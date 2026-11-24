Il Consiglio regionale del Lazio ha eletto Marco Daniele Clarke Garante delle persone sottoposte a misure restrittive, Melillo Muto Garante dei diritti degli anziani e Armando Pacione Difensore civico, confermando Monica Sansoni Garante dell’infanzia.

Con l’elmetto e la baionetta, quando serve: così, nel Lazio, si difende una casella. Quella di Monica Sansoni, Garante dell’infanzia, è rimasta dov’era. Non è stata una semplice giornata di adempimenti istituzionali quella di oggi a via della Pisana. Ma una tornata di nomine che ridisegna diversi incarichi di garanzia della Regione Lazio e offre anche una particolare chiave di lettura politica nelle dinamiche del Consiglio Regionale.

Perché se quattro nomine segnano un cambio della guardia, ce n’è una che racconta una continuità tutt’altro che casuale: quella di Monica Sansoni, riconfermata Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, in quota Forza Italia.

Ma andiamo con ordine.

I nuovi Garanti

Sarah Grieco

Il nuovo Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è Marco Daniele Clarke, eletto con 29 voti su 44 votanti. Al suo fianco, come coadiutori, sono stati eletti Massimiliano Baldoni e l’avvocato di Cassino Sarah Grieco.

Proprio la nomina dell’avvocato cassinate ha raccolto il plauso della consigliera regionale del PD Sara Battisti, che ha voluto sottolinearne il valore professionale e umano. «A Sarah Grieco vanno le mie più sincere congratulazioni per l’elezione a Coadiutrice del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. È una scelta di valore, che premia il percorso professionale, competenza e sensibilità», ha dichiarato la Battisti.

Un riconoscimento che assume anche una valenza territoriale per Frosinone, considerato il percorso professionale e l’impegno maturato dalla Grieco sui temi dei diritti e della tutela delle persone detenute.

Sansoni, Muto e Pacione

Armando Pacione

L’Aula ha poi confermato Monica Sansoni alla guida dell’ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per lei si tratta del secondo mandato, dopo la prima elezione nell’agosto 2021. Una riconferma che, sul piano politico, merita particolare attenzione: si approfondirà tra poco.

Nuovo anche il Garante dei diritti degli anziani, incarico affidato a Melillo Muto, figura chiamata a occuparsi della tutela delle persone over 65, dell’accesso ai servizi sociosanitari e del contrasto all’isolamento e alla marginalizzazione.

Infine, 39 voti hanno eletto l’avvocato cassinate Armando Pacione alla guida dell’ufficio del Difensore civico regionale, al posto dell’ex Marino Fardelli.

Fin qui la cronaca.

La lettura politica

Claudio Fazzone (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Poi c’è la lettura politica, che offre indicazioni abbastanza precise. Quattro nuove nomine e una sola conferma, quella di Monica Sansoni, in quota Forza Italia, nel ruolo di Garante dell’infanzia e dell’adolescenza.

Estremamente complicato considerarla una semplice coincidenza, la conferma della Sansoni porta con sé una firma autografa chiarissima: quella del dominus di Forza Italia nel Lazio, il senatore Claudio Fazzone.

Il Coordinatore regionale azzurro dimostra, ancora una volta, di avere un peso specifico rilevante nelle partite che contano.

La conferma della Sansoni rappresenta un segnale di continuità e, soprattutto, la conferma che Forza Italia, e Fazzone in modo particolare, conservano una straordinaria capacità di incidere nelle dinamiche politiche regionali.

E nelle nomine.

Non è soltanto una questione di una casella mantenuta.

È il significato politico di quella casella.

In una maggioranza nella quale gli equilibri tra FdI – Lega e FI vanno continuamente misurati e ogni spazio di rappresentanza assume un valore preciso, Fazzone dimostra di saper difendere le posizioni di partito e dei suoi uomini/donne, con l’elmetto e la baionetta, quando serve.

Per questo le nomine di oggi in Consiglio Regionale assumono un significato che va oltre i nomi dei singoli eletti.

Sono l’ennesima dimostrazione di una leadership che resta centrale nelle dinamiche del Lazio.

Quando c’è da chiudere una partita complessa, il telefono che continua a squillare è sempre quello del senatore di Fondi.

Un vecchio adagio della politica dice che il potere si misura quando vengono riempite delle caselle.

Ma per capire chi conta davvero, bisogna guardare anche a quelle che restano al loro posto.

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