidente e sei assessori e la Lega che non intende mollare nessuno dei suoi due esponenti nell’esecutivo).

Pesi che producono spaccature non solo per i ruoli da ricoprire ma talvolta anche provvedimenti che queste distanze le amplificano ulteriormente, fino al rischio di non fare approvare atti importanti. È il caso del Collegato al bilancio.

Si torna in Aula

Francesco Rocca (Foto: Regione Lazio Press Service)

Domani, per la prima volta dopo la pausa estiva, il Consiglio regionale tornerà a riunirsi per approvare il documento di economia e finanza regionale e appunto il Collegato. Finora, la prudenza politica ha consigliato di non riunire il Consiglio: gli 8 voti sui quali ora può contare Forza Italia sono in grado di mandare all’aria la seduta.

E poi ci sono le questioni amministrative. Ad esempio sul Collegato ci sono tre questioni che vedono per ora Forza Italia distante dagli alleati: la costituzione dell’ente Alta Tuscia Natura (accorpando la Riserva Naturale Selva del Lamone e la Riserva Naturale di Monte Rufeno); i comuni esautorati dal rilascio di autorizzazioni nel settore geotermico (considerato edilizia libera); l’accollo ai Comuni dei debiti (fin qui coperti dalla Regione) delle strutture dei distretti socio sanitari. Per questo ieri FI ha fatto mancare il numero legale al Consiglio delle Autonomia Locali che così non ha rilasciato il suo parere al Collegato.

In particolare sul primo punto, il nuovo sistema di gestione del Parco Alta Tuscia, secondo quanto si mormora tra i corridoi della Pisana, darebbe luogo a una nuova governance a trazione FdI e a danno degli equilibri nella Provincia di Viterbo. Lì, è bene ricordarlo, Forza Italia e centrosinistra governano insieme. Non è un caso che i due consiglieri azzurri in commissione Bilancio (il capogruppo Giorgio Simeoni e Cosmo Mitrano) abbiano votato contro questo articolo durante l’esame del Collegato. Altra potenziale benzina su un fuoco che proprio domani Fratelli d’Italia cerchera’ di spegnere definitivamente.

Azzurri: Presente!

Antonello Aurigemma ed il capogruppo di Forza Italia Giorgio Simeoni (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Domani mattina Forza Italia si presenterà in Consiglio. Non creerà problemi per l’approvazione del Defr: lo ha promesso al presidente Francesco Rocca e lo ha messo nero su bianco sabato in una nota dal capogruppo Simeoni, Nella stessa nota però viene messa in chiaro una cosa: rimane in piedi l’ipotesi avanzata dal Segreetario regionale Claudio Fazzone di passare all’appoggio esterno a Rocca se FI non troverà i giusti riconoscimenti in Giunta.

E proprio di questo si discuterà invece nel pomeriggio, quando il coordinatore di FdI Lazio Paolo Trancassini riunira’ i suoi omologhi di Forza Italia (Claudio Fazzone), Lega (Davide Bordoni), Noi Moderati (Marco Di Stefano) e Udc. L’invito è stato esteso ai presidenti dei Gruppi alla Pisana (compreso quello della Lista Civica Rocca).

Forza Italia parte da una richiesta chiara: un terzo assessore (al quale assegnare anche la vice presidenza della Giunta, oggi nelle mani di Roberta Angelilli) o il presidente dell’Aula (oggi nelle mani di Antonello Aurigemma). Fratelli d’Italia non ha intenzione di cedere nulla di “suo” (anche per non alimentare ulteriormente problemi al suo interno). FdI è una polveriera: come dimostra ad esempio il travaglio per l’affidamento delle deleghe operative al presidente del Cotral e la tensione con i due primi eletti a Latina (Enrico Tiero) e Frosinone (Daniele Maura) che nonostante l’ondata di preferenze prodotta non hanno incarichi. Soprattutto c’è il timore di rompere equilibri di coalizione costruiti guardando anche allo scacchiere nazionale e per questo preservera’ i due assessorati della Lega. Ma non le deleghe.

Il sacrificio dell’Urbanistica

Pasquale Ciacciarelli (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Su questo probabilmente si tornerà a giocare la “partita della riconciliazione“, che due settimane fa sembrava chiusa con lo spostamento dell’Urbanistica da Pasquale Ciacciarelli (Lega) a Fi, che in aggiunta avrebbe avuto il Cinema (ora in mano al governatore Rocca), mentre a Ciacciarelli in compenso, sempre dal presidente Rocca, sarebbe arrivata la Protezione Civile. Poi tutto è saltato per l’opposizione del coordinatore regionale del Carroccio, Davide Bordoni.

Oggi come allora a riprendere il filo del discorso sono intanto i massimi esponenti nazionali di FdI e FI. Secondo quanto risulta all’agenzia Dire ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto tra il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani e Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Si lavora per arrivare all’incontro di domani con una soluzione di massima già sul tavolo o comunque un punto di partenza per poi arrivare a dama.

Il gioco ad incastri

Come detto, Fratelli d’Italia apre sul rimpasto delle deleghe. Un’ipotesi di cui si vocifera potrebbe vedere andare a Forza Italia di nuovo l’Urbanistica con la novità delle Politiche Abitative (pure questa in mano ora al leghista Ciacciarelli) e della Protezione Civile (in questo schema il Cinema andrebbe alla Lega).

Inoltre agli azzurri andrebbe anche la presidenza dell’Astral (che però dovrebbe passare dall’amministratore unico attuale al Cda) e posti di rilievo nei cda delle Ater (a cominciare da quella della Provincia di Roma che ora vede il commissario appannaggio della Lega), di altri enti strumentali della Regione (ad esempio Lazio Innova) e delle Asl. Un tema che aveva irritato non poco il Segretario azzurro Claudio fazzone, ignorato al momento di rivedere gli assetti della Asl di Latina.

A Forza Italia andrebbero poi le due sub deleghe al Consorzio Industriale del Lazio, guidato oggi dal professor Raffaele Trequattrini. Una nomina a sub commissario andrebbe all’esperto Salvatore Forte, già presidente del CosInd Formia – Gaeta; un’altra all’ex sindaco di Pontecorvo Riccardo Roscia in quota Noi Moderati che ha un patto d’Aula con gli azzurri e rappresenta il suo ottavo voto. (Leggi qui: Regione, il tavolo c’è giovedì e la soluzione forse).