Regione, in bilico la tregua con Forza Italia

Nuove tensioni tra FdI e Forza Italia in regione Lazio. Le innesca l'intervista di Trancassini (FdI) che ribadisce "Gli equilibri non sono cambiati” dicendo a FI di accontentarsi delle deleghe. Nin ci sta Simeoni (FI) "valuteremo quale sia il modo più efficace per continuare a dare il nostro contributo”

La tregua è già in bilico. In Regione Lazio Fratelli d’Italia e Forza Italia tornano a guardarsi con la baionetta tra i denti. L’accordo che aveva portato dopo due mesi a convocare una nuova seduta del Consiglio Regionale vacilla ed a questo punto durante i lavori non è garantita la presenza della pattuglia forzista. Il che potrebbe far saltare in qualsiasi momento la sessione di Consiglio.(Leggi qui: Regione, la data del Consiglio c’è ma la soluzione alla crisi ancora no).

La tregua è in bilico

Paolo Trancassini (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Tutto nasce dalla rivendicazione fatta all’inizio dell’estate. Forza Italia ha chiesto un riallineamento della Giunta per tenere conto dei nuovi equilibri maturati nell’ultimo anno. Il Partito è passato dai 3 Consiglieri regionali che aveva eletto a febbraio 2023 ai 7 che oggi può schierare grazie all’adesione di 2 esponenti eletti nel Movimento 5 Stelle e 2 eletti nella Lega che così è rimasta con 1 solo rappresentante in Aula. In più Forza Italia può vantare un ottavo voto: quello del Consigliere di Noi Moderati con il quale ha un patto d’Aula. Dopo settimane di tensione si era arrivati ad una tregua. (Leggi qui: Crisi, Forza Italia lascia respirare Rocca. Ma scoppia il caso Urbanistica).

Una tregua fragile. Ed armata. A farla saltare è bastata un’intervista al quotidiano Il Tempo rilasciata dal Segretario regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Paolo Trancassini. Ha detto che Forza Italia ha poco da pretendere perché gli equilibri in Regione Lazio non sono cambiati: si è detto fiducioso nel fatto che la trattativa in maggioranza si risolverà con un rafforzamento delle deleghe per Forza Italia.

Giorgio Simeoni (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Una frase che ha incendiato tutta la polveriera politica. Il Capogruppo Giorgio Simeoni ha detto che per Forza Italia si tratta di una posizione inaccettabile. Confermando la linea tracciata nei giorni scorsi dal Segretario regionale Claudio Fazzone che era stato molto netto: Forza Italia vuole un riequilibrio della Giunta e non un semplice allargamento delle sua attuali poltrone. In caso contrario è pronta a valutare il suo passaggio all’esterno della maggioranza; mantenendo l’appoggio al centrodestra del Governatore Francesco Rocca ma da fuori.

Basta con i Fratelli pigliatutto

Pasquale Ciacciarelli (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Nei giorni scorsi Fratelli d’Italia aveva provato a far pagare il prezzo della crisi alla Lega. Dopotutto è lei ad avere perso i 2 Consiglieri a favore di Forza Italia, determinando lo squilibrio. Una linea che era stata individuata ed approvata nel corso di un incontro avvenuto ad Ortigia. (Leggi qui: A Ortigia FdI dice si alla soluzione Ciacciarelli per la crisi in Regione).

Una posizione sulla quale il Carroccio aveva subito sollevato gli scudi, dicendo che poteva prendere in considerazione la richiesta ma solo in presenza di un documento politico formato dagli alleati. Sulla base del quale avrebbe subito aperto una analoga richiesta di riallineamento nelle Regioni Calabria e Lombardia. (Leggi qui: Regione, la Lega blinda la sua posizione: guerra di trincea).

Ma neanche a Forza Italia questa ipotesi piaceva. Perché non vuole nuove deleghe: rivendica un terzo assessorato e la presidenza del Consiglio Regionale. Oppure un terzo assessorato con delega alla vicepresidenza.

Le dichiarazioni rilasciate da Paolo Trancassini sono state considerate una conferma della porta chiusa davanti alle richieste. Simeoni respinge questa possibilità e rinfaccia a Fratelli d’Italia d’essere stata politicamente ingorda. Perché esprime le tre più alte cariche istituzionali: il presidente Francesco Rocca, il presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma e la vicepresidente Roberta Angelilli.

Preavviso di uscita

Paolo Trancassini e Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Simeoni non si discosta d’un centimetro dalla posizione definita da Claudio Fazzone. “Nella riunione di lunedì alla quale hanno partecipato il Segretario nazionale Antonio Tajani, il Segretario regionale Claudio Fazzone, i parlamentari e il gruppo regionale di Fi con gli assessori, è emersa l’esigenza da parte nostra di vedere garantita a tutte le forze politiche di maggioranza del Lazio la possibilità di poter rappresentare la Regione. Oggi questo purtroppo non accade e si pone inevitabilmente una questione di decoro e di dignità istituzionale che è nell’interesse della coalizione stessa risolvere con chiarezza”.

Simeoni punta il dito verso la piaga: “Attualmente un solo Partito esprime il presidente e il vicepresidente della Regione e il presidente del Consiglio regionale e l’intervista odierna dell’onorevole Trancassini sembra sottovalutare il tema, creando ulteriori ambiguità”.

Quindi arriva la conferma che Forza Italia potrebbe lasciare una maggioranza nella quale ha l’impressione di essere considerata il fratello povero. “Ne prendiamo atto e – conclude Simeoni – pur mantenendo salda la certezza che le nostre priorità non possano cambiare, valuteremo quale sia il modo più efficace per continuare a dare il nostro contributo“.